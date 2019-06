Các đối thủ của Tổng thống Mỹ Trump trong cuộc bầu cử mới

Ông Trump sẽ tổ chức một cuộc tuần hành cùng Đệ nhất phu nhân Melania, Phó Tổng thống Mike Pence và Phu nhân Phó Tổng thống tại trung tâm Amway ở thành phố Orlando, bang Florida.

Tổng thống Mỹ Trump (người giơ nắm tay). Ảnh: Classic FM.

Đối với ông chủ Nhà Trắng, bang Florida được xem là ngôi nhà thứ 2 bởi chính tại bang này, ông đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tổng thống Trump quyết định tái tranh cử trong bối cảnh kinh tế Mỹ tiếp tục có những diễn biến tích cực, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất và tăng trưởng kinh tế cao, khiến tỷ lệ ủng hộ ông tăng vọt. Đây có thể là lợi thế lớn của ông Trump trong cuộc chạy đua với ứng viên đảng Dân chủ.



Lợi thế kinh tế?

Những thành tựu kinh tế và đối nội từ đầu nhiệm kỳ tới nay được coi là điểm tựa lớn với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông tuyên bố tái tranh cử. Cử tri Mỹ dường như đã bị thuyết phục bởi khả năng điều hành của ông chủ Nhà Trắng.

Đúng là những niềm hy vọng của Tổng thống Donald Trump đã tăng lên cùng với một nền kinh tế mạnh. Đây là chỉ số mà hầu hết các nhà quan sát chính trị từ cả hai đảng xem là quân bài mạnh nhất của ông Trump cho nỗ lực tái tranh cử. Trong cả hai tháng 4 và tháng 5 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ được duy trì ở mức 3,6%, thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Vào thời điểm ông Trump tuyên thệ nhậm chức, tháng 1/2017, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ là 4,7%.

Đó là một trong những lý do dẫn đến kết quả thăm dò dư luận do Havard-Harris tiến hành trong hai ngày 29 và 30/5 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đạt 48%, mức cao nhất trong vòng hai năm qua do sự lạc quan của cử tri về nền kinh tế Mỹ.

Tuy vậy, không phải tất cả con số đều là màu hồng. Số liệu do “RealClearPolitics”, chuyên trang về tin tức chính trị và tổng hợp dữ liệu thăm dò dư luận từ ngày 6-16/6 cho thấy, tỷ lệ trung bình ủng hộ ông Trump hiện chỉ còn 43,9%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ là 53,8%. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump về cách thức điều hành nền kinh tế giảm xuống còn 50,8%, so với mức 59% mà Havard-Harris cống bố vào cuối tháng trước. Tỷ lệ cử tri cho rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng cũng giảm nhẹ, xuống 38,6%, so với mức 39% vào cuối tháng 5 vừa qua.

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất công bố vào thời điểm còn hai ngày nữa là ông Trump chính thức bắt đầu chiến dịch tái tranh cử nhiệm kỳ hai và còn đúng 500 ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ (3/11/2020), cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông chủ Nhà Trắng hiện vẫn ở mức tầm thường trong lịch sử. Điều đó cũng báo hiệu ông Trump sẽ phải đương đầu với một hành trình “leo núi khó khăn” mới có thể tiến đến nhiệm kỳ thứ hai.

Lợi thế từ nội bộ

Nhiều ý kiến cho rằng tới thời điểm này, Tổng thống Mỹ Trump đã giành được gần như toàn bộ sự ủng hộ của nội bộ đảng Cộng hòa cho cuộc đua sắp tới.

Thay vì xa lánh ông như trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2016, giờ đây, các thành viên đảng Cộng hòa đang sát cánh cùng Tổng thống Trump trong nỗ lực để tiếp tục tại vị. Kết quả điều tra do các hãng thăm dò dư luận hàng đầu, trong đó có Viện Gallup tiến hành cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong nội bộ đảng Cộng hòa hiện lên tới xấp xỉ 90%.

Bên cạnh đó, với việc huy động được tới 30 triệu USD trong ba tháng đầu năm nay, cùng với số quỹ lưu giữ tại Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, tổng số tiền mà chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Trump có được đến thời điểm này đã vượt mốc 80 triệu USD. Con số này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng mạnh sau khi ông Trump chính thức khởi động chiến dịch tranh cử. Với việc các cuộc bầu cử tại Mỹ ngày càng trở nên quá tốn kém, ứng cử viên nào huy động được nhiều tiền cũng đồng nghĩa với việc giành được lợi thế lớn trước đối thủ.

