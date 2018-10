“Làn sóng” góa phụ IS từ Syria trở về Anh

Một cuộc điều tra mới đây của cơ quan chức năng Anh cho biết, một nhóm phụ nữ bị tình nghi muốn thành lập một tổ chức thánh chiến chỉ toàn nữ sau khi sang Syria cùng những người chồng là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi Giáo (IS) tự xưng, và giờ đây họ đang trở về nước.

Chính phủ Anh tuần trước thông báo, hàng trăm người có liên quan đến những kẻ khủng bố, như Natalie Bracht (bìa trái) sẽ được cấp hộ chiếu trở về nước. (Ảnh: PA)

Natalie Bracht, 2 chị em Reema Iqbal và Zara Iqbal, Ruzina Khanam, cùng Maylbongwe Sibanda là một vài trong số hàng trăm cái tên của những phụ nữ Anh đã đến Syria cùng những người chồng “điên khùng” của họ để tham gia cuộc thánh chiến của IS.

Thời báo Chủ Nhật của Anh (Sunday Times) mới đây cho biết, khoảng 80 góa phụ IS đang trở lại Anh sau khi chồng của họ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, hiện mới có một nhóm nhỏ trong số những phụ nữ trên trở về Anh, và ở đây, họ sẽ bị cảnh sát thẩm vấn, cũng có thể bị tạm tước quyền chăm sóc con.

Vợ của những “Jihad John”

“Jihad John”, tức “John thánh chiến” là 1 thành viên của IS, được cho là mang tên thật Mohammed Emwazi, vốn là một công dân của Anh Quốc. Cái tên “Jihad John” được thế giới biết đến khi xuất hiện trong video chặt đầu hàng loạt các con tin từ năm 2014 đến năm 2015. Ngày 12/11/2015, Mỹ thông báo rằng Emwazi đã chết trong 1 cuộc không kích ở Al-Raqqah, Syria. Tuy nhiên, IS tiếp tục có những kẻ thay thế Emwazi thực hiện các video man rợ đó, và từ “Jihad John” đôi khi được dùng để gọi chung những nam công dân phương Tây gia nhập IS.

Bracht, chị em nhà Iqbal, Khanam và Sibanda được cho là đã đến vùng chiến sự Syria cùng với những ông chồng của họ, vốn sinh ra ở Bồ Đào Nha nhưng đã bị cực đoan hóa trong thời gian ở London gây dựng sự nghiệp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Những người đàn ông thường được gọi là “Jihad John” này được cho là đã cải sang đạo Hồi khi gặp kẻ gieo rắc thù ghét, Anjem Choudary, người vừa được thả khỏi nhà tù ở Anh hồi tuần qua.

Từ năm 2012 trở đi, nhóm đàn ông này bắt đầu đưa vợ con sang Syria và các nước Đông Phi.

“Tôi từng có một gia đình nề nếp nhưng tất cả đã thay đổi khi 2 đứa con gái cưới những gã đàn ông đó” – họ hàng của Iqbal cho biết. “Tôi hiếm khi nhìn thấy chúng kể từ đó”.

Jihad John Mohammed Emwazi (áo đen) trong 1 video hành quyết con tin (áo vàng).

Chồng của Reema Iqbal là Celso Rodrigues Da Costa, vốn là một trợ lý bán hàng của hãng Harrods nhưng đã trở thành 1 trong 6 kẻ nổi tiếng giết người man rợ sau khi đến Syria.

Da Costa đã xuất hiện trong các đoạn video tuyên truyền của IS “mừng” lẽ Eid al-Adha của người Hồi giáo bằng cách giết những người không tin vào tôn giáo.

Một tên khác trong nhóm này là Fabio Pocas, chồng của Khanam, được cho là đã quay một video rùng rợn cho IS, trong đó một phi công người Jordan bị thiêu sống.

Quan chức an ninh châu Âu cho biết, những người đàn ông gốc Bồ Đào Nha này chịu trách nhiệm quay phim và phát tán hàng loạt video chặt đầu kinh dị, trong đó có vụ hành quyết con tin người Anh Alan Henning và David Haines.

Cô dâu chạy trốn

Dù đã cưới Iqbal, Da Costa còn được cho là cưới thêm Natalie Bracht sau khi tán tỉnh được cô này qua mạng internet. Bracht có 2 quốc tịch Anh – Đức và đã chuyển từ Dusselldorf (Đức) năm 2006 sang Anh cùng các con.

Celso Rodrigues Da Costa.

Bracht “nổi tiếng” trên báo từ năm 2008 vì đã “biến mất” khỏi ngôi nhà ở Sunderland (Anh) sau khi được báo rằng các cơ quan phúc lợi xã hội định tước quyền nuôi con của cô ta. Theo cảnh sát Anh, Bracht mắc chứng rối loạn thần kinh. Cô ta từng bị camera an ninh đường phố bắt gặp đưa con đến ga tàu điện ngầm Kings Cross, mặc áo choàng của người Hồi giáo, và sau đó hơn 1 tháng thì bị tóm ở Munich.

Sau khi được thả mà không bị buộc tội nào, Bracht được cho là đã sa ngã vào vòng tay những kẻ tuyên truyền cho thánh chiến ở Đức và các nguồn tin tình báo cho biết, Bracht đã đến Syria cuối năm 2014.

Nero Saraiva (trong ảnh), 28 tuổi, là 1 trong số những cầu thủ bị cực đoan hóa trở thành "Jihad John".

Fabio Pocas, 22 tuổi, là thành viên trẻ nhất trong nhóm nam cầu thủ người Bồ Đào Nha bị IS chiêu mộ.

Giờ đây, Bracht được cho là nằm trong nhóm các phụ nữ phương Tây bị giữ ở khu trại tạm do người Kurd kiểm soát ở Bắc Syria. Hiện chưa rõ số phận 3 đứa con của cô này ra sao.

Ngay trước khi Bracht sang Syria, cô được cho là đã gọi cho cha, ông John Brown, một cựu lính nhảy dù của Anh.

“Con bé nghe có vẻ sợ hãi” – ông Brown nhớ lại cuộc gọi kịch tính đó, khi Bracht nói cô đang ở Hungary. “Con bé nói với tôi, ‘làm ơn tới đón con, con đang trên đường đến biên giới Áo, nếu chúng thấy, chúng sẽ giết con’”.

Phần nhiều trong số 80 phụ nữ dự kiến trở về Anh hiện vật vờ ở các khu trại tạm giam giữ do người Kurd kiểm soát ở Đông Syria sau khi IS bị đánh bật khỏi đây hồi năm ngoái. Người Kurd yêu cầu phía Anh có trách nhiệm với công dân của nước này và đưa họ về nước.

Một trong những người họ hàng của chị em nhà Iqbal cho biết, một người trong khu trại trên đã cấp hộ chiếu mới của Anh cũng như giấy thông hành cho cô và đứa con.

