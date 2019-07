Iran làm giàu urani: Quan hệ Iran-Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau thông báo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) về việc Iran đang tăng lượng làm giàu urani mà nước này đã nhất trí với Nhóm P5+1 trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015. Mỹ lập tức ra tuyên bố sẽ tăng cường trừng phạt Iran trong khi Iran cho rằng, Iran không hề phá vỡ thỏa thuận.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang. Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp khẩn cấp về vấn đề hạt nhân Iran diễn ra hôm qua (10/7), ban lãnh đạo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết, Iran đang làm giàu urani tới độ tinh khiết 4,5%, cao hơn giới hạn 3,67% mà Iran đã nhất trí với Nhóm P5+1, gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức, trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015. Cũng theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế, kho dự trữ urani được làm giàu của Iran hiện ở mức 213,5kg, cao hơn so với mức 202,8 kg được đặt ra trong thỏa thuận hạt nhân và cao hơn so với con số 205 kg được xác nhận vào ngày 1/7.

Thông tin trên đã khiến mối quan hệ Mỹ - Iran vốn đã căng thẳng tiếp tục leo thang. Chỉ trước đó ít giờ, Mỹ còn tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Iran thì nay bỗng chốc thay đổi thái độ. Trong một dòng trạng thái đăng tải trên trang Twitter cá nhân mới nhất hôm qua (10/7), Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran âm thầm làm giàu urani trong thời gian dài, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ sớm tăng cường các biện pháp trừng phạt quốc gia Hồi giáo này.

Phản hồi về cảnh báo của Mỹ cũng như thông báo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Đại sứ Iran tại cơ quan này Kazim Gharib Abadi cho biết, tất cả các hoạt động hạt nhân của Iran đều nằm dưới sự kiểm soát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Iran không có gì phải giấu diếm trong hoạt động của mình:

“Chúng tôi đang sản xuất plutoni. Các bạn đều biết rằng việc làm giàu urani không bị cấm theo hiệp ước không phổ biến vũ khí. Đây là quyền của mọi thành viên hiệp ước và cả với Iran. Những gì chúng tôi làm đều minh bạch, nằm dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Các thanh sát viên đã có mặt ở đây và mọi hoạt động đều bị giám sát. Chúng tôi không có gì phải giấu diếm.”

Trước đó, trong một tuyên bố trên truyền hình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm qua (10/7) cũng đã lý giải cho việc tăng lượng làm giàu urani khi nói rằng, việc Iran tăng lượng làm giàu urani chỉ là để sản xuất nhiên liệu cho các nhà máy điện và phục vụ cho mục tiêu hòa bình. Theo ông Rouhani, hoạt động làm giàu urani của Iran vẫn trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân 2015 giữa Iran và các cường quốc. Ông cũng đồng thời chỉ trích quyết định của Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran:

“Chúng tôi không phá vỡ thỏa thuận hạt nhân. Chúng tôi hành động theo đúng tinh thần của thỏa thuận. Chính người Mỹ đã vi phạm thỏa thuận và giờ họ kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế để bàn về việc Iran đã từ bỏ cam kết. Đây là một câu chuyện cười khi nói rằng Mỹ đang theo sát thỏa thuận. Những sự việc như vậy là khá hiếm trong lịch sử chính trị thế giới.”

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Trong một nỗ lực ngoại giao mới nhất, Cố vấn ngoại giao cấp cao của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Emmanuel Bonne hôm 10/7 đã có mặt tại Iran gặp Tổng thống Hassan Rouhani tìm cách cứu thỏa thuận hạt nhân Iran và giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran./.