Lộ diện những gương mặt tiềm năng cho cuộc đua vào Nhà Trắng 2028

Theo kết quả khảo sát Reuters/Ipsos công bố ngày 12/11, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đang nổi lên là hai gương mặt tiềm năng hàng đầu của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Jon Ossoff và cựu Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg nhận được đánh giá tích cực nhất từ các cử tri đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, cả 4 chính trị gia đều chưa chính thức tuyên bố tranh cử. Các cuộc bầu cử sơ bộ nhằm lựa chọn ứng cử viên tổng thống của hai đảng cũng phải hơn một năm nữa mới diễn ra, đồng nghĩa vẫn còn nhiều thời gian để những gương mặt mới xuất hiện và quan điểm của cử tri thay đổi.

Khảo sát mới nhất của Reuters/Ipsos hé lộ những gương mặt nổi bật trong cuộc đua kế nhiệm Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Khảo sát được thực hiện với 1.705 người Mỹ trưởng thành, trong đó có khoảng 500 cử tri đăng ký thuộc mỗi đảng, với biên độ sai số khoảng 5 điểm phần trăm đối với từng nhóm cử tri Cộng hòa và Dân chủ.

Kết quả cho thấy 45% cử tri Cộng hòa được hỏi đánh giá Ngoại trưởng Rubio là một ứng cử viên tổng thống “xuất sắc”, trong khi tỷ lệ dành cho Phó Tổng thống Vance là 43%. Ở phía đảng Dân chủ, ông Buttigieg và ông Ossoff cùng nhận được mức đánh giá cao nhất, với 29%.

Dù vậy, đây chỉ là mức độ đánh giá tích cực của cử tri đối với từng chính trị gia, chưa phải tỷ lệ ủng hộ trong một cuộc bầu cử sơ bộ.

Đảng Cộng hòa: Cuộc cạnh tranh giữa Phó Tổng thống và Ngoại trưởng

Tổng thống Donald Trump tiếp tục là nhân tố có ảnh hưởng lớn đối với định hướng lựa chọn ứng cử viên của cả hai đảng. Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông Trump đang ở gần mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị, nội bộ đảng Cộng hòa xuất hiện những quan điểm khác nhau về việc lựa chọn người kế nhiệm.

Một bộ phận cử tri muốn ứng cử viên tương lai tiếp tục đường lối của ông Trump, trong khi những người khác mong muốn một gương mặt có cách tiếp cận khác biệt hơn.

Bản thân Tổng thống Trump cũng đã thăm dò ý kiến các đồng minh về việc họ ủng hộ ông Vance hay ông Rubio. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “60 Minutes” của CBS hôm 8/11, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông có thể sẽ không công khai ủng hộ một ứng cử viên cụ thể trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa.

Theo Reuters, cuộc cạnh tranh giữa hai chính trị gia này đang chịu tác động từ những diễn biến chính trị và đối ngoại gần đây, đặc biệt là cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Quyết định của Tổng thống Trump phát động cuộc chiến với Iran, kéo theo giá nhiên liệu tăng cao, đã làm gia tăng sự bất mãn trong một bộ phận cử tri Cộng hòa. Trong khi đó, Ngoại trưởng Rubio ít xuất hiện trong các cuộc đàm phán hòa bình với Iran, còn Phó Tổng thống Vance có những dấu hiệu muốn tạo khoảng cách với chính sách của Tổng thống Trump.

Ông Vance từng công khai nhận định cuộc chiến với Iran là một trong những nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bà Barbara Rezner, một luật sư tại bang Florida từng bỏ phiếu cho ông Trump trong ba cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất, cho biết bà đánh giá cao ông Rubio hơn ông Vance. Theo bà, Phó Tổng thống Vance có quan điểm quá thiên về cánh hữu và gắn bó quá chặt chẽ với Tổng thống đương nhiệm.

