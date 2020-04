Gần 2.000 ca tử vong do Covid-19, Thụy Điển vẫn đi ngược xu hướng

Tự tin đã lên đỉnh dịch



Nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển cho hay, cách tiếp cận không giống ai của Thụy Điển đối với cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 (do virus SARS-CoV-2 gây ra) đang bắt đầu… mang lại kết quả.

Bác sĩ Anders Tegnell – vị “kiến trúc sư” đằng sau cách phản ứng tương đối nhẹ nhàng của Thụy Điển đối với dịch Covid-19, nói với truyền thông địa phương rằng các con số mới nhất về mức độ lây nhiễm và tử vong của Thụy Điển cho thấy tình hình ở đây bắt đầu ổn định.

Sinh hoạt của người dân vẫn bình thường trên đường phố ở Malmo, Thụy Điển, trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: Gary Moore.

Tegnell nói với hãng thông tấn Thụy Điển TT rằng “chúng ta có lẽ đang bước vào giai đoạn bình nguyên”.



Tính đến ngày 19/4, Thụy Điển ghi nhận 1.540 ca tử vong do Covid-19, tăng thêm 29 ca so với ngày 18/4. Con số này là cao hơn các nước Scandinavia còn lại nhưng lại thấp hơn so với Italy, Tây Ban Nha, và Anh, xét cả về mặt tương đối và tuyệt đối.

(Còn theo số liệu thống kê của Worldmometer đến 15h23 ngày 22/4, số ca tử vong do Covid-19 ở Thụy Điển đã lên tới 1.765 người, tức là tăng thêm hơn 200 người so với 3 ngày trước đó).

Bác sĩ Tegnell không phải là quan chức y tế cấp cao nhất ở Thụy Điển tuyên bố nước này có thể đã vượt qua thời kỳ tồi tệ nhất của dịch Covid-19.

Karin Tegmark Wisel, trưởng bộ phận vi sinh học của Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển, cho rằng gần đây nước này đã làm phẳng thêm đường cong lây nhiễm, dù có thêm nhiều ca mắc mới nhưng mức tăng không đáng kể. Theo Wisel, xu hướng này cũng được ghi nhận ở các phòng hồi sức tích cực.

Bình tĩnh và cân nhắc các khả năng

Thụy Điển vẫn cho phép mở cửa trường học, phòng tập gym, quán cà phê, quán bar, và nhà hàng trong suốt quá trình đại dịch Covid-19 lây lan. Chính phủ nước này chỉ hối thúc công dân hành động một cách có trách nhiệm và tuân thủ các hướng dẫn về giãn cách xã hội.

Sự lan truyền của dịch Covid-19 đã tạo ra nhiều cách thức phản ứng khác nhau trên thế giới đối với một loại virus vẫn còn nhiều điều bí ẩn.

Nhà dịch tễ học Tegnell của Thụy Điển. Ảnh: AFP.

Các chuyên gia Thụy Điển cảnh báo rằng hiện chưa thể rút ra kết luận về chiến lược nào thì hiệu quả nhất khi đối đầu với Covid-19. Nếu xét về khía cạnh hạn chế tổn thất kinh tế do phong tỏa chặt chẽ, Thụy Điển có vẻ thu hút sự chú ý của thế giới với cách tiếp cận của họ.



Tất nhiên cũng phải nói thêm rằng cách tiếp cận của quốc gia Bắc Âu này có sự hậu thuẫn của một hệ thống chăm sóc y tế thuộc hàng tốt nhất thế giới. Hiện Thụy Điển chưa bị thiếu hụt thiết bị y tế để đối phó với Covid-19. Các lều được dựng lên trên toàn quốc để làm nơi chăm sóc y tế khẩn cho đến nay vẫn hầu hết là vắng người.

