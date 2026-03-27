Iran ngầm hóa kho tên lửa, Mỹ mới chỉ phá hủy được 1/3

Thứ Sáu, 22:09, 27/03/2026
VOV.VN - Nguồn tin cho biết Mỹ chỉ có thể xác nhận khoảng 1/3 kho tên lửa của Iran đã bị phá hủy cho tới nay sau các đợt oanh tạc của Mỹ. Việc Iran ngầm hóa kho tên lửa của mình đã gây khó khăn lớn cho đối phương.

Dường như Mỹ không phá được nhiều tên lửa Iran như tuyên bố

Theo 5 nguồn tin quen thuộc với tình báo Mỹ, nước này chỉ có thể xác định chắc chắn rằng họ đã phá hủy khoảng 1/3 kho tên lửa khổng lồ của Iran khi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran sắp tròn một tháng.

Một số loại tên lửa đạn đạo của Iran. Đồ họa: Rybar.

Tình trạng của khoảng 1/3 khác nữa thì chưa rõ ràng, nhưng các vụ ném bom có ​​thể đã làm hư hại, phá hủy hoặc chôn vùi những tên lửa đó trong các đường hầm và hầm ngầm - 4 trong số các nguồn tin cho biết. Các nguồn tin này yêu cầu giấu tên do tính chất nhạy cảm của thông tin.

Một trong các nguồn tin cho biết, đối với khả năng máy bay không người lái (UAV) của Iran, thông tin tình báo cũng tương tự.

Đánh giá này, chưa từng được báo cáo trước đây, cho thấy rằng trong khi hầu hết các tên lửa của Iran đều bị phá hủy hoặc không thể tiếp cận được, Tehran vẫn còn một kho tên lửa đáng kể và có thể thu hồi một số tên lửa bị chôn vùi hoặc bị hư hại sau khi giao tranh kết thúc. Thông tin tình báo này trái ngược với tuyên bố công khai của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/3 rằng Iran “chỉ còn rất ít tên lửa”. Ông Trump cũng dường như thừa nhận mối đe dọa từ các tên lửa và UAV còn lại của Iran đối với bất kỳ hoạt động nào của Mỹ trong tương lai nhằm bảo vệ eo biển Hormuz - tuyến hàng hải đặc biệt quan trọng.

Reuters đưa tin rằng ông Trump đang cân nhắc việc leo thang xung đột bằng cách triển khai quân đội Mỹ đến bờ biển Iran dọc theo eo biển Hormu.

Tổng thống Trump nói tại một cuộc họp nội các được truyền hình hôm 26/3: “Vấn đề với eo biển là thế này: Giả sử chúng ta làm rất tốt. Chúng ta nói rằng chúng ta đã thu giữ được 99% (tên lửa của họ). Nhưng 1% vẫn là không thể chấp nhận được, bởi vì 1% đó là một quả tên lửa bắn trúng thân tàu trị giá hàng tỷ USD”.

Lầu Năm Góc và Nhà Trắng không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Seth Moulton, một cựu chiến binh thủy quân lục chiến từng tham chiến 4 lần ở Iraq, từ chối bình luận về những phát hiện của Reuters nhưng ông phản bác tuyên bố của ông Trump về tác động của chiến tranh đối với kho vũ khí của Iran. “Nếu Iran khôn ngoan, họ đã giữ lại một phần năng lực của mình - họ không sử dụng tất cả những gì họ có. Và họ đang rình rập”, Moulton nhận định.

Tên lửa Iran là mục tiêu chủ yếu của Mỹ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố mục tiêu của họ là làm suy yếu quân đội Iran bằng cách đánh chìm hải quân nước này, phá hủy năng lực tên lửa và UAV của đối phương và đảm bảo rằng nước Cộng hòa Hồi giáo không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ cho biết chiến dịch của họ, được gọi chính thức là Epic Fury, đang diễn ra đúng tiến độ hoặc thậm chí vượt kế hoạch đã đề ra trước khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran vào ngày 28/2.

Tính đến ngày 25/3, các cuộc tập kích của Mỹ đã nhắm vào hơn 10.000 mục tiêu quân sự của Iran. Theo Bộ tư lệnh Trung tâm, họ đã đánh chìm 92% tàu chiến lớn của hải quân Iran. Quân đội Mỹ đã công bố hình ảnh cho thấy các cuộc tấn công vào các nhà máy sản xuất vũ khí của Iran và nhấn mạnh rằng họ không chỉ nhắm vào kho dự trữ tên lửa và UAV, mà còn nhắm vào cả ngành công nghiệp sản xuất ra chúng.

Tuy nhiên, Bộ tư lệnh Trung tâm vẫn từ chối cho biết chính xác bao nhiêu năng lực tên lửa hoặc máy bay không người lái của Iran đã bị phá hủy.

Một nguồn tin cho biết một phần vấn đề nằm ở chỗ xác định số lượng tên lửa Iran được tích trữ trong các hầm ngầm trước khi chiến tranh bắt đầu. Mỹ chưa công bố ước tính của mình về quy mô kho tên lửa trước chiến tranh của Iran. Các ước tính dao động từ 2.500 theo quân đội Israel đến khoảng 6.000 theo một số nhà phân tích.

