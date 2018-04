Đội cận vệ bám sát ông Kim Jong-un “như hình với bóng”: Họ là ai?

Ngày 27/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu tiên đặt chân sang biên giới Hàn Quốc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều. Ông Kim Jong-un xuất hiện nổi bật dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của đội cận vệ dày đặc.

Dàn vệ sĩ chạy xung quanh xe chở ông Kim jong-un. Ảnh: Reuters.

Theo sát lãnh đạo “1 bước không rời”

Hình ảnh đăng tải trên video cho thấy, đội cận vệ gồm 12 thành viên tháp tùng ông Kim Jong-un tại cuộc đàm phán sáng 27/4 là những nam giới cao to, mặc sơ mi trắng, khoác ngoài bộ vest đen lịch sự và đeo huy hiệu đảng bên ngực trái. Họ luôn theo sát, vây quanh nhà lãnh đạo Kim Jong-un, chạy theo đảm bảo an ninh, hộ tống xe của ông khi đến Bàn Môn Điếm cũng như lúc trở lại Triều Tiên.

Trước khi bước vào tòa nhà Hòa Bình, đội cận vệ của nhà lãnh đạo Triều Tiên phải dò tìm các thiết bị nổ hay thiết bị nghe lén, phun thuốc khử trùng tại gian phòng làm việc, trên bàn ghế, thậm chí ở sổ lưu niệm, để phòng tránh mọi nguy cơ có thể xảy ra.

Ri Yong-guk, một cựu quân nhân Triều Tiên cho biết, có tới 6 lớp bảo vệ mỗi khi lãnh đạo Triều Tiên đi thị sát tới các vùng nông thôn hoặc kiểm tra đơn vị quân đội, nhà máy, trang trại. “Đó là một trong những mạng lưới an ninh gắt gao nhất thế giới, đến một con kiến cũng không thể lọt qua”, ông nói

Khi em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong đến Hàn Quốc nhân dịp khai mạc Thế vận hội Olympic mùa đông Pyeongchang 2018, giới quan sát cũng đặc biệt chú ý đến đội ngũ an ninh luôn theo kè kè bên cạnh. Đó là những người cao to, mặc vest, đeo kính đen và luôn trong trạng thái sẵn sàng hành động. Đối với với nhà lãnh đạo Kim Jong-un thì mạng lưới bảo vệ còn được bố trí chặt chẽ hơn nữa. Trong cuộc diễu binh kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng vũ trang hồi tháng 2 vừa qua, đã có sự xuất hiện của 3 đơn vị an ninh chuyên bảo vệ ông Kim Jong-un.

Có nhiều tên gọi khác nhau

Đội cận vệ này thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Triều Tiên – một nhánh của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho lãnh đạo Kim Jong-un mọi lúc mọi nơi. Họ được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như Đơn vị 963 (số 9 và 6 + 3 = 9, 2 con số 9 liền nhau là sự kết hợp vô cùng may mắn), Cục Cảnh vệ hay Tư lệnh Cảnh vệ. Lực lượng này nằm dưới sự chỉ huy của tướng Yun Jong-rin kể từ năm 2010.

Được lựa chọn từ các học sinh trung học

Đơn vị 963 tìm kiếm những tân binh trong số các học sinh trung học để đào tạo thành mật vụ chuyên bảo vệ lãnh đạo tối cao. Học sinh xếp thành hàng và được các vệ sỹ kiểm tra. Họ phải đáp ứng các quy chuẩn nghiêm ngặt, bao gồm cân nặng, chiều cao, không được có sẹo. Sau khi đạt tiêu chuẩn về ngoại hình, họ sẽ tiếp tục qua vòng sơ tuyển về lý lịch gia đình. Đơn vị 963 sẽ lựa chọn các thanh niên đến từ những gia đình có có lòng trung thành tuyệt đối với lãnh đạo. Khi đã được chọn, các thanh niên Triều Tiên được đưa thẳng đến trại huấn luyện và trải qua quá trình đào tạo gắt gao trong 2 năm. Trong thời gian này, họ không được tiết lộ bất cứ thông tin nào cho người thân.

Được huấn luyện nghiêm ngặt

Các tân binh được dạy võ Taekwondo, tập bắn súng, huấn luyện chiến thuật chiến đấu và diễu hành. Ông Lee Ho-ryung, người đứng đầu Khoa nghiên cứu Triều Tiên thuộc Viện phân tích quốc phòng Hàn Quốc cho biết, các cận vệ hộ tống nhà lãnh đạo Kim Jong-un là những người được dày dặn kinh nghiệm. Họ rất thiện chiến và trải qua nhiều khóa huấn luyện kỹ năng về chiến đấu cùng với ngắm bắn chính xác mới có thể được giao nhiệm vụ bảo vệ lãnh đạo tối cao. Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, mỗi thành viên của đội bảo vệ này phải tiêu diệt được ít nhất 8 mục tiêu trong vòng 1 phút ở phạm vi 100 mét.

Không chỉ đảm nhận 1 nhiệm vụ

Ngoài việc bảo vệ nhà lãnh đạo Kim Jong-un và gia đình, các vệ sĩ còn theo sát nhiều nhân vật quân sự và thành viên chủ chốt trong đảng. Bên cạnh đó họ cũng có nhiệm vụ đảm bảo sự an toàn cho Bình Nhưỡng và khu vực bao quanh với sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh phòng thủ Bình Nhưỡng. Ngoài ra, họ còn tham gia chuyển giao tài liệu, hỗ trợ lĩnh vực công nghệ thông tin, bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng và lái xe chở lãnh đạo.

Được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại

Đơn vị 963 là lực lượng tinh nhuệ nhất với quân số từ 95.000-120.000 người. Các thành viên trong lực lượng này được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau, từ hạng nhẹ đến cả vũ khí hạng nặng. Thiết bị bao gồm pháo phòng không, hệ thống tên lửa đa nòng, xe bọc thép chiến đấu, xe tăng, trực thăng, xe jeep, xe Mercedes limousine, xe tải Zil do Nga sản xuất./.

Báo chí quốc tế đánh giá cao thiện chí của Hàn Quốc và Triều Tiên VOV.VN - Cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 27/4 là tâm điểm chú ý của dư luận và truyền thông khi diễn ra lần đầu tiên sau 11 năm qua.