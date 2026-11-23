Ngày 21/11, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố Tehran sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ, đồng thời coi động thái này của Washington là một “hành động chiến tranh”.

Tuyên bố trên đặt ra câu hỏi về những biện pháp Iran có thể sử dụng để phá vỡ vòng phong tỏa hải quân của Mỹ, cũng như tính khả thi của các phương án này trong bối cảnh tương quan lực lượng hiện nay.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush di chuyển theo đội hình cùng 18 tàu chiến khác của Hải quân Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: CENTCOM

Theo hãng thông tấn WANA, phong tỏa hải quân là một chiến dịch quân sự phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp giữa các hoạt động giám sát, thu thập thông tin tình báo, triển khai lực lượng và ngăn chặn tàu thuyền. Để duy trì phong tỏa Iran, Mỹ có thể sử dụng nhiều phương tiện giám sát và trinh sát, bao gồm vệ tinh, máy bay không người lái, radar và các hệ thống theo dõi tín hiệu vô tuyến nhằm xác định vị trí, hành trình của tàu chở dầu và tàu thương mại. Washington cũng có thể khai thác các nguồn tin tình báo bên trong Iran để phục vụ việc theo dõi mục tiêu.

Trên biển, các tàu chiến Mỹ có thể được bố trí thành nhiều lớp nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải. Khi phát hiện tàu có ý định vượt qua khu vực phong tỏa, lực lượng Mỹ có thể triển khai trực thăng để kiểm tra, phát cảnh báo yêu cầu tàu dừng lại hoặc thay đổi hướng di chuyển, thậm chí bắn cảnh cáo để ngăn tàu tiếp tục hành trình.

Để phá vỡ vòng phong tỏa này, Iran có thể kết hợp nhiều phương án, từ tấn công trực tiếp lực lượng hải quân Mỹ bằng tên lửa và máy bay không người lái đến triển khai các biện pháp gián tiếp nhằm gia tăng chi phí, làm suy giảm hiệu quả phong tỏa.

Những thách thức khi tấn công trực tiếp tàu chiến Mỹ

Một trong những phương án quân sự trực tiếp để phá vỡ phong tỏa hải quân là tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào tàu chiến đối phương. Tuy nhiên, phương án này gặp nhiều trở ngại.

Thách thức đầu tiên là xác định chính xác vị trí tàu chiến Mỹ. Các tàu có thể tuần tra trên vùng biển rộng hàng triệu km², tương đương hoặc lớn hơn diện tích lãnh thổ Iran. Trong khi đó, Tehran gặp những hạn chế về năng lực radar, còn tàu chiến Mỹ thường hoạt động ở khoảng cách xa bờ, khiến việc phát hiện và theo dõi mục tiêu trở nên khó khăn.

Thách thức thứ hai là khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của tàu chiến. Để gây thiệt hại đáng kể, Iran có thể phải tiến hành các cuộc tấn công nhiều đợt, kết hợp nhiều loại vũ khí và hướng tiếp cận khác nhau.

Mặc dù tầm hoạt động của radar trên biển có thể bị hạn chế bởi các yếu tố như độ ẩm, môi trường biển tương đối ít vật cản cũng tạo điều kiện để hệ thống phòng thủ trên tàu chiến phát hiện các vật thể bay khi chúng tiếp cận ở khoảng cách gần. Ngoài ra, các hệ thống phòng thủ tầm cực gần như Phalanx được thiết kế để đánh chặn những mối đe dọa đã vượt qua các lớp phòng thủ bên ngoài, với khả năng bao quát nhiều hướng quanh tàu.

Thách thức thứ ba là số lượng vũ khí cần sử dụng để vượt qua hệ thống phòng không của đối phương. Do tàu chiến Mỹ được trang bị hệ thống phòng thủ mạnh, các cuộc tấn công muốn đạt hiệu quả có thể phải huy động số lượng lớn tên lửa và máy bay không người lái.

Tuy nhiên, thực tế từ cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6/2025 và cuộc chiến 40 ngày hồi đầu năm 2026 cho thấy, khi đối phương có ưu thế trên không, các bệ phóng tên lửa dễ trở thành mục tiêu bị truy tìm và tấn công. Vì vậy, việc triển khai phân tán số lượng lớn bệ phóng để tiến hành những đòn tấn công đồng loạt, tương tự các chiến dịch Lời hứa Đích thực 1 và 2 của Iran, không còn dễ thực hiện và cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bên cạnh đó, một đợt tấn công đơn lẻ khó có thể làm suy giảm đáng kể năng lực phòng thủ của tàu chiến Mỹ. Iran có thể phải tiến hành nhiều đợt tấn công liên tiếp nhằm từng bước làm cạn kiệt lượng đạn phòng không, gây hao mòn trang thiết bị và tạo sức ép đối với thủy thủ đoàn.

