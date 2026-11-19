Điểm nghẽn từ vật liệu ít ai ngờ tới

Đầu năm nay, một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc đã có cuộc trao đổi khẩn cấp với đại diện một nhà cung cấp trong chuỗi sản xuất tên lửa của Mỹ. Chủ đề không phải là công nghệ dẫn đường hay động cơ tên lửa, mà là sợi rayon.

Tuy nhiên, vật liệu mà quân đội Mỹ cần không phải là loại sợi thường được sử dụng trong ngành dệt may, mà là phiên bản rayon đã được xử lý thành vật liệu carbon có khả năng chịu nhiệt độ lên tới hàng nghìn độ C. Đây là thành phần quan trọng trong quá trình chế tạo tên lửa đánh chặn Patriot thế hệ mới.

Hiện chỉ có một loại rayon carbon hóa được phê duyệt sử dụng trong phiên bản tên lửa Patriot tiên tiến nhất. Vật liệu này được cung cấp thông qua nhà máy của công ty Park Aerospace tại bang Kansas.

Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Trong bối cảnh kho dự trữ Patriot suy giảm, Lầu Năm Góc đã đề nghị Park Aerospace tăng nguồn cung để đẩy nhanh sản xuất. Tuy nhiên, công ty Mỹ không thể tự giải quyết vấn đề bởi nguồn nguyên liệu đầu vào phụ thuộc vào ArianeGroup, tập đoàn sản xuất tên lửa và thiết bị hàng không vũ trụ của châu Âu, có cơ sở sản xuất gần Bordeaux, Pháp.

ArianeGroup sản xuất rayon carbon hóa trước khi chuyển sang Mỹ để Park Aerospace tiếp tục xử lý. Tuy nhiên, doanh nghiệp châu Âu khẳng định năng lực cung ứng hiện tại có hạn.

Khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung rayon cho tên lửa Patriot phản ánh một vấn đề lớn hơn của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ: năng lực tăng sản lượng vũ khí đang bị hạn chế bởi những mắt xích nhỏ trong chuỗi cung ứng. Nhiều chương trình vũ khí phụ thuộc vào một hoặc hai linh kiện do các nhà thầu phụ ở cấp thứ ba, thứ tư sản xuất. Không ít sản phẩm được nhập khẩu qua mạng lưới doanh nghiệp phức tạp, trong khi Mỹ thiếu nhà cung cấp thay thế.

Những hạn chế này một phần bắt nguồn từ quá trình tái cơ cấu ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ sau Chiến tranh Lạnh. Năm 1993, chính quyền Tổng thống Bill Clinton công bố kế hoạch cắt giảm mạnh chi tiêu quân sự. Trong khoảng 25 năm tiếp theo, số nhà thầu quốc phòng và hàng không vũ trụ lớn của Mỹ đã giảm từ 51 xuống còn 5 doanh nghiệp chủ chốt.

Mạng lưới nhà cung cấp cũng dần thu hẹp khi nhiều nhà sản xuất chuyên dụng ngừng hoạt động hoặc rút khỏi lĩnh vực quốc phòng. Quá trình chuyển dịch sản xuất ra nước ngoài khiến Mỹ mất dần năng lực trong một số khâu, từ xử lý khoáng sản, hóa chất đến chế tạo dây cáp, lớp phủ, vỏ thiết bị và vi mạch.

Theo một báo cáo của Lầu Năm Góc năm 2022, số doanh nghiệp nhỏ tham gia ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đã giảm 40% trong thập kỷ trước đó.

Tình trạng phụ thuộc vào các nhà cung cấp chung càng khiến chuỗi sản xuất dễ bị gián đoạn. Dữ liệu công bố hồi tháng 3/2026 của công ty phần mềm quốc phòng Air cho thấy hơn 70% nhà cung cấp cấp hai của chương trình tên lửa Patriot PAC-3 cũng cung ứng linh kiện cho hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Mức độ trùng lặp còn lớn hơn ở nhóm nhà cung cấp cấp ba. Điều này đồng nghĩa một sự cố tại một nhà máy, đình công hoặc doanh nghiệp phá sản cũng có thể ảnh hưởng đồng thời đến nhiều chương trình vũ khí.

