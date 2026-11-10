Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trước sóng gió luận tội và 8 cáo buộc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth có thể phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu luận tội tại Hạ viện ngay trong tuần này, khi các nghị sĩ trở lại Washington DC sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mà đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump chịu thất bại nặng nề. Kết quả bầu cử được xem là phản ánh sự bất mãn của cử tri đối với chính quyền ông Trump, đặc biệt là cách xử lý cuộc chiến với Iran.

Động thái luận tội do Hạ nghị sĩ Thomas Massie thuộc đảng Cộng hòa, đại diện bang Kentucky, khởi xướng. Ngày 9/11, ông Massie trình nghị quyết cáo buộc Bộ trưởng Hegseth vi phạm luật pháp liên bang, Hiến pháp Mỹ và lạm dụng quyền lực trong hàng loạt quyết định liên quan đến hoạt động quân sự.

Hạ nghị sĩ Thomas Massie phát biểu bên ngoài Điện Capitol về các điều khoản luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth mà ông đã đệ trình ngày 9/11/2026. Ảnh: AP

Đảng Dân chủ đã phát tín hiệu ủng hộ rộng rãi nỗ lực này, trong khi một số nghị sĩ Cộng hòa cũng bày tỏ sự bất bình đối với ông Hegseth. Tuy nhiên, với tương quan lực lượng sít sao tại Hạ viện, kết quả cuộc bỏ phiếu vẫn khó dự đoán. Theo quy định, Hạ viện phải xem xét nghị quyết trong vòng 2 ngày làm việc, có nghĩa là cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra chậm nhất vào ngày 11/11.

8 cáo buộc và tranh cãi về quyền phát động chiến tranh

Nghị quyết do ông Massie đề xuất gồm 8 điều khoản luận tội, trong đó 3 điều khoản trực tiếp liên quan đến vai trò của Bộ trưởng Hegseth trong cuộc chiến với Iran.

Ông Hegseth bị cáo buộc tiến hành chiến tranh khi chưa được Quốc hội cho phép, đồng thời tiếp tục chiến dịch quân sự bất chấp việc Quốc hội đã yêu cầu Tổng thống chấm dứt xung đột hoặc xin phê chuẩn để tiếp tục.

Nghị quyết cũng cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vi phạm các quy định về thời hạn triển khai lực lượng theo Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh. Theo đó, Mỹ phải rút lực lượng tham gia các hoạt động thù địch không được Quốc hội cho phép sau 60 ngày, với khả năng gia hạn thêm tối đa 30 ngày trong những trường hợp nhất định.

5 cáo buộc còn lại liên quan đến việc tiến hành các cuộc tấn công bị cho là trái pháp luật nhằm vào những đối tượng tình nghi buôn bán ma túy; bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro không đúng luật; triển khai các chiến dịch quân sự tại Yemen khi chưa được phép; không tuân thủ quy định nhằm giảm thiểu thương vong cho dân thường và lạm dụng quyền lực để trả đũa Thượng nghị sĩ Mark Kelly.

Những cáo buộc này làm dấy lên tranh luận về giới hạn quyền lực của Bộ trưởng Quốc phòng cũng như thẩm quyền của chính quyền Tổng thống Trump trong việc triển khai các hoạt động quân sự mà không có sự chấp thuận của Quốc hội.

Tuy nhiên, ông Hegseth bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho rằng nỗ lực luận tội chỉ là một động thái mang động cơ chính trị. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến tổ chức họp báo vào sáng 10/11 để phản hồi.

Trong tuyên bố ngày 9/11, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định ông Hegseth sẽ không lùi bước trước những chính trị gia tìm cách giành lợi thế đảng phái thông qua các cuộc điều tra mà phía Bộ Quốc phòng cho là không có cơ sở. Ông Parnell đồng thời cho biết Bộ trưởng Hegseth có ý định tiếp tục đảm nhiệm chức vụ cho đến khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump kết thúc.

Những rào cản trên con đường luận tội

Theo Hiến pháp Mỹ, Quốc hội có quyền tiến hành thủ tục luận tội và bãi nhiệm tổng thống, thẩm phán cùng các quan chức dân sự liên bang, bao gồm cả thành viên nội các.

Quy trình bắt đầu tại Hạ viện, nơi các nghị sĩ xem xét những cáo buộc liên quan đến hành vi phản quốc, hối lộ hoặc các tội danh và hành vi sai phạm nghiêm trọng khác. Để luận tội một quan chức, Hạ viện chỉ cần đa số quá bán thông qua bất kỳ điều khoản nào.

