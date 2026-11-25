Sự đổ vỡ của một thập kỷ đồng thuận

Trong 11 năm kể từ khi Thỏa thuận Paris được thông qua, các quốc gia trên thế giới họp hằng năm nhằm tìm kiếm sự đồng thuận về cách thức ứng phó với biến đổi khí hậu. Có những năm, các cuộc đàm phán đạt được bước đột phá quan trọng. Cũng có những năm, dù không đạt được tiến triển đáng kể, các cuộc đàm phán vẫn giúp duy trì động lực hợp tác, phát đi thông điệp rằng các quốc gia cùng chung quyết tâm ứng phó với biến đổi khí hậu, ngay cả khi chưa thống nhất được cách thức thực hiện.

Bộ trưởng Biến đổi khí hậu và Năng lượng Australia, Chủ tịch đàm phán COP31 Chris Bowen trước phiên họp toàn thể tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 22/11/2026. Ảnh: Reuters.

Việc các cuộc đàm phán tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP31) ở Thổ Nhĩ Kỳ đổ vỡ cuối tuần qua vì thế đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trong hơn ba thập kỷ đàm phán khí hậu của Liên Hợp Quốc. Sự đồng thuận toàn cầu về tính cấp thiết của việc ứng phó với biến đổi khí hậu, vốn đặt nền móng cho sự ra đời của Thỏa thuận Paris tại COP21 năm 2015 và được duy trì trong hơn một thập kỷ qua, dường như đã bị phá vỡ.

Các bất đồng tại COP31 liên quan đến nhiều vấn đề với mức độ phức tạp khác nhau. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất nằm ở việc một nhóm quốc gia do Saudi Arabia và Nga dẫn đầu phản đối đưa nội dung từng bước loại bỏ nhiên liệu hóa thạch vào văn kiện cuối cùng, trong khi nhóm gồm 130 quốc gia, trong đó có các thành viên Liên minh châu Âu (EU), từ chối thông qua văn kiện nếu thiếu nội dung này.

“Không thể chấp nhận một văn kiện về khí hậu mà không đề cập đến nhiên liệu hóa thạch”, Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Ireland Darragh O’Brien phát biểu thay mặt EU.

Đối với nhiều quốc gia tham dự COP31, không đạt được thỏa thuận còn hơn chấp nhận một thỏa thuận không đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, việc không thể thông qua một thỏa thuận toàn cầu mới, vốn dự kiến mang tên Hiệp ước Antalya, không đồng nghĩa với sự suy giảm của các nỗ lực quốc tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tiến trình đàm phán khí hậu của Liên Hợp Quốc ra đời vào đầu những năm 1990, trong bối cảnh Liên Xô tan rã và một trật tự quốc tế do Mỹ dẫn dắt đang hình thành, với vai trò được đề cao của các thể chế quốc tế và hợp tác đa phương.

Bối cảnh thế giới năm 2026 đã thay đổi đáng kể. Khẩu hiệu của COP31 - “Đối thoại. Đồng thuận. Hành động” - xuất hiện khắp thành phố Antalya, song lại tương phản với thực tế của các cuộc đàm phán.

Ngay sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Washington khỏi tiến trình đàm phán khí hậu của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, nhiều quốc gia không ngần ngại công khai đặt lợi ích quốc gia lên trên việc tìm kiếm đồng thuận toàn cầu.

Chuyển đổi xanh từ lợi ích quốc gia

Khi tiến trình đàm phán khí hậu toàn cầu mới được khởi động, việc các quốc gia chỉ theo đuổi lợi ích riêng sẽ gây bất lợi cho nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Khi đó, không quốc gia nào có đủ động lực để đầu tư vào các công nghệ sạch vốn rất tốn kém nếu không có sự bảo đảm rằng các nước khác cũng sẽ hành động tương tự.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay đã khác. Công nghệ sạch không chỉ giúp các quốc gia giảm thiểu rủi ro trước những biến động địa chính trị mà còn ngày càng có khả năng cạnh tranh về chi phí nhờ quá trình đầu tư kéo dài nhiều thập kỷ. Chính hai yếu tố này đang thúc đẩy nhiều quốc gia đẩy nhanh quá trình triển khai công nghệ sạch vì lợi ích của chính mình, bất kể kết quả của các cuộc đàm phán khí hậu trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc.

