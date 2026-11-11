CEO Nvidia vướng bê bối tình ái, bí mật công nghệ AI của Mỹ bị đe dọa?

Các cuộc điều tra đối với CEO Nvidia

Nvidia, một trong những công ty sản xuất chip quyền lực nhất nước Mỹ, đang đối mặt với một vụ bê bối đe dọa trực tiếp đến uy tín của hãng. CEO Jensen Huang của tập đoàn này thừa nhận đã có mối quan hệ ngoài hôn nhân với một người phụ nữ tên là Alice Huang. Câu chuyện trở nên phức tạp hơn khi xuất hiện các thông tin cho rằng Alice Huang có liên quan đến một nghi vấn về hoạt động tình báo của Trung Quốc. Hội đồng quản trị Nvidia đã khởi động một cuộc điều tra độc lập để làm rõ liệu ông Jensen Huang có trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không.

CEO Nvidia, tỷ phú Jensen Huang. Ảnh: AP

Hôm 9/11, Tổng thống Donald Trump cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vụ việc CEO Nvidia, ông Jensen Huang, có quan hệ tình ái với một người bị nghi là đặc vụ của chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng vị giám đốc điều hành – người có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo – không có lý do gì phải lo lắng.

“Tôi biết FBI đang xem xét vấn đề này trong một khía cạnh khác, và tôi nghĩ ông ấy sẽ ổn thôi,” ông Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Thông tin bất ngờ về mối quan hệ ngoài luồng của ông Huang đã gây chấn động giới chính trị và lĩnh vực công nghệ tại Mỹ, làm dấy lên những lo ngại mới về việc liệu Trung Quốc có thể tiếp cận các loại chip tiên tiến do Nvidia thiết kế – vốn là nền tảng thúc đẩy sự phát triển của trí tuệ nhân tạo – hay không.

Hôm 9/11, Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này tìm cách gài bẫy ông Jensen Huang. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn tuyên bố: “Cái gọi là cáo buộc về gián điệp Trung Quốc hoàn toàn không có căn cứ. Đây chẳng qua chỉ là những lời bôi nhọ nhắm vào Trung Quốc”.

Vụ bê bối này cũng gây nên những lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh Nvidia đang giữ vai trò dẫn đầu trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ.

Điều gì khiến Nvidia trở thành tâm điểm trong cuộc cách mạng AI của Mỹ?

Nvidia là một "gã khổng lồ" công nghệ của Mỹ, chuyên sản xuất các bộ xử lý đồ họa (GPU), trong đó bao gồm cả những bộ xử lý chuyên dụng được xây dựng cho trí tuệ nhân tạo (AI). Các dòng GPU H100 và H200 của Nvidia, cùng với các thế hệ mới hơn dựa trên kiến ​​trúc Blackwell là B200 và GB200, được thiết kế đặc biệt để xử lý những phép tính toán học khổng lồ – yêu cầu cốt lõi của các mô hình AI tiên tiến nhất hiện nay.

Khác với các bộ xử lý thông thường vốn chỉ đảm nhận những tác vụ cơ bản, GPU có khả năng thực hiện hàng nghìn phép tính song song. Đặc điểm này khiến chúng trở nên vô cùng hữu ích trong việc huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn, phát triển các công cụ AI tạo sinh (generative AI) và vận hành các ứng dụng AI. Những con chip này không chỉ hỗ trợ các mô hình AI học hỏi từ khối lượng dữ liệu khổng lồ, mà còn cung cấp sức mạnh tính toán cần thiết để đáp ứng các yêu cầu từ người dùng – chẳng hạn như tạo hình ảnh, đưa ra các giải pháp bằng văn bản hay thậm chí là viết mã lập trình.

