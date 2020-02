Chiến sự Syria nóng bỏng: Nga – Thổ “vừa cương, vừa nhu”

“Vừa đàm phán để hạ nhiệt tình hình chiến sự, vừa tấn công, lẫn cảnh báo tấn công”, cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ - 2 nước hậu thuẫn 2 bên đối địch tại Syria, đều đang sử dụng chính sách “mền mỏng, đan xen cứng rắn” để đạt được mục tiêu cuối cùng của mình trên thực địa. Hiện chiến sự tại khu vực Tây Bắc quốc gia Trung Đông này vẫn hết sức căng thẳng, khó lường bất chấp việc các quan chức Nga – Thổ hôm nay (26/2) sẽ đàm phán lại.

Khói bốc lên từ một cuộc không kích ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria ngày 9/10/2019. Ảnh: AFP.

Lực lượng nổi dậy tại Syria, tự xưng là “Quân đội quốc gia” - được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, hôm qua (25/2) đã chiếm được thị trấn Nairab, phía Tây Bắc của tỉnh Idlib, từ tay lực lượng chính phủ Syria, sau nhiều ngày phản công, đáp trả.

Theo người phát ngôn lực lượng nổi dậy Yusef Hamoud, việc giành được thị trấn chiến lược cửa ngõ Idlib này đã có sự hỗ trợ lớn từ Thổ Nhĩ Kỳ, thông qua các vụ pháo kích. Mục tiêu tiếp theo của lực lượng phiến quân này chính là thị trấn chiến lược Saraqeb, nơi có đường cao tốc chính bắc-nam của Syria, nối thủ đô Damascus và tỉnh Aleppo – mà quân đội chính phủ Syria vừa mới giải phóng được.

Tuy nhiên, tại các mặt trận khác trên địa bàn tỉnh Idlib, diễn biến chiến sự lại xảy ra theo chiều ngược lại, quân đội chính phủ Syria liên tiếp giành được các thắng lợi. Mới nhất, ngày hôm qua, chính phủ Syria đã giành lại được thị trấn Kafr Nabl và nhiều khu vực lân cận thị trấn Nai-ráp mà lực lượng phiến quân mới chiếm được.

Hiện chiến trường tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria đang diễn biến hết sức căng thẳng, với tần suất giao tranh “ác liệt” giữa các bên Syria. Để hỗ trợ lực lượng phiến quân Syria, suốt tháng nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai thêm hàng nghìn quân và khí tài quân sự tới tỉnh này; trong khi Nga lại tăng cường các đợt không kích yểm trợ cho quân chính phủ Syria tấn công. Một số nguồn tin khu vực còn cho biết, 2 ngày trước các máy báy chiến đấu của Nga còn không kích trực tiếp vào 1 đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đang tập kết, cho thấy sức “nóng” của tình hình chiến sự.

Dù giới chức Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành nhiều cuộc đối thoại, cả qua điện đàm lẫn các chuyến thăm trực tiếp lẫn nhau, song đến nay 2 bên vẫn chưa thể hạ nhiệt căng thẳng cho chiến trường Idlib – mặt trận cuối cùng của cuộc chiến vốn đã 9 năm tại Syria. Dự kiến, hôm nay (26/2), 1 phái đoàn quan chức Nga sẽ lại đến Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp tục đối thoại về vấn đề Syria. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, có khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới để tiến hành họp bàn trực tiếp. Dù phía Nga chưa xác nhận về chuyến thăm này, song Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, cuộc gặp có thể diễn ra tại thành phố Istanbul hoặc ở Ankara.

Hiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn Nga gây áp lực lên chính phủ Syria ngừng các chiến dịch quân sự tại Idlib mà Ankara cáo buộc là hành vi vi phạm Thỏa thuận ngừng bắn mà Nga – Thổ Nhĩ Kỳ đạt được năm 2018. Tuy nhiên, Moscow cũng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ chưa thực hiện các cam kết của nước này theo như thỏa thuận, như chưa tích cực chống khủng bố, chưa đối thoại với chính phủ Syria.

Hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov một lần nữa đã bác bỏ những lời kêu gọi của Thổ Nhĩ Kỳ về việc chấm dứt chiến dịch của lực lượng Chính phủ Syria chống phiến quân ở tỉnh Idlib. Phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ở Geneve, ông Lavrov nhấn mạnh việc chấm dứt chiến dịch chính là đầu hàng khủng bố, thậm chí là phần thưởng cho những hoạt động của các phần tử khủng bố.

Cũng trong ngày hôm qua (25/2), Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế (ICRC) kêu gọi các bên xung đột Syria, tạo điều kiện để người dân Idlib di chuyển tới nơi an toàn, nhấn mạnh các bệnh viện, khu chợ và trường học được pháp luật bảo vệ. Người phát ngôn Ủy ban này, bà Ruth Hethithton cho biết: “Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan cho phép dân thường di chuyển đến nơi an toàn trong khu vực họ kiểm soát hoặc bên kia chiến tuyến. Hãy bảo vệ họ. Nếu người dân phải sơ tán vì lý do an toàn, tất cả các biện pháp có thể phải được thực hiện để đảm bảo rằng các thành viên trong một gia đình không bị tách rời và tại nơi sơ tán, mọi điều kiện sống của họ phải được đảm bảo”.

Theo ông, với chiến sự căng thẳng như hiện nay, các nhân viên cứu trợ nhận đạo đang phải đương đầu gặp nhiều rủi ro và thách thức. Mới đây, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức tại Idlib, để tránh tình hình leo thang đến mức không thể kiểm soát./.

3 lý do khiến Thổ Nhĩ Kỳ thất bại nếu gây chiến với Syria tại Idlib VOV.VN - Việc Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo tấn công quân sự tại Idlib có thể làm gia tăng nguy cơ chiến tranh giữa nước này với chính quyền của Tổng thống Assad. Tính kế động binh tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ vô tình “chọc giận” Nga VOV.VN - Cuộc đụng độ giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và quân đội Syria có nguy cơ leo thang thành chiến tranh toàn diện, đe dọa phá vỡ liên minh Nga-Thổ.