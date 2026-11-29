Iran cấp tốc xây dựng tổ hợp ngầm bí ẩn

Các chuyên gia thuộc Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS), tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington (Mỹ), cho biết Iran đã bắt đầu lắp đặt hàng rào an ninh xung quanh một cơ sở ngầm gần khu vực núi Behjatabad, miền trung nước này. Địa điểm này nằm giữa hai tổ hợp hạt nhân Isfahan và Natanz.

Ảnh vệ tinh cho thấy Iran đang xây dựng căn cứ ngầm giữa hai cơ sở hạt nhân. Nguồn: Google Earth

Theo ISIS, cơ sở mới nằm gần như chính giữa khu hạt nhân Isfahan và núi Pickaxe, khu vực gần Natanz, với khoảng cách khoảng 62 km đến mỗi địa điểm.

Natanz là cơ sở làm giàu urani lớn nhất được biết đến của Iran. Nơi đây từng bị Mỹ tấn công trong cuộc xung đột kéo dài vào tháng 6/2025, cũng như trong cuộc xung đột hiện nay, bùng phát từ tháng 2/2026.

Trong khi đó, Iran đã công bố một cơ sở làm giàu uranium tại Isfahan. Tổ hợp này bao gồm nhiều hạng mục, trong đó có các phòng thí nghiệm hóa học, nhà máy sản xuất nhiên liệu lò phản ứng và xưởng chế tạo máy ly tâm.

Isfahan cũng được cho là có một hệ thống đường hầm ngầm quy mô lớn. Các nhà quan sát nhận định Iran có thể đang sử dụng mạng lưới này để lưu trữ phần lớn lượng uranium làm giàu ở mức cao.

Urani được làm giàu đến mức 60% vượt xa ngưỡng cần thiết cho các mục đích sử dụng dân sự thông thường và có thể tiếp tục được làm giàu lên cấp độ phù hợp để chế tạo vũ khí hạt nhân. Theo ước tính của các chuyên gia Liên Hợp Quốc, Iran hiện sở hữu hơn khoảng 440 kg uranium làm giàu ở mức 60%.

ISIS cho biết, khi hoàn thành, cơ sở gần núi Behjatabad có thể trải rộng trên diện tích khoảng 49 km². Tuy nhiên, mục đích sử dụng của công trình hiện vẫn chưa được xác định.

Sam Lair, nhà phân tích nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (FPRI), nhận định đây có thể là một căn cứ tên lửa mới của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Theo ông, vị trí địa lý và cách bố trí các lối vào đường hầm tại đây có những điểm tương đồng với một số cơ sở quân sự khác của Iran. Tuy nhiên, ông Lair nhấn mạnh vẫn còn quá sớm để xác định chính xác chức năng của công trình này.

Theo phân tích hình ảnh vệ tinh của ISIS, hoạt động xây dựng tại khu vực bắt đầu được ghi nhận từ tháng 12/2025. Đến tháng 1/2026, một tuyến đường mới xuất hiện, nối khu vực hành chính với vị trí sau này hình thành hệ thống đường hầm.

Đến tháng 4/2026, một đường hầm bắt đầu được xây dựng ở rìa phía đông khu vực. Khoảng hai tháng sau, một đường hầm khác cũng xuất hiện ở phía tây.

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 24/11/2026, do các chuyên gia ISIS phân tích và chú thích, cho thấy khu vực này đã có nhiều chốt kiểm soát an ninh, tường bao quanh, ít nhất 4 cửa hầm đang được sử dụng và một khu vực được cho là nơi lưu trữ chất nổ.

ISIS đánh giá hoạt động xây dựng tại đây đang được triển khai với tốc độ nhanh bất thường. Tổ chức này cũng lưu ý chưa thể loại trừ khả năng cơ sở mới có liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Mỹ đối mặt dấu hỏi lớn

Iran từ lâu đã xây dựng nhiều cơ sở hạt nhân nhạy cảm bên trong các ngọn núi hoặc sâu dưới lòng đất. Cách bố trí này không chỉ khiến đối phương khó phát hiện, thu thập thông tin tình báo về chức năng thực sự của các công trình mà còn làm giảm khả năng phá hủy chúng bằng các cuộc không kích.

Sau nhiều tháng gần như không có tiến triển đáng kể trong các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột hoặc kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đề cập khả năng Washington tái triển khai các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào quốc gia Trung Đông này.

Hôm 26/11, ông Trump tuyên bố Mỹ "chắc chắn" sẽ tấn công địa điểm được gọi là Núi Pickaxe nếu Nhà Trắng quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự mới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết Washington gần đây không ghi nhận "hoạt động thực sự nào" tại khu vực này.

"Nếu chúng ta hành động, chúng ta chắc chắn sẽ tấn công Núi Pickaxe", ông Trump nhấn mạnh.

Núi Pickaxe, còn được gọi là núi Kolang, là một tổ hợp được gia cố kiên cố, nằm cách cơ sở hạt nhân Natanz chỉ hơn 1,6 km. Công trình được cho là nằm sâu khoảng 100 m dưới lòng đất và được bao bọc bởi các lớp đá granite.

Iran khẳng định hiện không có hoạt động hạt nhân nào diễn ra tại Núi Pickaxe. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, chưa được phép tiếp cận địa điểm này. Theo IAEA, từ năm 2020, Tehran đã thông báo về kế hoạch tiến hành các hoạt động liên quan đến hạt nhân tại đây.

Do nằm sâu trong lòng núi và được bảo vệ bởi các lớp đá kiên cố, giới phân tích nhận định việc phá hủy hoàn toàn cơ sở này sẽ là thách thức lớn đối với quân đội Mỹ. Ngay cả những loại bom phi hạt nhân có sức công phá mạnh nhất trong kho vũ khí Mỹ, như bom xuyên phá boong-ke GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator), cũng được cho là khó có thể vô hiệu hóa hoàn toàn công trình.

Trong chiến dịch không kích hồi tháng 6/2025, các máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ đã thả tổng cộng 14 quả bom GBU-57 xuống các cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz của Iran. Tuy nhiên, Núi Pickaxe không nằm trong danh sách mục tiêu của chiến dịch này.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy, kể từ giữa năm 2025, Iran đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng và gia cố tại Núi Pickaxe. Các hạng mục được ghi nhận bao gồm hệ thống hàng rào an ninh bao quanh khu vực và việc củng cố một số lối vào đường hầm.