Trong cuộc đua phát triển các mô hình AI mạnh mẽ, những tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, OpenAI, Meta và Anthropic đều phải dựa vào các dòng chip này. Đây là những thành phần thiết yếu để dẫn đầu cuộc đua AI; chính vì vậy, Nvidia đóng vai trò then chốt với tư cách là nhà cung cấp trọng yếu cho toàn bộ hệ sinh thái này.

Hơn nữa, tầm ảnh hưởng của Nvidia không chỉ dừng lại ở phần cứng. Nền tảng phần mềm CUDA của hãng cho phép các nhà phát triển vận hành các khối lượng công việc AI trên chính các GPU của Nvidia, khiến công nghệ của hãng trở nên gắn kết sâu sắc với quá trình phát triển AI. Điều này biến Nvidia thành một nhân tố có tầm quan trọng chiến lược đối với tham vọng của Mỹ trong việc dẫn đầu lĩnh vực AI toàn cầu và tạo lợi thế cạnh tranh trước Trung Quốc.

Ông Prabhu Ram, Phó chủ tịch Nhóm Nghiên cứu Ngành tại CyberMedia Research (CMR), cho rằng: “Nvidia đã trở thành một nền tảng cốt lõi trong hệ sinh thái AI của Mỹ. Hệ thống toàn diện bao gồm GPU, mạng tốc độ cao, kiến ​​trúc hệ thống và phần mềm CUDA của hãng đã cung cấp cơ sở hạ tầng nền tảng cho phần lớn các dự án phát triển AI tiên tiến trên thế giới. Những công ty như OpenAI hay Anthropic đều đang phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng tính toán của Nvidia”.

Theo ông Prabhu Ram việc thay thế Nvidia khó khăn hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần phát triển một con chip cạnh tranh. Hệ sinh thái CUDA của Nvidia, sự quen thuộc của các nhà phát triển, nền tảng phần cứng và phần mềm tích hợp, cùng mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây đã tạo ra rào cản chuyển đổi rất lớn.

Vụ bê bối có thể ảnh hưởng đến cuộc đua AI của Mỹ?

Tranh cãi xoay quanh vụ bê bối tình ái liên quan đến ông Jensen Huang có khả năng gây ra những hệ lụy đối với Nvidia. Theo một báo cáo từ Bloomberg, ông Huang thừa nhận từng có mối quan hệ với Alice Huang, một cựu giám đốc điều hành tại Megaspeed International (công ty có trụ sở ở Singapore) – đơn vị bị giới chức Mỹ nghi ngờ là đã được một cơ quan tình báo Trung Quốc tuyển mộ.

Một trong những mối lo ngại lớn nhất là liệu các cơ quan tình báo nước ngoài có thể đã tiếp cận được những thông tin kinh doanh nhạy cảm của Nvidia thông qua các mối quan hệ cá nhân và công việc của vị giám đốc điều hành này hay không. Trước đó, Megaspeed International từng bị cáo buộc vi phạm các quy định hạn chế xuất khẩu của Mỹ và vận chuyển trái phép chip Nvidia vào Trung Quốc.

Nếu cuộc điều tra phát hiện hành vi chia sẻ dữ liệu trái phép, điều này có thể làm dấy lên lo ngại về việc rò rỉ các thông tin kinh doanh bảo mật liên quan đến công nghệ chip, thông tin liên lạc nội bộ và các chi tiết thương mại nhạy cảm. Hiện tại, chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy các bí mật thương mại của Nvidia hay dữ liệu liên quan đến an ninh quốc gia đã bị xâm phạm.

Đối với Mỹ, mối quan tâm rộng lớn hơn nằm ở chỗ liệu tranh cãi này có làm suy giảm niềm tin vào một công ty mà công nghệ của họ đóng vai trò cốt lõi trong các tham vọng về AI của quốc gia hay không. Kết quả điều tra cùng bất kỳ thay đổi nào trong bộ máy lãnh đạo của Nvidia chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt, trong bối cảnh Mỹ vẫn đang cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc để định hình tương lai của trí tuệ nhân tạo.