Chẳng hạn, nếu một đợt tấn công huy động 200 tên lửa và máy bay không người lái, Iran có thể phải lặp lại các đợt tấn công với quy mô tương tự nhiều lần để làm suy yếu hệ thống phòng thủ, tạo điều kiện cho những đòn tấn công tiếp theo đánh trúng mục tiêu. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ khó có thể để đối phương liên tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn mà không đáp trả.

Một rủi ro khác là việc Iran tập trung và triển khai hàng loạt bệ phóng có thể dẫn đến một vòng leo thang quân sự mới. Mỹ có thể viện dẫn động thái này để tiến hành chiến dịch tấn công, hoặc chủ động mở các cuộc không kích quy mô lớn nhằm phá hủy bệ phóng, buộc Iran đáp trả và khiến xung đột tiếp tục leo thang.

Ngoài ra, so với các mục tiêu cố định trên đất liền, tàu chiến có khả năng cơ động và thay đổi vị trí liên tục, khiến việc xác định tọa độ và tấn công chính xác trở nên khó khăn hơn.

Chiến thuật tiêu hao nhằm gia tăng chi phí phong tỏa

Bên cạnh các biện pháp trực tiếp, Iran có thể lựa chọn những phương án quân sự gián tiếp nhằm làm suy giảm hiệu quả phong tỏa mà không nhất thiết phải đánh chìm hoặc gây thiệt hại lớn cho tàu chiến Mỹ.

Việc thiết lập và duy trì một hệ thống phong tỏa nhiều lớp trên biển, kết hợp giám sát và triển khai lực lượng liên tục, đòi hỏi Washington phải huy động nguồn lực tài chính và quân sự đáng kể. Nếu Iran tiến hành những cuộc tấn công nhỏ nhưng kéo dài, liên tục gây gián đoạn hoạt động của lực lượng Mỹ, mức độ tiêu hao nguồn lực và hao mòn trang thiết bị có thể gia tăng theo thời gian.

Theo cách tiếp cận này, dù các cuộc tấn công vẫn mang tính chất quân sự trực tiếp, mục tiêu chính không phải gây thiệt hại lớn ngay lập tức mà là từng bước làm suy giảm năng lực hoạt động và gia tăng chi phí duy trì phong tỏa của đối phương.

Một biện pháp khác là đe dọa các cơ sở hậu cần phục vụ hoạt động của hải quân Mỹ. Những mối đe dọa này có thể buộc Washington tăng cường phòng thủ, điều động thêm trang thiết bị và phân tán nguồn lực để bảo vệ các cơ sở hỗ trợ hoạt động phong tỏa.

Bên cạnh đó, Iran có thể tìm cách gây sức ép đối với các phương tiện trinh sát và tấn công trên không đang hoạt động tại eo biển Hormuz. Việc tấn công máy bay không người lái và tiêm kích của đối phương có thể làm gián đoạn hoạt động giám sát, phát hiện và xác định mục tiêu phục vụ chiến dịch phong tỏa.

Việc kết hợp các biện pháp trên, cùng với việc tiếp tục phát triển khả năng tấn công tàu chiến Mỹ, có thể làm gia tăng chi phí, gây hao mòn lực lượng và trang thiết bị cần thiết để duy trì phong tỏa.

Theo WANA, Iran và các lực lượng đồng minh trong khu vực có thể phối hợp sử dụng những biện pháp quân sự trực tiếp và gián tiếp nhằm gia tăng sức ép đối với Mỹ cùng các đồng minh tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ.

Tuy nhiên, những phương án này cũng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các cuộc đối đầu quân sự mới. Vì vậy, việc phá vỡ vòng phong tỏa hải quân không chỉ phụ thuộc vào khả năng tấn công tàu chiến Mỹ mà còn liên quan đến khả năng duy trì sức ép trong thời gian dài, cũng như những rủi ro mà Iran phải đối mặt nếu xung đột tiếp tục leo thang.