Ngoài hai gương mặt dẫn đầu, nhiều chính trị gia Cộng hòa khác cũng đang được nhắc đến như những ứng cử viên tiềm năng. Trong đó, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis nhận được đánh giá khá tích cực, với 32% cử tri Cộng hòa coi ông là một lựa chọn xuất sắc. Những nhân vật như Donald Trump Jr., con trai Tổng thống Trump, hay Thượng nghị sĩ Ted Cruz cũng có nhóm cử tri ủng hộ riêng, nhưng đồng thời vấp phải không ít ý kiến phản đối.

Những gương mặt mới nổi của đảng Dân chủ

Ở phía đảng Dân chủ, chiến thắng trước đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 đã tạo thêm động lực cho các cuộc thảo luận về chiến lược giành lại Nhà Trắng vào năm 2028. Tuy nhiên, nội bộ đảng vẫn tồn tại khác biệt về mức độ cứng rắn cần áp dụng đối với Tổng thống Trump, bao gồm cả việc có nên thúc đẩy tiến trình luận tội nhà lãnh đạo Mỹ hay không.

Thượng nghị sĩ Jon Ossoff của bang Georgia đang nổi lên như một trong những gương mặt đáng chú ý nhất, với 29% cử tri Dân chủ đánh giá ông là ứng cử viên tổng thống xuất sắc.

Trong những tháng gần đây, ông Ossoff thu hút sự chú ý khi liên tục chỉ trích Tổng thống Trump bằng những phát biểu trực diện, cáo buộc nhà lãnh đạo Mỹ không đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ. Đáng chú ý, ông Ossoff vừa giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện tại bang Georgia với cách biệt 18 điểm phần trăm, dù đây là bang mà ông Trump từng giành chiến thắng với cách biệt 2 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg cũng nhận được tỷ lệ đánh giá xuất sắc 29%. Ông Buttigieg từng tham gia cuộc đua giành đề cử tổng thống của đảng Dân chủ năm 2020 và hiện có mức độ nhận diện trên toàn quốc cao hơn ông Ossoff.

Khảo sát cho thấy khoảng 20% cử tri Dân chủ chưa từng nghe nói đến ông Buttigieg, trong khi tỷ lệ này đối với ông Ossoff lên tới khoảng 33%. Cả hai chính trị gia đều được xem là những người có quan điểm tương đối ôn hòa trong đảng Dân chủ. Đây là yếu tố thu hút những cử tri muốn đảng theo đuổi các chính sách cải cách từng bước thay vì thay đổi quá nhanh.

Khảo sát Reuters/Ipsos cũng cho thấy các chính trị gia Dân chủ có tên tuổi tiếp tục nhận được sự quan tâm của cử tri. Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris, người thất bại trước ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024, và Thống đốc bang California Gavin Newsom cùng nhận được tỷ lệ đánh giá xuất sắc 23%. Con số này cao hơn mức 15% dành cho Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez của bang New York, một trong những gương mặt nổi bật thuộc nhóm cấp tiến trong đảng Dân chủ.

Sự khác biệt giữa các chính trị gia Dân chủ còn thể hiện ở cách tiếp cận đối với Tổng thống Trump. Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, bà Ocasio-Cortez cho rằng việc luận tội Tổng thống Trump cần tiếp tục được xem xét. Ngược lại, ông Buttigieg cho biết ông không mấy quan tâm đến việc thúc đẩy luận tội.

Dù những kết quả khảo sát ban đầu phần nào cho thấy xu hướng lựa chọn của cử tri, giới phân tích cảnh báo còn quá sớm để dự đoán cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028.

Bà Elaine Kamarck, một chiến lược gia của đảng Dân chủ, cho rằng không nên đánh giá quá mức ý nghĩa của những kết quả thăm dò khi cuộc bầu cử vẫn còn cách gần hai năm.

“Có rất nhiều người ở cả hai đảng vẫn đang cân nhắc liệu có tranh cử hay không. Chúng ta có thể dự đoán ai sẽ tham gia cuộc đua, nhưng chắc chắn chưa thể biết ai sẽ dẫn đầu”, bà Kamarck nói.