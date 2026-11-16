Đòn hiểm của UAV Nga: Tắt động cơ phút chót khiến Ukraine trở tay không kịp

UAV Shahed Nga tắt động cơ ở phút chót

Âm thanh từ máy bay không người lái (UAV) Shahed từng được xem là một trong những dấu hiệu cảnh báo quan trọng giúp các kíp chiến đấu phòng không Ukraine phát hiện các đợt tấn công tầm xa của Nga. Tuy nhiên, dấu hiệu này đang dần mất khi Moscow triển khai những phương thức tiếp cận mục tiêu mới.

Binh sĩ Nga vận hành máy bay không người lái. Ảnh: TASS

Các UAV tấn công của Nga được cho là đã áp dụng chiến thuật tắt động cơ phản lực ở chặng cuối hành trình, tận dụng quán tính để tiếp tục bay lướt về phía mục tiêu mà không phát ra tiếng động từ động cơ. Cách thức này khiến lực lượng phòng không Ukraine khó phát hiện và xác định hướng tiếp cận của UAV.

Thông tin trên được ông Serhii Beskrestnov, cố vấn về công nghệ quốc phòng của Tổng thống Ukraine, người thường đăng tải thông tin dưới biệt danh “Flash”, công bố hôm 12/11.

Trong cảnh báo gửi tới các nhóm hỏa lực cơ động và đơn vị phòng không, ông Beskrestnov bác bỏ những đồn đoán cho rằng Nga đã trang bị thêm động cơ điện cho UAV Shahed nhằm giúp chúng bay trong im lặng.

“Có những thông tin lan truyền về việc Shahed được trang bị thêm động cơ điện để bay không gây tiếng ồn. Thực tế không có động cơ nào như vậy. Thay vào đó, Nga sử dụng chiến thuật tắt động cơ phản lực ngay trước khi UAV tiếp cận mục tiêu”, ông Beskrestnov cho biết.

Theo chuyên gia này, động cơ phản lực tạo ra đủ lực đẩy và gia tốc để UAV tích lũy quán tính, sau đó tiếp tục di chuyển trong chặng cuối mà không cần duy trì hoạt động của động cơ.

Ông Beskrestnov cũng lưu ý một phương thức tiếp cận khác đang được ghi nhận gần đây: UAV bay ở độ cao cực thấp, men theo những hành lang địa hình thông thoáng, nơi khả năng phát hiện của các hệ thống radar Ukraine bị hạn chế.

“Gần đây, chúng tôi ghi nhận những trường hợp UAV tiếp cận mục tiêu ở độ cao cực thấp, tại các khu vực không có vật cản, khiến các trạm radar của chúng ta không thể phát hiện. Các nhóm hỏa lực cơ động và những đơn vị liên quan cần đặc biệt lưu ý cả hai yếu tố này. Một chiếc Shahed có thể bất ngờ xuất hiện từ trên không”, ông cảnh báo.

Hai phương thức mới gây khó khăn cho phòng không Ukraine

Ông Beskrestnov kêu gọi các nhóm hỏa lực cơ động và đơn vị phòng không tính đến cả hai phương thức tiếp cận nói trên trong quá trình tổ chức phòng thủ, trong đó có việc UAV đối phương tắt động cơ để bay lướt trong im lặng và hạ thấp độ cao để hạn chế khả năng bị radar phát hiện.

Các nhóm hỏa lực cơ động, thường sử dụng xe bán tải trang bị súng máy hạng nặng, là một trong những lực lượng tham gia đánh chặn UAV của Nga. Trong điều kiện radar không thể phát huy hiệu quả, các đơn vị này còn dựa vào tín hiệu âm thanh và quan sát trực tiếp để phát hiện mục tiêu. Vì vậy, việc UAV tắt động cơ ở chặng cuối có thể làm giảm đáng kể thời gian cảnh báo, khiến các kíp chiến đấu khó phản ứng kịp thời.

Đáng chú ý, các biến thể Shahed sử dụng động cơ phản lực đang xuất hiện với tỷ lệ lớn trong những đợt tập kích gần đây của Nga. Chiến thuật tiếp cận trong im lặng vì thế có thể đặt ra thách thức mới đối với hệ thống phòng không Ukraine.

Theo số liệu của Không quân Ukraine, trong đêm 7 rạng sáng 8/11, Nga đã phóng 164 UAV vào lãnh thổ Ukraine, trong đó có 112 chiếc thuộc biến thể sử dụng động cơ phản lực. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hoặc chế áp bằng tác chiến điện tử 137 chiếc, bao gồm 88 UAV phản lực.

Như vậy, tỷ lệ đánh chặn hoặc chế áp đối với riêng nhóm UAV phản lực đạt khoảng 78,6%. Con số này cao hơn mức trung bình 66% trong tháng 10 và 57% trong tháng 9/2026.

Báo cáo của TechTimes cũng lưu ý Nga đang tích hợp các thiết bị tác chiến điện tử gây nhiễu trực tiếp lên UAV Shahed nhằm cản trở hoạt động của các UAV đánh chặn Ukraine trong quá trình truy đuổi.

Ước tính Nga hiện có khả năng sản xuất tới 3.000 UAV Geran mỗi tháng. Quy mô sản xuất lớn, cùng những điều chỉnh về phương thức bay và trang bị, đang giúp Moscow liên tục thay đổi cách thức tiến hành các đợt tập kích bằng UAV tầm xa.

Việc Nga liên tục điều chỉnh chiến thuật bay, từ tắt động cơ phản lực ở chặng cuối đến tiếp cận mục tiêu ở độ cao cực thấp, cho thấy các UAV Shahed đang ngày càng được tối ưu hóa để đối phó với hệ thống phòng không Ukraine. Trong bối cảnh Nga duy trì sản lượng UAV lớn và tiếp tục tích hợp các công nghệ mới, Ukraine sẽ phải tìm cách cải thiện năng lực phát hiện, cảnh báo sớm và đánh chặn để thích ứng với những phương thức tấn công ngày càng khó lường.