Để khắc phục, Lầu Năm Góc đã ký hợp đồng dài hạn 7 năm với Lockheed Martin, nhà sản xuất tên lửa Patriot tiên tiến, và L3Harris, doanh nghiệp cung cấp động cơ tên lửa nhiên liệu rắn. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng trực tiếp làm việc với các nhà cung cấp cấp ba và cấp bốn nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong chuỗi sản xuất.

Tuy nhiên, nhu cầu tên lửa đánh chặn đang gia tăng nhanh chóng, không chỉ để bổ sung kho dự trữ của quân đội Mỹ mà còn phục vụ các đồng minh, trong đó có Ukraine. Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), đến cuối tháng 7, kho tên lửa PAC-3 của Mỹ đã giảm khoảng 65% so với thời điểm trước khi cuộc chiến với Iran bùng phát hồi tháng 2.

Mỗi tên lửa PAC-3 MSE, phiên bản tiên tiến nhất, có giá khoảng 4 triệu USD và cần gần hai năm để hoàn thiện, với hàng trăm linh kiện khác nhau. PAC-3 sử dụng cơ chế đánh chặn bằng va chạm trực tiếp, tức tên lửa lao vào mục tiêu đang bay tới, chẳng hạn tên lửa đạn đạo, để phá hủy mục tiêu.

Lockheed Martin chịu trách nhiệm sản xuất tên lửa hoàn chỉnh, nhưng phụ thuộc vào Boeing trong việc cung cấp đầu dò giúp tên lửa xác định và bám bắt mục tiêu. Trong khi đó, L3Harris cung cấp động cơ nhiên liệu rắn hai xung lực giúp mở rộng tầm hoạt động.

Bài toán nguồn cung chưa có lời giải

Hành trình của sợi rayon được sử dụng trong PAC-3 MSE bắt đầu từ một nhà máy tại Cộng hòa Séc, thuộc sở hữu của một tập đoàn hóa chất có trụ sở ở Thái Lan. Sợi rayon sau đó được chuyển sang Pháp để dệt thành vải.

Tại cơ sở gần Bordeaux, ArianeGroup, liên doanh giữa Airbus và Safran, tiến hành carbon hóa vật liệu này. Sản phẩm có tên thương mại Raycarb tiếp tục được chuyển đến Park Aerospace, nhà phân phối duy nhất của ArianeGroup tại Bắc Mỹ.

Tại nhà máy ở Kansas, Park Aerospace phủ vật liệu bằng một loại nhựa chuyên dụng trước khi chuyển tới L3Harris để chế tạo lớp bảo vệ bên trong vòi phun động cơ tên lửa nhiên liệu rắn. Đây là bộ phận phải chịu điều kiện đặc biệt khắc nghiệt khi nhiên liệu cháy ở nhiệt độ trên 2.760 độ C. Lớp rayon carbon hóa có khả năng chịu nhiệt cao và bị bào mòn dần theo cơ chế được kiểm soát, giúp bảo vệ cấu trúc động cơ khỏi hư hỏng do nhiệt.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng có các cơ sở sản xuất rayon đạt tiêu chuẩn hàng không vũ trụ. Tuy nhiên, những nhà máy này lần lượt đóng cửa do khó khăn tài chính và các vấn đề môi trường. Đến giữa những năm 2000, khi nguồn dự trữ cạn dần, Lầu Năm Góc buộc phải tìm kiếm nhà cung cấp ở nước ngoài.

