Căng thẳng giữa Nga và phương Tây kể từ khi xung đột Ukraine leo thang đã khiến Kaliningrad ngày càng trở thành tâm điểm chú ý của NATO. Các thành viên liên minh liên tục tổ chức tập trận gần vùng lãnh thổ của Nga, trong khi một số quan chức phương Tây đề cập khả năng vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của Kaliningrad nếu xảy ra xung đột trực tiếp với Moscow.

Ảnh minh họa: RT

Vị trí chiến lược của Kaliningrad

Với diện tích khoảng 15.100km², Kaliningrad từng là phần phía Bắc của tỉnh Đông Phổ thuộc Đức. Thủ phủ của vùng, trước đây mang tên Königsberg, được chuyển giao cho Liên Xô sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và đổi tên thành Kaliningrad vào năm 1946.

Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Kaliningrad tiếp tục thuộc Nga nhưng bị tách biệt về mặt địa lý với phần lãnh thổ còn lại của nước này, nằm giữa Ba Lan và Litva.

Tầm quan trọng của Kaliningrad đối với Moscow trước hết xuất phát từ vị trí địa lý. Vùng lãnh thổ này sở hữu các cảng không đóng băng quanh năm, cho phép Nga tiếp cận trực tiếp vùng biển phía Nam Baltic mà không phải đi qua Vịnh Phần Lan.

Về quân sự, Kaliningrad là nơi Nga triển khai lực lượng bộ binh, máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, hệ thống phòng không S-400 và các hệ thống phòng thủ bờ biển. Đây cũng là nơi đặt sở chỉ huy và căn cứ chính của Hạm đội Baltic.

Những năng lực này giúp Nga duy trì khả năng đối trọng với NATO tại biển Baltic, đặc biệt sau khi Phần Lan và Thụy Điển lần lượt gia nhập liên minh vào năm 2023 và 2024.

Kaliningrad, với hơn 1 triệu dân, còn có các cảng dầu mỏ, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cùng nhiều ngành công nghiệp như đóng tàu, lắp ráp ô tô và sản xuất thiết bị điện tử. Bất chấp những khó khăn về hậu cần, sản lượng công nghiệp của Kaliningrad vẫn tăng 8,8% trong năm 2025.

NATO gia tăng hiện diện quân sự

Trong thời gian qua, một số quan chức phương Tây đã đề cập khả năng tấn công cơ sở hạ tầng quân sự ở Kaliningrad như một phương án đáp trả nếu xảy ra xung đột với Nga.

Tháng 7/2025, Tướng Christopher Donahue, khi đó là Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, tuyên bố NATO có thể vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của Kaliningrad trong thời gian ngắn và các kế hoạch liên quan đã được xây dựng.

Tháng 5/2026, Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys kêu gọi NATO thể hiện khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga tại Kaliningrad. Đến tháng 9, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đề xuất NATO tăng cường tập trận nhằm khiến Moscow phải cân nhắc điều chuyển lực lượng khỏi chiến trường Ukraine.

Một trong những mối quan ngại của NATO là nguy cơ xảy ra xung đột tại hành lang Suwalki, dải đất hẹp nằm giữa Kaliningrad và Belarus, đồng thời là tuyến kết nối trên bộ giữa ba nước Baltic với Ba Lan.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần bác bỏ nhận định cho rằng Moscow có ý định tấn công NATO. Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte hồi tháng 9 thừa nhận chưa có mối đe dọa quân sự trực tiếp và tức thời đối với lãnh thổ các nước thành viên.

Tuy nhiên, NATO vẫn đang tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự xung quanh Kaliningrad. Đức triển khai một lữ đoàn thiết giáp thường trực tại Litva, dự kiến có khoảng 5.000 quân nhân và nhân viên dân sự vào cuối năm 2027. Riêng trong tháng 11/2026, hơn 6.000 binh sĩ tham gia hai cuộc tập trận do Đức dẫn đầu tại Litva.

Canada chỉ huy một lữ đoàn đa quốc gia của NATO với hơn 3.500 binh sĩ tại Latvia. Anh và Pháp duy trì lực lượng thiết giáp tại Estonia, trong khi hàng nghìn binh sĩ Mỹ tiếp tục đóng quân ở Ba Lan.

NATO cũng tăng cường các cuộc tập trận không quân và hải quân tại biển Baltic. Tháng 6/2026, khoảng 6.000 quân nhân từ 15 nước thành viên tham gia cuộc tập trận hải quân BALTOPS do Mỹ dẫn đầu, với các nội dung huấn luyện đổ bộ và chống tàu ngầm.