Tuy nhiên, việc Hạ viện thông qua nghị quyết không đồng nghĩa quan chức đó lập tức mất chức. Đây mới là bước chính thức đưa ra cáo buộc, trước khi Thượng viện tiến hành xét xử và quyết định có kết tội, bãi nhiệm hay không. Để bãi nhiệm, cần ít nhất 2/3 số thượng nghị sĩ có mặt bỏ phiếu thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trong chuyến thăm Trung Quốc, ngày 14/5/2026. Ảnh: Reuters

Các lãnh đạo Hạ viện - trong trường hợp này là đảng Cộng hòa - không thể đơn phương ngăn nghị quyết được đưa ra xem xét, nhưng vẫn có thể sử dụng các thủ tục để trì hoãn hoặc chấm dứt nỗ lực luận tội, chẳng hạn chuyển các cáo buộc đến một ủy ban hoặc đề xuất hoãn luận tội.

Trong bối cảnh hiện nay, đảng Dân chủ được dự báo sẽ ủng hộ việc luận tội Bộ trưởng Hegseth. Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện, ngày 8/11 công khai khẳng định sẽ bỏ phiếu thuận.

Với lợi thế đa số rất mong manh của đảng Cộng hòa, chỉ cần một số ít nghị sĩ của đảng này bỏ phiếu cùng đảng Dân chủ, hoặc một vài nghị sĩ vắng mặt, cán cân biểu quyết có thể thay đổi.

Tuy nhiên, sự bất mãn đối với Bộ trưởng Hegseth không đồng nghĩa tất cả các nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích ông đều sẵn sàng ủng hộ luận tội. Hạ nghị sĩ French Hill, đại diện bang Arkansas, cho rằng việc một quan chức điều hành kém hiệu quả chưa chắc đã đủ cơ sở để tiến hành luận tội.

Bản thân ông Massie, người đã thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 5 trước một đối thủ được Tổng thống Trump hậu thuẫn, cũng thừa nhận chưa chắc có đủ số phiếu cần thiết, song khẳng định ông tiến hành nỗ lực này vì cho rằng đó là việc cần làm.

Một vấn đề gây tranh cãi khác là liệu những quyết định chính sách được thực hiện theo chỉ đạo của tổng thống có đủ cơ sở để luận tội người đứng đầu một bộ hay không. Tiền lệ đáng chú ý là trường hợp cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas dưới thời Tổng thống Joe Biden. Khi đảng Cộng hòa tiến hành luận tội ông Mayorkas liên quan đến chính sách nhập cư, các nghị sĩ Dân chủ đã phản đối, cho rằng lựa chọn chính sách không thể mặc nhiên được coi là hành vi đủ căn cứ để luận tội.

Hạ viện khi đó đã thông qua các cáo buộc nhằm vào ông Mayorkas, nhưng Thượng viện sau đó bác bỏ, khiến quá trình luận tội không dẫn đến việc bãi nhiệm. Tiền lệ này cho thấy ranh giới giữa trách nhiệm chính trị, những quyết định điều hành gây tranh cãi và hành vi vi phạm đủ nghiêm trọng để luận tội vẫn là vấn đề gây bất đồng tại Quốc hội Mỹ.

Kịch bản nào chờ đợi Bộ trưởng Hegseth?

Ngay cả trong trường hợp Hạ viện thông qua nghị quyết luận tội, ông Hegseth vẫn có thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng trong thời gian chờ Thượng viện xem xét. Việc chuyển các điều khoản luận tội lên Thượng viện sẽ phụ thuộc vào quyết định của lãnh đạo Hạ viện và không có thời hạn cố định để toàn bộ quy trình được hoàn tất.

Yếu tố đáng chú ý là sự thay đổi tương quan quyền lực tại Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Theo kết quả bầu cử, đảng Dân chủ sẽ kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện từ ngày 3/1/2027, tạo điều kiện thuận lợi hơn để đảng này thúc đẩy các cuộc điều tra và xem xét trách nhiệm của Bộ trưởng Quốc phòng.

Khác với dự luật thông thường, các nghị quyết luận tội có cơ chế xử lý riêng, cho phép vấn đề tiếp tục được xem xét khi Quốc hội khóa mới bắt đầu. Vì vậy, nỗ lực luận tội ông Hegseth có thể sẽ chưa chấm dứt nếu cuộc bỏ phiếu trước mắt thất bại hoặc chưa đi đến quyết định cuối cùng.

Dù vậy, việc đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện không đồng nghĩa Bộ trưởng Hegseth chắc chắn bị bãi nhiệm. Để đạt được tỷ lệ 2/3 số phiếu cần thiết, đảng Dân chủ vẫn phải có được sự ủng hộ của một bộ phận đáng kể nghị sĩ Cộng hòa.