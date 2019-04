Iran cảnh báo đáp trả Mỹ vì xếp lực lượng IRGC vào danh sách khủng bố

Ngày 8/4, Mỹ dự kiến xếp lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) của Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố. Nếu điều này diễn ra, đây là lần đầu tiên Mỹ chính thức “chụp mũ” một tổ chức quân sự của một nước khác là nhóm khủng bố. Ngay sau khi có thông tin, Iran đã lập tức gọi đây là một động thái thảm họa khác của Mỹ và cảnh báo hậu quả nếu Mỹ thực sự làm điều này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) của Iran. Ảnh: Reuters

Hãng tin chính thức IRNA dẫn một tuyên cáo với chữ ký của 255 trong số 290 nghị sỹ quốc hội Iran hôm qua (7/4) cho biết, Iran sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào chống lại lực lượng này với mức độ tương xứng. Theo các nghị sỹ Iran, Mỹ mới là những kẻ tạo ra và hỗ trợ khủng bố ở khu vực Trung Đông và Mỹ sẽ phải hối hận vì hành động không phù hợp này.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng nói việc Mỹ đã bị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lôi kéo để liệt lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách khủng bố và điều này sẽ “lôi Mỹ vào vũng lầy”.

“Nếu Mỹ muốn đánh bại Iran tại khu vực thì điều đó sẽ không dễ xảy ra bởi vì tại khu vực, chúng tôi có lực lượng quân đội hùng mạnh, chúng tôi có ảnh hưởng lớn tại khu vực và chúng tôi là nước chủ nhà. Mỹ cần phải nhận ra một thực tế rằng, họ thiếu thực tế và đã thất bại.”

Chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Mohammad Ali Jafari cũng cảnh báo rằng, nếu Mỹ thực hiện quyết định này, quân đội và lực lượng an ninh Mỹ sẽ không còn được an toàn, thanh bình tại khu vực Tây Á và khi đó đó Iran sẽ coi quân đội Mỹ như tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở khắp thế giới.

Được thành lập sau cuộc cách mạng Hồi giáo ở Iran năm 1979 nhằm bảo vệ sự lãnh đạo của giới tăng lữ theo dòng Shi’ite, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran được xem là tổ chức an ninh hùng mạnh nhất của nước này. Tổ chức này kiểm soát phần lớn nền kinh tế Iran và có ảnh hưởng chính trị rất lớn.

Hai quan chức Mỹ và một trợ lý quốc hội Mỹ tuần trước tiết lộ, quyết định liệt lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran dự kiến được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố vào hôm nay. Đây là một động thái chưa có tiền lệ của chính phủ Mỹ nhằm chống lại một lực lượng vũ trang của một quốc gia khác. Các quan chức Mỹ cho biết, Bộ Ngoại giao Iran có thể cũng sẽ đưa ra thông báo trả đũa đối với các lợi ích của Mỹ, bao gồm các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ cũng như các cuộc biểu tình chống Mỹ.

Thông tin về việc Mỹ liệt lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách khủng bố quốc tế được đăng đầu tiên trên tờ Wall Street Journal. Không những thế, tờ báo này còn cho biết, Mỹ sẽ có các biện pháp trừng phạt đi kèm, bao gồm đóng băng tài sản của lực lượng Vệ binh cách mạng Iran có thể có trong các khu vực tài phán của Mỹ và cấm người Mỹ làm ăn hoặc hỗ trợ vật chất cho các hoạt động của lực lượng này Theo một số nhà phân tích, quyết định này của Mỹ có thể sẽ khiến một số quốc gia thù địch có hành động tương tự là xếp quân đội và tình báo Mỹ vào dạng các tổ chức khủng bố./.