Giải pháp đến từ Snecma Propulsion Solide, một công ty Pháp phát triển vật liệu chịu nhiệt từ sợi rayon có độ bền cao vốn được sử dụng trong ngành sản xuất lốp ô tô. Năm 2005, vật liệu này được phê duyệt sử dụng trong vòi phun động cơ Patriot. Snecma sau đó trở thành một phần của ArianeGroup.

Trong nhiều năm, nguồn cung rayon tương đối ổn định và không gây trở ngại đáng kể cho hoạt động sản xuất tên lửa Patriot. Tuy nhiên, tình hình thay đổi khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022. Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp hệ thống phòng không Patriot cùng tên lửa đánh chặn để ứng phó với các cuộc không kích của Nga.

Một bệ phóng tên lửa Patriot tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine, năm 2024. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, kế hoạch mua sắm đạn dược của Mỹ lâu nay dựa trên các giả định từ thời hậu Chiến tranh Lạnh, vốn không còn phù hợp trước nguy cơ xảy ra chiến tranh kéo dài hoặc xung đột trên nhiều mặt trận. Lầu Năm Góc vì thế chuyển sang những hợp đồng mua sắm dài hạn nhằm tạo sự bảo đảm cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất.

Theo kế hoạch, Lockheed Martin sẽ tăng sản lượng PAC-3 MSE lên khoảng 2.000 quả mỗi năm vào cuối năm 2030, cao hơn gấp ba lần mức trước đó. Tuy nhiên, chiến sự với Iran tiếp tục làm suy giảm kho dự trữ tên lửa đánh chặn, khiến việc khôi phục nguồn cung trở nên cấp bách hơn. Tình trạng thiếu tên lửa cũng ảnh hưởng đến năng lực phòng không của Ukraine.

Park Aerospace đang tìm cách tăng nguồn cung bằng khoản ứng trước 5 triệu USD để hỗ trợ ArianeGroup xây dựng dây chuyền sản xuất mới tại Pháp. Dự kiến dây chuyền này bắt đầu hoạt động năm 2028, nhưng sản lượng vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của Mỹ.

Sau nhiều cuộc đàm phán, ArianeGroup cũng đã ký thỏa thuận sơ bộ về việc xây dựng nhà máy tại Mỹ, với khoản ứng trước dự kiến 25 triệu USD từ Park Aerospace. Nếu triển khai đúng kế hoạch, cơ sở này có thể đi vào hoạt động khoảng năm 2030.

Một nguồn rayon quan trọng khác của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ là Enka, doanh nghiệp có trụ sở tại Đức. Tuy nhiên, sản phẩm của Enka chưa được phê duyệt sử dụng trong PAC-3 MSE. Bản thân doanh nghiệp này cũng gặp khó khăn tài chính và từng lên kế hoạch ngừng sản xuất.

Trước nguy cơ mất thêm một nguồn cung chiến lược, các nhà thầu quốc phòng và Lầu Năm Góc đã cam kết mua lượng rayon đủ lớn để Enka tiếp tục vận hành nhà máy. Riêng Lầu Năm Góc cam kết mua hơn 213 tấn vật liệu trong hai năm. Thỏa thuận đã giúp trì hoãn việc đóng cửa nhà máy, nhưng cơ sở này vẫn phải đối mặt với nguy cơ chấm dứt hoạt động vào năm 2028.

Park Aerospace cũng có kế hoạch đầu tư 65 triệu USD xây dựng nhà máy mới tại Oklahoma, đồng thời hợp tác với L3Harris thử nghiệm rayon từ Enka và các nguồn khác nhằm tìm giải pháp thay thế tạm thời cho PAC-3 MSE. Dù vậy, đến nay, chưa có vật liệu thay thế nào vượt qua đầy đủ quy trình kiểm định.

Theo ông Brian Shore, Giám đốc điều hành Park Aerospace, ngay cả khi tìm được những nguồn cung bổ sung trong giai đoạn chuyển tiếp, việc đáp ứng nhu cầu sản xuất tên lửa Patriot vẫn sẽ là một thách thức lớn.