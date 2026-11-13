Iran tìm mua S-400 Triumf của Nga nhằm sẵn sàng đối phó Mỹ và Israel

Tờ The Telegraph dẫn lời một quan chức Iran cho biết nước này và Nga đang đàm phán một thỏa thuận cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến cho Tehran. Vị quan chức này bày tỏ “lạc quan” về việc nhận được sự chấp thuận từ Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với thương vụ S-400. Ông cho biết Iran đã cử người đứng đầu ngành an ninh, Mohsen Rezaei, đến điện Kremlin trong tuần này, mang theo một lá thư cá nhân từ Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.

Sau cuộc gặp, ông Rezaei cho biết hai bên đã thảo luận về các vấn đề khu vực quan trọng, bao gồm “những cuộc trao đổi đáng kể... liên quan đến giai đoạn hậu chiến và các thỏa thuận an ninh khu vực”. Tuy nhiên, ông không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về các cuộc thảo luận liên quan đến việc chuyển giao vũ khí.

Hệ thống phòng không S-400 của quân đội Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Tehran thay đổi quan điểm về S-400

Dù vậy, theo một số tài liệu mật mà tờ The Telegraph có được, một ủy ban bí mật của quốc hội của Iran từng khuyến nghị tăng cường quan hệ quân sự với Nga và Trung Quốc trước khi nước này bị Mỹ và Israel tấn công vào tháng 2/2026. Tài liệu này nhấn mạnh vào việc xây dựng “các mối quan hệ chiến lược, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự” với Moscow và Bắc Kinh, đồng thời củng cố năng lực “phòng không, tên lửa và máy bay không người lái” của Iran.

Thời điểm diễn ra các cuộc thảo luận về S-400 là một chi tiết đáng chú ý, nhất là khi nó xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, phát ngôn viên quân đội Iran, tuyên bố rằng Iran đã hoàn tất việc mua các máy bay tiêm kích Sukhoi Su-35 của Nga và dự kiến ​​sẽ tiếp nhận chúng sau khi cuộc xung đột với Mỹ kết thúc, theo thông tin từ tờ EurAsian Times.

Trong vài năm trở lại đây, Iran đã nhanh chóng mở rộng hợp tác quân sự với Nga, đặc biệt là thông qua việc cung cấp và chuyển giao công nghệ các loại máy bay không người lái (UAV) dòng Shahed - vốn đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Tờ The Guardian cho hay, một tài liệu rò rỉ từ ngành công nghiệp quốc phòng mới đây tiết lộ rằng Nga đã đạt thỏa thuận cung cấp cho Iran 90 bệ phóng dành cho LMUR - loại rocket dẫn đường được phóng từ trực thăng tấn công, vốn được quân đội Nga sử dụng rộng rãi nhằm vào các mục tiêu tại Ukraine. Thỏa thuận này nằm trong một hợp đồng xuất khẩu có mã hiệu “K-10”. Các tài liệu không nêu rõ liệu việc bàn giao - vốn dự kiến ​​diễn ra vào cuối năm 2024 và tháng 12/2025 - đã được thực hiện hay chưa.

Hơn nữa, các báo cáo dẫn nguồn tin tình báo Mỹ hồi đầu năm 2026 cho biết Nga đã hỗ trợ Iran về thông tin tình báo và hình ảnh vệ tinh trong giai đoạn căng thẳng leo thang giữa Tehran và Washington; sự hỗ trợ này được cho là đã giúp Iran xác định mục tiêu chính xác hơn đối với các tài sản của Mỹ trong khu vực.

Năm 2024, Davood Sheikhian, phó tư lệnh phụ trách tác chiến thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết Iran không yêu cầu Nga cung cấp hệ thống phòng không S-400, đồng thời nhấn mạnh rằng các hệ thống phòng không do chính Iran tự phát triển sở hữu năng lực vượt trội hơn.

“Các hệ thống hiện tại của chúng tôi có năng lực vượt xa so với S-400”, ông Sheikhian phát biểu trên truyền thông nhà nước Iran. Ông nói thêm rằng Iran vẫn đang tích cực sử dụng hệ thống S-300 do Nga sản xuất và không thấy cần thiết phải có thêm S-400.

Năm 2025, đại sứ Iran tại Nga đã bác bỏ khả năng nước này mua hệ thống S-400 của Nga, đồng thời tuyên bố: “Ai đó cần đưa ra bằng chứng cho thấy Cộng hòa Hồi giáo Iran từng yêu cầu mua S-400 từ Nga”.

Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Moscow, ông Kazem Jalali, khẳng định rằng Iran chưa bao giờ yêu cầu Nga cung cấp hệ thống phòng không S-400. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Iran, ông Jalali đề cập lập trường của Nga trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày do Israel và Mỹ phát động. Ông cho biết: “Ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã thấy Nga thể hiện lập trường mạnh mẽ và quyết đoán phản đối Israel. Nga đã đưa ra ba tuyên bố chính thức, đồng thời có những động thái cụ thể tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.”

Iran cần S-400 để phòng thủ và răn đe

EurAsian Times cho rằng Iran hiện đang vận hành hệ thống phòng không S-300 từ thời Liên Xô (được tiếp nhận vào năm 2016), vì vậy S-400 được xem là bước nâng cấp hợp lý. Theo các báo cáo, một phái đoàn Iran đã đến thăm một nhà máy quốc phòng của Nga vào năm 2023 để tìm hiểu về quy trình sản xuất S-400.

S-400 là hệ thống đã được kiểm chứng qua thực chiến và được Nga triển khai rộng rãi để bảo vệ các tài sản chiến lược cũng như cơ sở hạ tầng dân sự. Ngoài ra, hệ thống này cũng thể hiện hiệu suất ấn tượng tại Ấn Độ trong cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan vào tháng 5/2025.

Tính cơ động vượt trội của S-400 là yếu tố then chốt tạo nên thành công tại Ấn Độ, như một bài phân tích chi tiết trên tờ EurAsian Times đã chỉ ra. Ngay cả khi vị trí của các hệ thống này bị phát hiện, các kíp vận hành của Ấn Độ vẫn có thể nhanh chóng di chuyển chúng sang vị trí khác.

Việc Iran tìm cách sở hữu S-400 cho thấy nước này đang nỗ lực khôi phục mạng lưới phòng không tầm xa vốn đã bị suy giảm nghiêm trọng trong những ngày đầu của cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động vào ngày 28/2. Những tổn thất này khiến Iran không thể bảo vệ hiệu quả bộ máy lãnh đạo và các mục tiêu quan trọng, đồng thời tạo điều kiện cho máy bay đối phương tự do hoạt động trong không phận nước này mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Đây chính là lý do Iran cần đến S-400. Hệ thống này có khả năng phát hiện và tấn công máy bay, tên lửa hành trình cùng một số loại tên lửa đạn đạo ở phạm vi xa hơn nhiều so với các hệ thống cũ mà Iran đang sở hữu. Do đó, việc sở hữu S-400 sẽ giúp Iran khôi phục năng lực ngăn chặn trên không tầm xa - điều mà nước này hiện đang thiếu hụt - đồng thời tạo ra yếu tố răn đe đối với các đối thủ.

Sự hiện diện của S-400 sẽ làm tăng đáng kể cái giá phải trả cho bất kỳ chiến dịch không kích nào trong tương lai, buộc các đối thủ phải dồn thêm nguồn lực vào tác chiến điện tử, sử dụng vũ khí tấn công từ xa và thực hiện các nhiệm vụ chế áp hệ thống phòng không đối phương (SEAD). Trên thực tế, ngay cả một số lượng hạn chế các tổ hợp S-400 cũng đủ để gây khó khăn cho kế hoạch tấn công Iran của Mỹ.

Trong các phát biểu công khai sau cuộc gặp với Tổng thống Putin, ông Rezaei nhấn mạnh rằng hai bên đã thảo luận về “giai đoạn hậu chiến và các thỏa thuận an ninh khu vực”. Điều này về cơ bản cho thấy một mục đích kép: khôi phục năng lực phòng thủ trước mắt, đồng thời tạo thế răn đe lâu dài đối với các chiến dịch tiềm tàng từ phía Mỹ hoặc Israel trong tương lai.

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Nhưng không dễ để có được S-400

Nga đã tham gia một cuộc xung đột trong gần 5 năm qua, trong đó các loại máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tầm xa của Ukraine gây áp lực nặng nề lên hệ thống phòng không Nga, nhắm vào các nhà máy lọc dầu, căn cứ không quân cùng nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu khác. Hiện tại, Nga được cho là chỉ còn lại số lượng hạn chế các tổ hợp S-400, bệ phóng, radar, và đặc biệt là tên lửa đánh chặn để có thể dành cho xuất khẩu.

Theo EurAsian Times, từ tháng 6 năm nay, quân đội Nga đã bắt đầu rút các hệ thống phòng không này từ nhiều nơi trên khắp đất nước để triển khai đến các vị trí chiến lược, trong bối cảnh các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine gia tăng mạnh mẽ. Không những vậy, các nguồn tin từ phía Ukraine hồi đầu năm nay cho biết, do tình trạng thiếu hụt, Moscow đã phải lấy cả những tên lửa vốn được sản xuất cho các khách hàng nước ngoài để phục vụ cho các hoạt động của chính mình.

