Liệu đối thủ của ông Trump có lộ diện sau ngày bầu cử Siêu thứ Ba?

Ngày 3/3 (theo giờ Mỹ), cử tri tại 14 bang trên khắp các miền của nước Mỹ và vùng lãnh thổ Samoa, sẽ tham gia vào cuộc bầu cử sơ bộ nhằm lựa chọn ứng cử viên chính thức của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 3/11 năm này.

Bầu cử Mỹ. Ảnh: BBC.

Về phía đảng Cộng hòa, đương kim Tổng thống Donald Trump dường như không có đối thủ cạnh tranh suất đề cử chính thức, song bên đảng Dân chủ sẽ là cuộc đua quyết liệt giữa các ứng cử viên tốp đầu.



Theo quy định hiện hành, 14 bang gồm Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, và Virginia sẽ tiến hành bầu cử sơ bộ theo hình thức bỏ phiếu; vùng lãnh thổ Samoa sẽ tổ chức họp kín để lựa chọn ứng cử viên của đảng Dân chủ. Trong ngày bầu cử Siêu thứ Ba này, cử tri đảng Dân chủ sẽ bầu ra 1.357 đại biểu, tương đương hơn 34% tổng số đại biểu cam kết sẽ đi dự Đại hội toàn quốc từ ngày từ 13-16 tháng 7 tới tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin. Riêng hai bang California và Texas chiếm tới 643 đại biểu cam kết.

Theo kết quả thăm dò dư luận trung bình do trang mạng Real ClearPolitics cập nhật đến 23h ngày 2/3, tại bang California tỷ lệ ủng hộ lần lượt là ông Sanders (33%), ông Biden (18,3%), bà Warren (16%) và ông Bloomberg (13%). Trong khi tại bang Texas, ông Sanders đang tạm dẫn đầu với 30,5%, tiếp theo là ông Biden (26%), bà Warren (15,5%) và ông Bloomberg (14,5%).

Sau các cuộc bầu cử sơ bộ tại 4 bang Iowa, New Hampshire, Nevada và South Carolina, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đang dẫn đầu với 58 đại biểu, tiếp theo là cựu Phó Tổng thống Joe Biden với 50 đại biểu và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren có 8 đại biểu.

Căn cứ vào số đại biểu cam kết đã giành được, cùng kết quả thăm dò dư luận trước giờ bầu cử, dường như đây là cuộc đua song mã giữa hai ứng cử viên Sanders và Biden, và Thượng nghị sĩ Sanders hiện đang chiếm lợi thế. Ứng cử viên Pete Buttigieg, cựu Thị trưởng thành phố South Bend, bang Indiana, người giành được 25 phiếu; Thượng nghị sĩ bang Minnesota, bà Amy Klobuchar giành được 7 phiếu đại biểu; và cựu Hạ nghị sĩ bang Texas, ông Beto O'Rourke, đã từ bỏ cuộc đua và chính thức quay sang ủng hộ ông Biden.

Tuy nhiên, sẽ là vội vàng khi gạt ông Bloomberg và bà Warren sang một bên trong cuộc đua nội bộ đảng Dân chủ, bởi cả hai đều có những lợi thế riêng. Đáng chú ý, tỷ phú Bloomberg không có tên trên lá phiếu trong 4 cuộc bầu cử sơ bộ đã diễn ra do bước vào cuộc đua muộn nhất, song cựu Thị trưởng thành phố New York đang dồn mọi nguồn lực cho trận chiến quyết định Siêu thứ Ba này. Do vậy, không loại trừ khả năng sẽ có sự xáo trộn vị trí sau ngày 3/3.

Trong tình thế giằng co như vậy, rất khó dự đoán ứng cử viên nào sẽ dẫn đầu và ứng cử viên chính thức của đảng Dân chủ có thể chỉ lộ diện rõ sau cuộc bầu cử Siêu thứ Ba tiếp theo. Vào ngày 10/3 tới, sẽ có 6 bang, gồm Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota và Washington tổ chức bầu cử sơ bộ, qua đó chọn ra 352 đại biểu cam kết.