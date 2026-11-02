Iran tập trung tấn công radar cảnh báo sớm, dồn căn cứ Mỹ vào thế bị động

Phân tích hình ảnh vệ tinh do hãng tin AP thực hiện cho thấy, các đòn trả đũa của Iran nhằm vào những cơ sở quân sự Mỹ trên khắp Trung Đông ban đầu tập trung vào các hệ thống cảnh báo và phát hiện nguy cơ tấn công. Sau đó, Tehran mở rộng mục tiêu sang máy bay, nhà kho và các khu vực lưu trú của binh sĩ Mỹ.

Ảnh vệ tinh chụp căn cứ Mỹ ở Jordan năm 2023. Ảnh minh họa: Reuters.

Theo các quan chức trong khu vực, các cuộc tấn công đã làm hư hại hoặc phá hủy nhiều công trình tại 26 căn cứ quân sự và địa điểm lưu giữ khí tài của Mỹ. Quy mô thiệt hại khiến Washington phải di dời máy bay, hệ thống phòng không cùng nhiều tài sản quân sự khác khỏi khu vực Vịnh Ba Tư.

Kết quả phân tích cho thấy, tính đến tháng 8/2026, hơn 115 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) do Iran hoặc các lực lượng dân quân được Tehran hậu thuẫn thực hiện đã gây hư hại hoặc phá hủy công trình tại 26 địa điểm nói trên.

Iran ban đầu tập trung tấn công các nhà chứa máy bay và hệ thống phát hiện nguy cơ tấn công, trước khi mở rộng mục tiêu sang nhà kho, khu lưu trú của binh sĩ và các cơ sở khác. Riêng trong giai đoạn từ ngày 1/4 đến 30/6, các cuộc tấn công đã gây hư hại hoặc phá hủy hàng trăm tòa nhà và công trình tại các căn cứ quân sự Mỹ.

Iran tìm cách vô hiệu hóa radar Mỹ đầu tiên

Trong số những mục tiêu bị tấn công đầu tiên có các trạm radar, thành phần quan trọng trong mạng lưới phòng không của Mỹ. Chỉ trong 2 ngày đầu xung đột, Iran đã phá hủy các công trình bảo vệ hệ thống radar của Mỹ tại căn cứ Camp Arifjan ở Kuwait và căn cứ Naval Support Activity ở Bahrain. Tehran cũng nhắm mục tiêu vào các trạm radar cơ động tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia và căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.

Việc Iran tập trung vào các hệ thống này được đánh giá là đáng chú ý, bởi radar quân sự là những thiết bị có giá thành cao và rất khó thay thế. Ông N.R. Jenzen-Jones, Giám đốc công ty tư vấn tình báo kỹ thuật Armament Research Services nói rằng Tehran đã nhắm vào “xương sống” của hệ thống phòng không Mỹ. Theo ông, mục tiêu của các cuộc tấn công có thể là làm suy giảm năng lực ứng phó của Mỹ và các đồng minh trước những đợt tập kích tiếp theo.

Một trạm radar tại Jordan được cho là đã bị phá hủy. Theo nhà sản xuất Raytheon, đây là 1 trong 13 hệ thống radar AN/TPY-2 mà quân đội Mỹ sở hữu trên toàn cầu. Các tài liệu cho thấy mỗi hệ thống có giá khoảng 500 triệu USD. Một trạm radar khác tại Qatar cũng bị hư hại nghiêm trọng, dù chưa rõ hệ thống này có bị phá hủy hoàn toàn hay không.

Mở rộng mục tiêu sang máy bay và cơ sở hậu cần

Sau những đợt tập kích ban đầu nhằm vào hệ thống radar, Iran đã thực hiện hơn 50 cuộc tấn công đánh trúng 18 địa điểm lưu giữ khí tài quân sự của Mỹ trong tháng đầu tiên của cuộc chiến. Các mục tiêu bao gồm máy bay, máy bay tiếp dầu, hệ thống thông tin liên lạc, kho nhiên liệu và khu nhà ở của binh sĩ.

