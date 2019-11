Đại sứ quán một số nước bị tấn công ở Bolivia - Phản ứng của Nga, Mỹ

Chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Bolivia Evo Morales từ chức, đại diện Đại sứ quán các nước Venezuela, Cuba và Mexico đồng loạt ra thông báo về loạt vụ tấn công của các nhóm đối tượng nhằm vào trụ sở cơ quan ngoại giao của những nước này tại thủ đô La Paz.

Biểu tình phản đối ở Bolivia. Ảnh: Reuters

Đại sứ Venezuela tại Bolivia Crisbeylee Gonzalez cho biết, một nhóm người bịt mặt đã tấn công Đại sứ quán bằng thuốc nổ và chiếm trụ sở cơ quan ngoại giao này. Bà Gonzalez cho rằng, đây là vụ tấn công do những đối tượng thuộc phe đối lập tiến hành, tuy nhiên, rất may, các nhân viên ngoại giao nước này vẫn an toàn. Theo Đại sứ Gonzalez, hành động bạo lực này cần bị lên án.

Trong khi đó, Đại sứ quán Cuba tại Bolivia cho biết, một số biểu ngữ có nội dung bạo lực và đe dọa đã được đặt trước hàng rào của cơ quan đại diện ngoại giao này ở thủ đô La Paz. Tương tự, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrad, trên tài khoản Twitter, đã yêu cầu sự tôn trọng đối với tính toàn vẹn của Đại sứ quán Mexico và nhà riêng của Đại sứ nước này tại Bolivia.

Trước tình hình căng thẳng tại Bolivia, dư luận quốc tế tiếp tục đưa ra những phản ứng. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa mới bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây tại Bolivia. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stephane Dujarric, kêu gọi các bên liên quan tránh hành động bạo lực, gây căng thẳng và kiềm chế hết mức. Tuyên bố nhấn mạnh các bên cần tuân thủ luật pháp, đặc biệt là các nguyên tắc về quyền con người. Ông Guterres đồng thời kêu gọi nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay, cũng như đảm bảo sự minh bạch và đáng tin cậy cho các cuộc bầu cử sắp tới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thì hoan nghênh lời kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử mới, đảm bảo công bằng và tự do hơn tại Bolivia.

Ngược lại, Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (11/11) đã cáo buộc phe đối lập Bolivia tấn công bạo lực, cho rằng bên ngoài vấn đề trông giống như một giải pháp chính trị, song thực chất đây lại là một cuộc đảo chính có dàn dựng. Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi các bên Bolivia hành động có trách nhiệm./.