Một lợi thế nữa không thể bỏ qua của Tổng thống Trump, đó là đến nay ông chỉ phải đối mặt với một thách thức thực sự từ nội bộ đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc bang Massachusetts, ông Bill Weld trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ngày 15/2/2019, ông Weld đã tuyên bố cạnh tranh với Tổng thống Trump để giành quyền được đề cử làm ứng viên của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, tuy nhiên dường như cựu Thống đốc bang Massachusetts không nhận được nhiều sự ủng hộ trong nội bộ đảng.

Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa đã thực hiện các bước để đảm bảo đối thủ này không phải là mối đe dọa đối với nỗ lực tái đắc cử của Tổng thống Trump. Cụ thể, tháng 1 năm nay, các thành viên của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu để bày tỏ sự ủng hộ của đảng đối với Tổng thống Trump. Đây là động thái hiếm hoi, bởi lâu nay, đảng Cộng hòa luôn từ chối bày tỏ ủng hộ bất kỳ chính khách nào trước khi họ chính thức trở thành ứng cử viên.

Đối thủ đáng gờm từ phe Dân chủ

Muốn tái cử thêm một nhiệm kỳ, ông Trump sẽ phải vượt qua ứng viên của đảng Dân chủ.

Theo giới quan sát, nếu cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được tổ chức ngay tại thời điểm này, không chỉ một, mà còn ít nhất hai ứng cử viên đảng Dân chủ có thể chấm dứt giấc mơ tiếp tục tại vị của Tổng thống Trump.

Kết quả thăm dò của hãng Fox News tiến hành và công bố ngày 16/6 cho thấy, cựu Phó Tổng thống Joe Biden hiện nhận được nhiều sự ủng hộ hơn so với Tổng thống Trump. Cụ thể, ông Biden nhận được 49% cử tri ủng hộ, so với 39% của Tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders nhưng tranh cử dưới màu cờ đảng Dân chủ, cũng dẫn trước Tổng thống Trump với cách biệt là 9%. Một số ứng cử viên khác của đảng Dân chủ như Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Thượng nghị sĩ Kamala Harris và Thị trưởng Pete Buttigieg dẫn trước Tổng thống Trump 1-2%.



Các cuộc thăm dò dư luận do hãng ABC News công bố hôm 14/6 cũng cho thấy, ông Trump đang tụt lại phía sau ông Biden 16 điểm tại bang Pennsylvania, 10 điểm tại bang Wisconsin và 7 điểm tại bang Florida. Ông Trump đã giành chiến thắng trước bà Hilary Clinton tại cả ba bang này trong cuộc bầu cử năm 2016.

Đảng Dân chủ tỏ ý hài lòng trước kết quả này, bởi điều đó cho thấy sự ủng hộ của cử tri dành cho Tổng thống Trump đã giảm tại hai bang chiến địa là Pennsylvania và Wisconsin.

Trong cuộc khảo sát khác do hãng CBS thực hiện từ ngày 31/5-12/6, ông Biden cũng nhận được sự ủng hộ cao hơn của cử tri Dân chủ tại các bang chiến địa. Phần lớn cử tri đảng Dân chủ tin cựu Phó Tổng thống Biden là ứng viên có thể đánh bại Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử tới. Cụ thể, ông Biden nhận được 31% cử tri đảng Dân chủ ủng hộ tại 18 bang quan trọng, tiếp đó là nghị sĩ Elizabeth Warren (17%), Bernie Sanders (16%) và Kamala Harris (10%).

Ngay từ khi ông Biden chưa chính thức ra tranh cử, Tổng thống Trump đã dự đoán cựu Phó Tổng thống 76 tuổi sẽ là ứng viên cuối cùng bên phía đảng Dân chủ, sẽ song hành cùng ông trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. Căn cứ vào kết quả các cuộc điều tra dư luận đến thời điểm này và những gì đang diễn ra, cựu Phó Tổng thống Biden là gương mặt đủ sức để thách thức Tổng thống Trump, cho dù vẫn còn một chặng đua rất dài phía trước./.