Các quan chức trong khu vực nói rằng, trong một cuộc tấn công hồi tháng 3/2026 tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, phần đuôi của một máy bay cảnh báo sớm Boeing E-3 Sentry đã bị hư hại. Cùng thời điểm, một cơ sở của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tại Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh cũng trở thành mục tiêu.

Cuộc tấn công còn gây hư hại cho một số máy bay khác, trong đó có 2 máy bay tiếp dầu trên không. Báo cáo cập nhật hồi tháng 10 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho biết, tổng cộng 15 máy bay Mỹ đã bị hư hại tại các căn cứ trong khu vực.

Kuwait là một trong những địa điểm chịu thiệt hại nặng nề nhất. Căn cứ không quân Ali Al Salem đã hứng chịu ít nhất 30 cuộc tấn công, khiến ít nhất 15 nhà chứa máy bay, nhiều nhà kho và 10 tòa nhà gần khu vực sinh hoạt bị hư hại hoặc phá hủy.

Tại Trại Buehring, phần lớn nhà chứa máy bay cũng bị hư hại đến mức không còn khả năng sử dụng. Một phòng tập thể dục tại đây bị phá hủy hồi tháng 3, trong khi một cửa hàng phục vụ binh sĩ bị tấn công vào cuối tháng 7. Các quan chức trong khu vực cho biết thêm, một nhà để xe và khu vực ăn uống tại căn cứ này cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Các cơ sở quân sự Mỹ tại Bahrain, Iraq, Jordan, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng nằm trong danh sách mục tiêu. Tại căn cứ không quân Al Dhafra ở UAE, các cuộc tấn công gây hư hại cho nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng, trong đó có nhà chứa máy bay và các công trình khác, đồng thời ảnh hưởng đến một số thiết bị quân sự như radar cảnh báo sớm và máy bay không người lái trinh sát.

Mỹ điều chuyển khí tài khỏi khu vực Vịnh Ba Tư

Những thiệt hại trên đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì và bảo vệ sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV.

Hai quan chức trong khu vực nói rằng Washington đã di chuyển nhiều khí tài quân sự khỏi khu vực Vịnh Ba Tư, bao gồm máy bay, hệ thống phòng không và các thiết bị thông tin liên lạc.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Washington tại khu vực, từ chối bình luận về những thiệt hại này với lý do bảo đảm an ninh tác chiến.

Lầu Năm Góc cung cấp rất ít thông tin chi tiết về những thiệt hại đối với khí tài và nhân sự Mỹ trong cuộc xung đột. Người phát ngôn Sean Parnell khẳng định các lực lượng và căn cứ quân sự của Mỹ vẫn được “bảo vệ tốt”, đồng thời cho rằng quân đội nước này hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, chi phí tài chính cho cuộc chiến tiếp tục gia tăng. Lầu Năm Góc thông báo với các nhà lập pháp Mỹ rằng, tính đến ngày 16/10, cuộc xung đột đã tiêu tốn ít nhất 47,1 tỷ USD tiền thuế của người dân Mỹ.

Con số này bao gồm chi phí tác chiến và khoảng 29 tỷ USD dự kiến dành cho việc bổ sung số đạn dược đã sử dụng. Tuy nhiên, ước tính trên chưa tính đến chi phí sửa chữa các căn cứ quân sự Mỹ bị hư hại trong các cuộc tấn công của Iran, cũng như chi phí nhiên liệu cho tàu chiến và máy bay.

Những tổn thất về tài chính và quân sự được công bố trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Trong khi đó, Tehran tuyên bố sẽ triển khai các biện pháp đáp trả quy mô lớn nếu các hành động thù địch tái diễn.

Theo giới phân tích, thiệt hại đối với các căn cứ quân sự Mỹ cũng có thể tác động đến quyết định của Washington về việc có tiếp tục tái thiết hạ tầng quân sự tại khu vực sau khi xung đột kết thúc hay không.