Trước đây khoảng 2 tuần, giới chức Thụy Điển có vẻ bi quan hơn. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven khi ấy gợi ý chính phủ có thể cần thay đổi cách tiếp cận trước viễn cảnh sẽ có hàng ngàn người Thụy Điển chết do Covid-19. Đặc biệt Thụy Điển gặp khó khăn với việc bảo vệ người già tại các trại dưỡng lão – đây là một điểm yếu lớn góp phần vào tỷ lệ tử vong cao hơn của Thụy Điển so với các nước láng giềng.

Thủ tướng Stefan Lofven khi ấy nói rằng lẽ ra việc bảo vệ người già phải tốt hơn nữa và “chúng ta cần xem xét lại kỹ càng hơn liệu có gì sai hay không”.

Lãnh đạo vẫn được dân ủng hộ

Mặc dù vậy, nhìn tổng thể, chiến lược của Thủ tướng Lofven lại nhận được sự ủng hộ của người dân Thụy Điển và uy tín cá nhân của ông lại gia tăng mạnh.

Tổng giám đốc của hãng Volvo Cars, Hakan Samuelsson, cho hay trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại: “Tôi rất tin tưởng ở giới chức Thụy Điển trong việc quản lý vấn đề này. Rất khó để giữ cân bằng nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào các biện pháp mà Thụy Điển vừa triển khai”.

Samuelsson cho biết, các biện pháp của hãng Volvo là dựa trên việc tự nguyện của các cá nhân và đây cũng là khía cạnh quan trọng trong mô dịch chống dịch Covid-19 tại Thụy Điển.

Chiến lược chống Covid-19 của Thụy Điển có thể sẽ giúp nền kinh tế nước này bị “co ngót” ít hơn so với phần còn lại của châu Âu, theo nhà kinh tế James Pomeroy của tổ chức nghiên cứu HSBC Global Research.

James Pomeroy nhận định: “Mặc dầu việc Thụy Điển không sẵn lòng phong tỏa toàn bộ đất nước có thể dẫn tới hậu quả khó lường, nhưng nếu đường cong lây nhiễm mà chóng thẳng ra thì nền kinh tế nước này lại có cơ hồi phục rất tốt”.

Lợi thế của Thụy Điển

Ông Pomeroy chỉ ra rằng Thụy Điển có một số đặc điểm thuận lợi khi đương đầu với đại dịch Covid-19. Thứ nhất, hơn một nửa số hộ gia đình ở Thụy Điển chỉ có một người, nên việc giãn cách xã hội sẽ dễ tiến hành hơn. Thứ hai, nước này có tỷ lệ người làm việc ở nhà cao hơn bất cứ nơi nào khác ở châu Âu. Thứ ba, Thụy Điển có tốc độ kết nối internet cao nên các lao động ở nước này vẫn có thể hoàn thành được nhiều công việc dù không ở công sở.

Và như vậy, trong khi nhiều quốc gia khác áp dụng các luật nghiêm khắc, kể cả các mức phạt nặng nề đối với những người vi phạm quy định giãn cách, Thụy Điển lại tỏ ra vẫn thong dong mà không cần phải dùng đến luật pháp để ứng phó.

Theo dữ liệu của công ty Telia – nhà mạng điện thoại di động lớn nhất Thụy Điển, các chuyến đi từ thủ đô Stockhokm đến điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng Gotland đã giảm tới 96% trong dịp lễ Phục sinh vừa rồi. Trong khi đó, thống kê của dịch vụ trực tuyến Citymapper cho thấy một sự sụt giảm 75% trong hoạt động đi lại trong thủ đô Thụy Điển.

Mặt khác Thụy Điển gần đây cũng bắt đầu bác bỏ quan niệm từ bên ngoài cho rằng họ chẳng làm gì để thực hiện giãn cách xã hội cả.

Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Thụy Điển: “Chúng ta không hẳn là có cách nhìn nhận khác biệt hẳn với mọi người. Chính phủ đã thực hiện một loạt biện pháp tác động đến toàn bộ xã hội. Không có chuyện cuộc sống ở Thụy Điển vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường như trước đây khi chưa có dịch Covid-19”./.