Iran tiếp tục nã hỏa lực vào các nước láng giềng

Bất chấp tốc độ tấn công dữ dội của Mỹ, Iran đã chứng minh rằng họ chưa cạn kiệt vũ khí. Chỉ riêng hôm 26/3, nước này đã phóng 15 tên lửa đạn đạo cùng với 11 UAV vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), theo Bộ Quốc phòng UAE.

Tehran cũng đã thể hiện những khả năng mới. Tuần trước, lực lượng Iran lần đầu tiên bắn tên lửa đạn đạo tầm xa vào căn cứ quân sự Diego Garcia của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương.

Nicole Grajewski - một chuyên gia về lực lượng tên lửa của Iran và Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo tại Đại học Sciences Po ở Paris, cho biết chính quyền ông Trump có thể đã phóng đại mức độ suy giảm khả năng của Iran do các cuộc tấn công của Mỹ gây ra. Bà chỉ ra rằng Iran vẫn có thể tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công từ căn cứ quân sự Bid Kaneh, nơi đã bị ném bom dữ dội.

“Tôi nghĩ rằng việc họ duy trì được điều này cho thấy Mỹ đã đánh giá quá cao sự thành công của chiến dịch”, bà Grajewski nói, đồng thời cho biết thêm rằng bà tin rằng Iran vẫn còn giữ được khoảng 30% khả năng tên lửa của mình.

Bà Grajewski cho biết Iran có hơn chục cơ sở ngầm lớn, nơi họ cất giữ các bệ phóng và tên lửa.

“Câu hỏi lớn là: liệu những cơ sở này đã sụp đổ chưa?”, bà nói thêm.

Một quan chức cấp cao của Mỹ bày tỏ sự hoài nghi về khả năng đánh giá chính xác năng lực tên lửa của Iran, một phần vì không rõ có bao nhiêu tên lửa nằm dưới lòng đất và liệu có thể tiếp cận được chúng bằng cách nào đó.

“Tôi không biết liệu chúng ta có bao giờ có được con số chính xác hay không”, vị quan chức này nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã thừa nhận thách thức do hệ thống đường hầm của Iran gây ra trong bài phát biểu ngày 19/3, khi ông nói rằng: “Iran là một quốc gia rộng lớn. Và giống như Hamas và các đường hầm của họ (ở Gaza), họ đã đổ hết mọi viện trợ, mọi phát triển kinh tế, viện trợ nhân đạo vào các đường hầm và tên lửa”.

“Nhưng chúng ta đang truy lùng họ một cách có hệ thống, áp đảo và không khoan nhượng, mà không quân đội nào khác trên thế giới có thể làm được, và kết quả đã nói lên tất cả”, ông Hegseth nói, không cung cấp chi tiết về tỷ lệ tên lửa hoặc máy bay không người lái bị phá hủy.

>> Lực lượng Hồi giáo Houthi dọa sẽ tham chiến để ủng hộ Iran

>> UAE chỉ trích các nước Hồi giáo không hỗ trợ vùng Vịnh đang bị Iran tấn công

>> Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
Tag: Kho tên lửa Iran hầm ngầm Iran công nghiệp quốc phòng Iran chiến dịch Epic Fury Mỹ tập kích Iran đánh giá thiếu chính xác
Iran nã tên lửa đạn đạo tầm xa vào căn cứ Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương

VOV.VN - Một quan chức Mỹ tiết lộ, sáng 20/3 (giờ địa phương) Iran đã phóng tên lửa đạn đạo tầm xa vào Diego Garcia, một căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương.

VOV.VN - Một quan chức Mỹ tiết lộ, sáng 20/3 (giờ địa phương) Iran đã phóng tên lửa đạn đạo tầm xa vào Diego Garcia, một căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương.

Xung đột Iran: Chính quyền Mỹ bị bất ngờ, vội chuyển sang phương án B?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tỏ ra chủ động, tự tin và quyết đoán trong chiến dịch tập kích Iran. Tuy nhiên, những nguồn tin nội bộ hé lộ rằng Mỹ đã có những bối rối, lúng túng và chia rẽ sâu sắc khi lún sâu hơn vào cuộc chiến này.

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tỏ ra chủ động, tự tin và quyết đoán trong chiến dịch tập kích Iran. Tuy nhiên, những nguồn tin nội bộ hé lộ rằng Mỹ đã có những bối rối, lúng túng và chia rẽ sâu sắc khi lún sâu hơn vào cuộc chiến này.

Mỹ rơi vào thế nguy hiểm mới sau khi tung đòn “tất tay” vào ban lãnh đạo Iran

VOV.VN - Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump mở cuộc chiến nóng chống Iran dường như đã đi chệch hướng ngay sau khi ông khai chiến chỉ vài tiếng đồng hồ. Hiện chính quyền Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đối mặt nguy cơ sa lầy và những điều nguy hiểm khác.

VOV.VN - Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump mở cuộc chiến nóng chống Iran dường như đã đi chệch hướng ngay sau khi ông khai chiến chỉ vài tiếng đồng hồ. Hiện chính quyền Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đối mặt nguy cơ sa lầy và những điều nguy hiểm khác.

Hồ sơ