Thực tế này được thể hiện khá rõ qua các hoạt động bên lề COP31. Hơn 90.000 người đăng ký tham dự hội nghị, với hàng nghìn cuộc thảo luận về những chủ đề khác nhau. Tại khu vực tổ chức các sự kiện của mỗi quốc gia, chương trình nghị sự phản ánh những cách tiếp cận riêng, phù hợp với nhu cầu và lợi ích của từng nước.

Singapore tổ chức phiên thảo luận về thị trường carbon, lĩnh vực mà nước này đang hướng tới trở thành một trung tâm quan trọng. Ukraine tổ chức sự kiện về trách nhiệm quốc tế đối với những thiệt hại về môi trường. Trong khi đó, Pakistan thảo luận về cải cách thị trường điện nhằm tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, khi điện mặt trời đã giúp nước này giảm bớt tình trạng mất điện thường xuyên.

Trên thực tế, những chính sách xuất phát từ lợi ích quốc gia đã đóng góp đáng kể vào nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Mặc dù được hoạch định ở cấp quốc gia, các chính sách này có thể nhanh chóng tạo ra tác động vượt ra ngoài biên giới.

Chẳng hạn, Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU đã thúc đẩy nhiều quốc gia, từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Brazil, tiến tới áp dụng cơ chế định giá carbon nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế của mình. Các quốc gia cũng đang điều chỉnh quan hệ thương mại để giảm thiểu rủi ro trước những bất ổn địa chính trị.

Điều đó cho thấy không nhất thiết tất cả các quốc gia phải nhất trí về một tuyên bố chung thì các chính sách khí hậu mới có thể phát huy tác động trên phạm vi toàn cầu. Trong tương lai, các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu có thể được thúc đẩy nhiều hơn thông qua những sáng kiến và hình thức hợp tác cụ thể như tại các sự kiện bên lề COP, thay vì chỉ dựa vào kết quả của các phiên đàm phán toàn thể.

Tìm lối đi mới cho hợp tác khí hậu

Những thay đổi trên không làm giảm tầm quan trọng của tiến trình COP. Việc tất cả các quốc gia cùng thống nhất về một mục tiêu vẫn có thể phát đi thông điệp mạnh mẽ, tạo động lực cho quá trình hoạch định chính sách và định hướng đầu tư.

Thỏa thuận Paris đã đưa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trở thành một ưu tiên toàn cầu, đóng vai trò quan trọng trong các quyết sách và hoạt động đầu tư suốt gần một thập kỷ qua. Sự đồng thuận như vậy càng có ý nghĩa trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những chia rẽ sâu sắc hiện nay.

COP cũng là một trong số ít diễn đàn quốc tế mà các quốc gia nhỏ, trong đó nhiều nước đặc biệt dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu, có thể lên tiếng và tác động đến kết quả đàm phán. Dù quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh diễn ra nhanh đến đâu, nhiều quốc gia trong số này vẫn phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng trước mắt của biến đổi khí hậu. Những hậu quả đó có thể kéo theo tác động dây chuyền đối với phần còn lại của thế giới. Nếu thiếu sự hợp tác toàn cầu, tất cả các quốc gia đều có thể phải gánh chịu những hệ lụy nặng nề hơn.

Lần gần nhất các cuộc đàm phán khí hậu của Liên Hợp Quốc rơi vào tình trạng đổ vỡ tương tự là tại Hội nghị COP15 ở Copenhagen, Đan Mạch, năm 2009. Sau thất bại đó, các nhà đàm phán đã phải xem xét lại cách tiếp cận, xây dựng một khuôn khổ hợp tác mới, đặt nền móng cho sự ra đời của Thỏa thuận Paris năm 2015.