Sức ép kinh tế và nguy cơ xung đột lan rộng

Vị trí địa lý biệt lập khiến Kaliningrad đặc biệt dễ chịu tác động từ các biện pháp hạn chế giao thông và vận chuyển hàng hóa của phương Tây. Năm 2022, Liên minh châu Âu (EU) đóng cửa không phận đối với máy bay Nga, buộc các chuyến bay kết nối Kaliningrad với phần còn lại của Nga phải di chuyển theo tuyến đường dài hơn qua biển Baltic.

Litva cũng hạn chế vận chuyển qua lãnh thổ nước này đối với các mặt hàng nằm trong danh sách trừng phạt của EU. Sau phản ứng mạnh mẽ từ Moscow, EU đã làm rõ quy định, cho phép một số mặt hàng thuộc diện trừng phạt tiếp tục được vận chuyển bằng đường sắt trong hạn ngạch nhất định.

Tháng 2/2025, ba nước Baltic ngắt kết nối với lưới điện Nga. Litva sau đó tháo dỡ các đường dây truyền tải điện nối với Kaliningrad. Tuy nhiên, khu vực này vẫn tiếp nhận khí đốt của Nga qua Litva theo thỏa thuận được gia hạn đến cuối năm 2030.

Những hạn chế trên đã làm thay đổi đáng kể hoạt động hậu cần của Kaliningrad. Khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt giảm từ 10,5 triệu tấn năm 2021 xuống còn 3,4 triệu tấn năm 2025. Trong khi đó, vận tải biển hiện đảm nhiệm hơn một nửa lượng hàng hóa cung ứng cho Kaliningrad, so với mức 8% trước khi xung đột Ukraine bùng phát.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc họp với Thống đốc vùng Kaliningrad Alexei Besprozvannykh tại Moscow, Nga, ngày 24/3/2026. Ảnh: Sputnik/Reuters

Dù cách xa chiến tuyến hàng trăm km, Kaliningrad cũng đang chịu những tác động ngày càng rõ rệt từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ngày 21/11, tàu hàng Sparta II của Nga đang trên hành trình từ St. Petersburg đến Kaliningrad bốc cháy sau khi bị phương tiện không người lái tấn công tại Vịnh Phần Lan.

Moscow lên án vụ việc là một “hành động khủng bố”. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó xác nhận Kiev đứng sau cuộc tấn công. Vụ việc khiến Na Uy, một trong những quốc gia tích cực hỗ trợ Ukraine, lên tiếng đề nghị Kiev tuân thủ luật pháp quốc tế và tôn trọng nhu cầu duy trì ổn định tại các vùng biển lân cận.

Diễn biến trên cũng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột Ukraine lan rộng sang khu vực Baltic.

Nga củng cố khả năng phòng thủ và tự chủ

Moscow nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm cô lập Kaliningrad với phần lãnh thổ còn lại của Nga. Tháng 10/2026, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo nếu NATO trực tiếp tấn công Kaliningrad hoặc bất kỳ phần lãnh thổ nào khác của Nga, Moscow có thể đáp trả bằng mọi loại vũ khí trong kho vũ khí của mình.

Trước đó, hồi tháng 2, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Nikolay Patrushev cảnh báo Moscow sẽ sử dụng lực lượng hải quân để phá vỡ bất kỳ lệnh phong tỏa nào trên biển nếu các nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả.

Để giảm sự phụ thuộc vào các tuyến trung chuyển qua lãnh thổ các nước láng giềng, Nga đã đầu tư đáng kể vào việc nâng cao khả năng tự chủ của Kaliningrad. Trong giai đoạn 2016-2020, Nga xây dựng bốn nhà máy điện mới tại Kaliningrad, nâng tổng công suất phát điện lên hơn gấp đôi nhu cầu vào thời điểm cao nhất.

Kaliningrad cũng có các cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm và cảng tiếp nhận LNG, cho phép khu vực nhập khí đốt bằng đường biển trong trường hợp Litva đình chỉ hoạt động trung chuyển qua đường ống. Moscow còn mở rộng đội tàu phà nhằm tăng năng lực vận tải hàng hóa bằng đường biển.

Với việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, gần như toàn bộ các quốc gia ven biển Baltic, ngoại trừ Nga, đều là thành viên của liên minh. Tuy nhiên, sự hiện diện quân sự của Nga tại Kaliningrad vẫn là nhân tố quan trọng trong cán cân an ninh khu vực.

Trong bối cảnh NATO tiếp tục củng cố hiện diện quân sự và Moscow quyết tâm bảo vệ Kaliningrad, vùng lãnh thổ này đang trở thành một trong những điểm tiềm ẩn nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO, với những hệ quả an ninh có thể vượt xa phạm vi biển Baltic.