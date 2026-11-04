Điều gì giúp đảng Dân chủ tạo cú sốc tại thành trì Texas của ông Trump?

Khi bắt đầu chiến dịch tranh cử tại Texas, hai ứng viên Dân chủ là bà Gina Hinojosa, tranh cử thống đốc và ông James Talarico, tranh cử thượng nghị sĩ, chỉ là những nhà lập pháp cấp bang ít được biết đến. Giờ đây, họ đã trở thành những gương mặt nổi bật sau khi đánh bại Thống đốc Cộng hòa Greg Abbott, người đã giữ chức vụ này trong ba nhiệm kỳ và Tổng chưởng lý bang Ken Paxton, nhân vật đang vướng vào nhiều bê bối.

Cử tri Mỹ bỏ phiếu. Ảnh: AP

Đây chỉ là một số trong những cuộc đua đáng chú ý trên toàn bang. Ngay cả tại các khu vực bầu cử được cơ quan lập pháp Texas do đảng Cộng hòa kiểm soát vẽ lại nhằm tạo lợi thế cho các ứng viên Cộng hòa tranh cử vào Quốc hội, cán cân cũng có dấu hiệu nghiêng về phía đảng Dân chủ.

Những kết quả này được cho là phản ánh sự thay đổi trong tâm lý cử tri gốc Mỹ Latin – nhóm chiếm khoảng một phần ba tổng số cử tri tại Texas – cùng với sự thất vọng ngày càng gia tăng trước giá cả leo thang, từ thịt bò đến xăng dầu, và các chính sách siết chặt nhập cư dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Những thắng lợi đáng chú ý này có thể đưa Texas, bang sở hữu 40 phiếu đại cử tri, trở thành một chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.

Cử tri gốc Mỹ Latin góp phần tạo nên thắng lợi cho đảng Dân chủ

Trong nhiều năm qua, đảng Dân chủ đã đặt mục tiêu giành chiến thắng tại Texas, với kỳ vọng tỷ lệ cử tri gốc Mỹ Latin ngày càng tăng sẽ giúp thay đổi cán cân chính trị tại bang này.

Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Trump, đảng Cộng hòa đã đạt được những bước tiến đáng kể trong nhóm cử tri gốc Mỹ Latin tại Texas, đặc biệt ở khu vực Thung lũng Rio Grande. Đây là vùng nằm ở cực nam bang, dọc biên giới Mỹ - Mexico, nơi phần lớn cư dân có nguồn gốc Mỹ Latin.

Theo dữ liệu từ dự án Texas Politics Project, trong cuộc bầu cử năm 2024, ông Trump giành được 55% số phiếu của cử tri gốc Mỹ Latin tại Texas, tăng 13 điểm phần trăm so với năm 2020 và 27 điểm phần trăm so với năm 2016. Đây là tỷ lệ cao kỷ lục đối với một ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa tại bang này.

Cũng trong năm 2024, ông Trump giành chiến thắng tại cả 4 quận thuộc Thung lũng Rio Grande, gồm Cameron, Hidalgo, Starr và Willacy. Khu vực này từng là thành trì của đảng Dân chủ trong suốt một thế kỷ. Các cuộc thăm dò trước thềm cuộc bầu cử ngày 3/11 cho thấy xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa trong cộng đồng cử tri gốc Mỹ Latin đang có dấu hiệu thay đổi.

Trong cuộc khảo sát do Equis Research, tổ chức chuyên nghiên cứu về cử tri gốc Mỹ Latin, công bố hồi tháng 10, ông Talarico dẫn trước ông Paxton với tỷ lệ 58% so với 33%. Cũng trong khảo sát này, bà Hinojosa dẫn trước ông Abbott với tỷ lệ 59% so với 35%.

Kết quả sơ bộ cho thấy Hạ nghị sĩ đương nhiệm thuộc đảng Dân chủ Vicente Gonzalez đã giữ được ghế tại khu vực bầu cử quốc hội số 34 của Texas. Khu vực này bao gồm quận Cameron thuộc Thung lũng Rio Grande và kéo dài về phía bắc đến Corpus Christi.

Tại các khu vực bầu cử khác ở Thung lũng Rio Grande, gồm khu vực số 15 và số 28, các ứng viên Dân chủ, trong đó có ca sĩ nhạc Tejano Bobby Pulido và Hạ nghị sĩ kỳ cựu Henry Cuellar, cũng đang chiếm ưu thế.

Ông Frankie Miranda, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tổ chức Hispanic Federation cho biết: “Thật không thể tin được cử tri gốc Mỹ Latin lại đi bỏ phiếu với số lượng đông đảo đến vậy. Đây là sự bác bỏ mạnh mẽ đối với các chính sách của chính quyền ông Trump”.

Cuộc trưng cầu dân ý về chính sách kinh tế của ông Trump

Theo giới phân tích, có nhiều nguyên nhân khiến cử tri Texas quay lưng với đảng Cộng hòa, đặc biệt là cử tri gốc Mỹ Latin. Trong đó, phải kể đến chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và các biện pháp thực thi chính sách nhập cư cứng rắn.

Theo khảo sát tháng 10 của Equis Research, giá cả leo thang và việc thực thi chính sách nhập cư là hai vấn đề được cử tri gốc Mỹ Latin quan tâm hàng đầu.

Bà Stephanie Valencia, đồng sáng lập Equis Research cho rằng, đây là lần đầu tiên trong các cuộc thăm dò tại Texas hoặc trên phạm vi toàn quốc, việc thực thi chính sách nhập cư và trục xuất người nhập cư trở thành mối quan tâm lớn thứ hai của cử tri gốc Tây Ban Nha, chỉ sau giá thực phẩm và nhiên liệu.

Ông Miranda cho biết, tại khu vực biên giới Texas, cử tri gốc Tây Ban Nha cảm nhận rõ “sức nặng từ các chính sách liên bang về thực thi nhập cư”, đồng thời cho rằng nền kinh tế chưa mang lại lợi ích thiết thực cho họ. Theo ông, nhiều người đang chật vật tìm cách giải quyết những vấn đề này.

Cuộc khảo sát cuối cùng do New York Times và Đại học Siena công bố ngày 1/11 cho thấy, kinh tế là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cử tri trên toàn bang Texas, với tỷ lệ 21%. Nhập cư đứng tiếp theo với 13%, trong khi lạm phát và chi phí sinh hoạt chiếm 8%.