Mặc dù các thông tin này chưa thể được kiểm chứng độc lập, nhưng kho khí tài phòng không của Nga rõ ràng đang chịu áp lực lớn trước các đợt tấn công không ngừng nghỉ từ Ukraine.

Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc, việc cung cấp hệ thống S-400 cho Iran ở thời điểm này có thể trở thành một lựa chọn “có tổng bằng 0” đối với Moscow; bởi lẽ, mỗi tổ hợp S-400 được chuyển đến Iran đồng nghĩa với việc Nga sẽ mất đi một tổ hợp cần thiết cho chính hệ thống phòng thủ của mình.

Hơn nữa, việc cung cấp các hệ thống S-400 cho Iran có thể ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao cho các khách hàng khác, đáng chú ý nhất là Ấn Độ - quốc gia đã đặt mua các hệ thống S-400 đủ trang bị cho 5 trung đoàn chuyên trách nhưng đang phải đối mặt với tình trạng chậm trễ giao hàng do những gián đoạn từ xung đột tại Ukraine. Ngoài ra, Hội đồng Mua sắm quốc phòng Ấn Độ cũng đã phê duyệt “Chấp thuận về sự cần thiết” (AoN) đối với 5 hệ thống S-400 nữa, mở ra khả năng về một đơn hàng bổ sung trong tương lai.

Trong bối cảnh đó, một gói cung cấp hệ thống S-400 quy mô lớn dành cho Iran có thể cạnh tranh về nguồn lực sản xuất, từ đó có khả năng làm chậm tiến độ bàn giao các hệ thống tương tự cho Ấn Độ.

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Nga cũng có thể thận trọng hơn trong việc cam kết cung cấp S-400 cho Iran, bởi quốc gia Tây Á này từ lâu đã gặp khó khăn trong việc chi trả cho các thương vụ mua sắm khí tài cao cấp do các lệnh trừng phạt, hạn chế ngân sách và áp lực kinh tế. Hơn nữa, các lệnh trừng phạt, thiệt hại do chiến tranh, lệnh phong tỏa từ phía Mỹ cùng những áp lực gia tăng dưới thời chính quyền Tổng thống Trump đã làm trầm trọng thêm các vấn đề kinh tế của Tehran, đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng tài chính của nước này đối với các hệ thống trị giá hàng tỷ USD.

Một yếu tố khác có thể cản trở việc chuyển giao S-400 cho Iran là nguy cơ khiến Mỹ không hài lòng, nhất là trong bối cảnh Tổng thống Trump đang nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Việc cung cấp cho Iran một hệ thống hiện đại có khả năng thách thức các hoạt động của Mỹ có thể làm leo thang căng thẳng hoặc đẩy Nga vào những cuộc đối đầu không mong muốn trong khu vực.

Về phía Iran, nước này cũng sẽ đối mặt với nhiều thách thức đáng kể nếu muốn biến các hệ thống S-400 thành một năng lực tác chiến hiệu quả và bền vững. Việc tích hợp S-400 vào mạng lưới phòng không vốn đã xuống cấp của Iran, đào tạo kíp vận hành, đảm bảo sự tương thích giữa hệ thống radar và chỉ huy, cũng như bảo vệ chính các tổ hợp này trước mối đe dọa thường trực từ các loại máy bay tàng hình của đối phương là những trở ngại thực tế không hề nhỏ.

Ngoài ra, do mạng lưới phòng không hiện tại của Iran đã bị suy yếu sau các đợt tấn công, nên một số lượng hạn chế các tổ hợp S-400 khó có thể tạo ra sự cải thiện đáng kể cho năng lực phòng không của nước này.

Các hệ thống S-400 có thể bảo vệ một số ngành công nghiệp trọng yếu hoặc các địa điểm có giá trị cao, nhưng không thể cung cấp khả năng che chắn toàn quốc một cách liên tục trước một chiến dịch tấn công đa hướng, sử dụng máy bay tàng hình, tác chiến điện tử, các mục tiêu giả và vũ khí tấn công ngoài tầm phòng thủ.

Tóm lại, S-400 khó có thể trở thành “công cụ vạn năng” cho Iran trong tương lai gần. Tuy nhiên, về lâu dài, nó sẽ củng cố đáng kể năng lực phòng thủ của Iran, phù hợp với nỗ lực rộng lớn hơn của Tehran nhằm tái thiết sức mạnh quân sự và răn đe các hoạt động quân sự trong tương lai. Lệu Nga có thể hoặc sẽ cung cấp các hệ thống này trong bối cảnh chính họ cũng đang đối mặt với những nhu cầu cấp bách của riêng mình hay không? Đây vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

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