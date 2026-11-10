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Lập trường cứng rắn, Nga cử phái đoàn hùng hậu tới đàm phán 3 bên với Ukraine - Mỹ

Thứ Ba, 07:31, 10/11/2026
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VOV.VN - Các phái đoàn từ Nga, Mỹ và Ukraine sẽ nối lại các cuộc đàm phán ba bên về vấn đề Ukraine tại Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), vào ngày 10/11/2026. Lần gần nhất các nhóm đàm phán từ 3 quốc gia này gặp nhau là tại Geneva vào ngày 18/2.

Thành phần đoàn Nga tới địa điểm quen thuộc

Phái đoàn đàm phán phía Nga một lần nữa sẽ do Trợ lý Tổng thống Nga, Vladimir Medinsky, dẫn đầu. Trước cuộc họp tại Abu Dhabi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc họp với Hội đồng An ninh. Các thành viên của phái đoàn Nga đã được mời tham dự bao gồm ông Medinsky cùng với Igor Kostyukov - Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (GRU) thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga; các Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin và Sergey Ryabkov; cùng Yury Zhigarlovsky - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu.

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Cờ Nga - Mỹ - Ukraine (tính từ phải sang trái). Ảnh: Jamestown.

Kể từ cuộc gặp tại Geneva, Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh ở các cấp khác nhau, bao gồm cả cấp cao nhất, về sự sẵn sàng tiến hành đàm phán để giải quyết vấn đề Ukraine, đồng thời cáo buộc phía Kiev không có thiện chí tham gia đàm phán. Vào ngày 21/10, Tổng thống Nga Putin và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, đã thảo luận về khuôn khổ khả thi để nối lại các cuộc đàm phán ba bên trong một cuộc gặp tại Saint Petersburg. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định về nguyên tắc, ông sẵn sàng nối lại các liên lạc theo định dạng này vào khoảng giữa tháng 11.

Abu Dhabi từng là nơi tổ chức các cuộc họp về vấn đề Ukraine hai lần trong năm 2026. Các cuộc tham vấn an ninh đã diễn ra tại thủ đô của UAE vào các ngày 23-24 tháng 1 và 4-5/2. Khi đó, nhóm đàm phán của Nga do ông Igor Kostyukov dẫn đầu, trong khi phái đoàn Ukraine do Thư ký Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Rustem Umerov dẫn đầu.

Abu Dhabi đã được cân nhắc như một địa điểm tiềm năng cho các cuộc đàm phán mới từ tháng 9. Được biết, một số quốc gia khác cũng đã đề nghị đăng cai cuộc họp này.

Tăng cường đại diện quân sự và ngoại giao

Thành phần phái đoàn Nga đã có sự thay đổi kể từ cuộc gặp tại Geneva. Cụ thể, ông Yury Zhigarlovsky đã được bổ nhiệm làm thành viên nhóm đàm phán, phụ trách các vấn đề quân sự. Đại diện từ Bộ Ngoại giao Nga cũng được mở rộng: Ngoài ông Mikhail Galuzin - người phụ trách quan hệ với các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) - phái đoàn còn có sự tham gia của ông Sergey Ryabkov, người chịu trách nhiệm về quan hệ với các quốc gia tại Bắc và Nam Mỹ, cũng như các vấn đề liên quan đến không phổ biến vũ khí và kiểm soát vũ khí.

Về phía phái đoàn Ukraine, theo thông tin từ truyền thông nước này, trưởng đoàn sẽ là ông Rustem Umerov, hiện là người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine. Các thành viên khác bao gồm: ông Kirill Budanov (người bị Nga liệt vào danh sách “cực đoan”), Chánh văn phòng tổng thống Ukraine; cấp phó của ông là Sergey Kislitsa; ông David Arakhamia, trưởng khối nghị sĩ đảng “Phục vụ Nhân dân” tại Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada); và ông Vadim Skibitsky, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine.

Lập trường của Nga vẫn không thay đổi

Như phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov đã thông báo, các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi sẽ tập trung vào các bảo đảm an ninh cho các bên. Ông nói thêm: “Tất nhiên, mọi chi tiết sẽ được thảo luận kín”.

Trong một cuộc họp với chính phủ vào tháng 6, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình “dựa trên những thỏa thuận đã đạt được tại Istanbul, … các phương thức đã thảo luận tại Anchorage, và quan trọng nhất là thực tế trên thực địa”. Nhà lãnh đạo Nga nói thêm: “Cùng với các nguyên tắc mà tôi đã nêu ra cách đây vài năm trong bài phát biểu tại Bộ Ngoại giao”.

Đề cập cuộc gặp sắp tới tại Abu Dhabi, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định lập trường của Moscow vẫn không thay đổi. “Lập trường của chúng tôi không thay đổi. Nó chưa bao giờ thay đổi kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu - chiến dịch mà các mục tiêu đã được công bố rõ ràng”, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga phát biểu tại một cuộc họp báo ở Atlanta.

Trước thềm cuộc gặp tại Abu Dhabi, nhà đàm phán phía Mỹ Jared Kushner lưu ý rằng mục tiêu của Washington là giải quyết các mối quan ngại về an ninh của tất cả các bên thông qua những biện pháp thiết thực, được các bên cùng đồng thuận, nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra xung đột trong tương lai.

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Không có chỗ cho EU

Vào ngày 27/10, Tổng thống Nga Putin đã nhận các cuộc điện thoại từ Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề Ukraine cũng như an ninh tại khu vực Baltic và Bắc Âu. Họ hoan nghênh thỏa thuận nối lại các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ông Stubb và ông Støre tham gia với tư cách đại diện cho quốc gia của mình, chứ không phải đại diện cho toàn bộ Liên minh châu Âu (EU).

Các quan chức châu Âu đã nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng EU nên có đại diện tại bàn đàm phán về Ukraine, bao gồm cả các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi.

Trước đó một ngày, ông Kushner cho biết ông cùng ông Witkoff sẽ gặp gỡ các đại diện châu Âu trước khi các cuộc đàm phán ba bên tại UAE bắt đầu. Theo Euronews, NATO sẽ cử ông Geoffrey van Leeuwen - người đứng đầu văn phòng của Tổng thư ký NATO Mark Rutte - tham gia một “nhóm hỗ trợ” về Ukraine tại Abu Dhabi. Nhóm này cũng sẽ bao gồm ông Bjorn Seibert - người đứng đầu văn phòng của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen - cùng đại diện từ Hội đồng châu Âu, Đức, Pháp và Vương quốc Anh (quốc gia không thuộc EU).

Mặc dù vậy, phía Nga vẫn giữ lập trường kiên quyết rằng các cuộc đàm phán tại UAE sẽ chỉ giới hạn trong khuôn khổ ba bên, không bao gồm sự tham gia của bất kỳ đại diện nào từ châu Âu.

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>> Ông Putin nêu mục tiêu chính của đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine

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Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: TASS
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