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Houthi ra tay tàn khốc, Yemen và Saudi Abrabia hứng chịu thương vong lớn

Thứ Bảy, 05:20, 24/10/2026
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VOV.VN - Cuộc chiến giữa phong trào Houthi với quân chính phủ Yemen và đồng minh Saudi Arabia đã tiến lên nấc thang đầy nguy hiểm. Houthi tấn công dữ dội và hiểm, gây thương vong lớn bên trong Yemen và buộc Saudi Arabia gồng mình đối phó… Đại sứ Nguyễn Quang Khai phân tích những diễn biến nóng này.

Xem thêm:

>> Houthi tung đòn hiểm, nã tên lửa đạn đạo vào trung tâm tân binh Yemen

>> Thủ tướng Netanyahu: Israel sẵn sàng tấn công Iran mà không cần Mỹ

>> Hai kịch bản cuộc chiến Houthi - Saudi Arabia tại Yemen

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