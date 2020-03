Cập nhật Covid-19: 42.025 ca tử vong, tang tóc bao trùm nhiều nước châu Âu và Mỹ

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật về dịch bệnh Covid-19 vào lúc 5h46 ngày 1/4/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Toàn thế giới có 854.269 người mắc, 42.025 ca tử vong, và mới có 176.908 trường hợp khỏi bệnh này.



Như vậy số người chết do bệnh Covid-19 (gây ra bởi virus corona chủng mới SARS-CoV-2) đã vượt mốc 40.000 và số ca mắc bệnh này cũng đã gấp số ca phục hồi tới hơn 4,8 lần.

Quan tài một nạn nhân chết do Covid-19 ở Italy được đưa tới nghĩa trang. Ảnh: Washington Post.

So với số liệu cũng của Worldometer vào thời điểm 23h41 ngày 31/3 (giờ Việt Nam), thế giới đã chứng kiến thêm tới 29.740 ca mắc mới và 1.353 ca tử vong mới, cho thấy tốc độ lây lan và hậu quả khủng khiếp của đại dịch Covid-19.



Vẫn theo bảng số liệu của Worldometer vào lúc 5h46 ngày 1/4, các nước chịu ảnh hưởng mạnh của tư tưởng miễn dịch cộng đồng kiểu tự nhiên như Hà Lan, Anh, và Đức đều ghi nhận số ca nhiễm bệnh và số ca tử vong do Covid-19 ở mức rất cao.

Hà Lan (vẫn chịu ảnh hưởng của cách tiếp cận miễn dịch cộng đồng tự nhiên) có 12.595 ca mắc Covid-19 và 1.039 ca tử vong do bệnh này.

Nước Anh sau một thời gian tranh cãi về cách tiếp cận miễn dịch cộng đồng tự nhiên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội vàng và đã để số ca mắc lên tới 25.150 trường hợp và số thiệt mạng vì bệnh này lên mức là 1.789 người.

Riêng Đức ghi nhận tới 71.808 ca mắc Covid-19 nhưng nhờ hệ thống chăm sóc y tế rất tốt của họ, số ca tử vong do bệnh này tại đây mới chỉ là 775 người. Tuy nhiên với số ca mắc bệnh lớn như vậy, không loại trừ khả năng đồ thị tử vong do Covid-19 tại Đức sẽ diễn biến xấu trong thời gian tới.

Theo thống kê của Worldometer, 5 nước có số ca mắc Covid-19 cao nhất toàn cầu hiện nay lần lượt là (từ cao xuống thấp): (1) Mỹ, (2) Italy, (3) Tây Ban Nha, (4) Trung Quốc, và (5) Đức. Xét về số ca tử vong do Covid-19, Italy là nơi chết chóc nhất (với 12.428 ca), thứ nhì là Tây Ban Nha (với 8.464 ca). Đã có 4 quốc gia vượt Trung Quốc (nơi khởi phát Covid-19) về số ca tử vong, đó là Italy, Tây Ban Nha, Mỹ, và Pháp.

Siêu cường Mỹ sau một thời gian công kích Trung Quốc về vấn đề Covid-19 thì nay bản thân họ lại đứng đầu danh sách thế giới về số ca mắc (185.707), cùng số ca tử vong cũng rất lớn (3.789) và hiện đang thiếu thốn trang thiết bị y tế để đối đầu với đại dịch này.

Ngay cả Thụy Điển - được đánh giá là có tình hình khá hơn nhiều nước châu Âu, cũng ghi nhận tới 4.435 ca mắc Covid-19 và 180 ca tử vong do bệnh này vào thời điểm 5h46 ngày 1/4 nói trên. Xin lưu ý thêm là dân số Thụy Điển chỉ khoảng 10 triệu người nên các con số này là rất đáng kể. Trong khi đó, Israel có số ca mắc Covid-19 và dân số tương đương Thụy Điển nhưng số ca tử vong của Israel mới chỉ là 20.

Tình hình Covid-19 cũng có nhiều diễn biến đáng lo ngại ở Nga và Đông Nam Á. Nga đã áp dụng gắt gao và đồng bộ nhiều biện pháp để kiểm soát dịch Covid-19 nhưng hiện nay, theo Worldometer, quốc gia Đông Âu này đã ghi nhận tới 2.337 ca mắc Covid-19 và 17 trường hợp tử vong do bệnh này. Còn tại Đông Nam Á, các nước Malaysia, Philippines và Indonesia tiếp tục là điểm nóng với trên 1.000 ca mắc bệnh. Riêng Indonesia có số tử vong do Covid-19 cao nhất Đông Nam Á, với 136 ca. Myanmar cũng vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 dù nước này mới có 15 ca mắc bệnh này.

Cho tới thời điểm này, dịch bệnh Covid-19 đã có mặt tại 202 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới./.