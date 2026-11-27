Người dùng được lựa chọn thuật toán

Theo Luật Nghĩa vụ chăm sóc kỹ thuật số mà Quốc hội Australia vừa thông qua, các công ty cung cấp dịch vụ số hay còn được gọi là các công ty công nghệ bao gồm các nền tảng xã hội, các ứng dụng, trang web, trò chơi trực tuyến và các AI Chatbots phải gửi thông báo cho những người đang sử dụng và những người mới sử dụng về việc họ được quyền lựa chọn cách hiển thị nội dung trên bảng tin của mình.

Trong đó, người sử dụng có thể cho phép các thuật toán gợi ý các nội dung đã được cá nhân hóa trên bảng tin của mình hoặc cũng có thể từ chối điều này để trên bảng tin của họ chỉ xuất hiện nội dung của bạn bè và những người mà họ theo dõi. Nếu lựa chọn từ chối cho các thuật toán gợi ý nội dung thì nội dung trên bảng tin của người dùng sẽ quay trở về giai đoạn trước năm 2016.

Australia trở thành quốc gia đầu tiên trao quyền lựa chọn sử dụng thuật toán cá nhân hóa nội dung mạng xã hội cho người dân. Ảnh minh họa: Reuters

Cơ quan chức năng Australia không loại trừ khả năng nhiều người sẽ lựa chọn chấp nhận cho phép các thuật toán gợi ý nội dung nhưng đây là sự lựa chọn của họ chứ không phải là sự áp đặt từ các nền tảng số nên điều quan trọng ở đây là người dùng được nắm quyền chủ động và có sự kiểm soát nhất định đối với trang mạng xã hội của mình.

Sau khi Luật Nghĩa vụ chăm sóc kỹ thuật số được Quốc hội Australia thông qua vào hôm 25/11, Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới trao quyền kiểm soát thuật toán cho người sử dụng. Theo các chuyên gia, khi luật này có hiệu lực sau 12 tháng tới sẽ tạo ra bước ngoặt lớn đối với sự phát triển của các nền tảng số tại Australia.

Các nền xã hội tảng phải có trách nhiệm tạo dựng môi trường an toàn

Một nội dung quan trọng khác được Luật Nghĩa vụ chăm sóc kỹ thuật số quy định đó là các công ty công nghệ có nghĩa vụ tạo dựng môi trường an toàn cho người sử dụng. Theo đó, luật yêu cầu các công ty công nghệ phải xác định các rủi ro gây hại có thể dự đoán trước trên nền tảng của mình đồng thời triển khai các biện pháp hiệu quả để giảm thiểu các rủi ro này. Bên cạnh đó, thay vì việc chỉ đơn thuần ngồi nhận báo cáo thì nay các công ty công nghệ phải thường xuyên đánh giá những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình hoạt động của mình và chứng minh rằng họ đang thực hiện các bước đi phù hợp để ngăn chặn những rủi ro này.

Đây là bước tiến lớn khi yêu cầu các công ty công nghệ phải chủ động trong việc phát hiện sớm các rủi ro. Quy định này nhắm vào yếu tố cốt lõi là kết quả mà cụ thể ở đây là sự an toàn của người sử dụng nên sẽ tránh được khả năng bị lạc hậu do không đuổi kịp sự thay đổi của công nghệ trong lúc gia tăng trách nhiệm và sự tự chủ cho các công ty công nghệ.

Luật cũng quy định rõ khái niệm nội dung và hành vi gây hại nghiêm trọng. Trong đó, nêu rõ đó là các hành vi cổ xúy hành vi tự tử hoặc tự gây hại, lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em, chủ nghĩa bạo lực cực đoan, bạo lực dựa trên giới tính và việc phát tán hình ảnh thân mật khi chưa có sự đồng thuận. Riêng đối với trẻ em, hành vi gây hại lại được mở rộng hơn khi bao gồm thêm các nội dung cổ xúy rối loạn ăn uống hoặc tự gây hại, tôn vinh hoặc khuyến khích các hành vi bất hợp pháp, gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng, hoặc thúc đẩy thái độ thù địch đối với phụ nữ.

Gần một nửa người sử dụng internet tại Australia là nạn nhân của tội phạm mạng. Ảnh minh họa: Reuters

Bên cạnh đó, luật cũng quy định các hành vi mô phỏng sự gần gũi về mặt cảm xúc, khuyến khích trẻ em hình thành sự lệ thuộc vào các Chatbot thay vì các mối quan hệ giữa người với người cũng được xác định là hành vi rủi ro. Quy định này được đưa ra với hy vọng sẽ khuyến khích trẻ em xây dựng các kết nối thật, giữa con người với con người và giảm dần việc sử dụng các Chatbot làm bạn tâm tình.

Về phía người sử dụng, luật này lần đầu tiên trao cho người dân Australia hoặc nhóm người có thể khởi kiện các nền tảng công nghệ khi phát hiện hoạt động của các nền tảng này vi phạm luật pháp Australia và gây ra hậu quả với người sử dụng. Đây là một bước tiến lớn khi trước đó, chỉ có Ủy ban An ninh mạng Australia mới có quyền khởi kiện các nền tảng công nghệ. Vì quy định này mà tỷ phú khai thác khoáng sản của Australia Andrew Forest phải sang Mỹ để kiện công ty Meta vì nền tảng Facebook phát hành các video giả mạo ông.

Các ý kiến trái chiều

Luật Nghĩa vụ chăm sóc kỹ thuật số đã mở ra nhiều cơ hội mới cho người sử dụng nền tảng xã hội trong lúc gia tăng trách nhiệm của các nền tảng này với nhiều yêu cầu cụ thể. Tuy vậy có một số ý kiến tranh luận về những quy định mới này.

Hai công ty công nghệ là Meta và Apple cho rằng các yêu cầu mà luật này đưa ra là quá rộng, đặc biệt là các tiêu chí xác định hành vi gây hại. Đại sứ Mỹ tại Australia David Brat cho rằng đề xuất mức phạt lên tới 5% doanh thu toàn cầu là quá lớn. Đại sứ Brat cho rằng mức phạt này cùng với tiêu chí xác định hành vi gây hại sẽ buộc các nền tảng phải kiểm duyệt với cả những nội dung phát ngôn hợp pháp. Trong khi đó, Hội đồng Công nghệ Australia lo ngại việc cho phép các cá nhân khởi kiện các công ty công nghệ có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của các công ty nước ngoài vào Australia và ảnh hưởng đến việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở nước này.