Lý do ông Trump chọn McAleenan làm Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ

Trong thông báo đăng tải trên trang cá nhân Twitter ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen sẽ từ chức và ông Kevin K. McAleenan, Ủy viên Hải quan và Bảo vệ biên giới sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí này.

Ông Kevin K. McAleenan. Ảnh: Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ.

Giới chuyên gia nhận định việc bà Nielsen từ chức không phải bất ngờ quá lớn bởi Tổng thống Trump dường như từ lâu cho rằng Bộ An ninh Nội địa chưa làm tròn trách nhiệm để ngăn chặn tình trạng hàng nghìn người tràn qua biên giới Mỹ-Mexico. Với việc đề cử nhân vật mới đảm nhiệm vị trí quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa, nhà lãnh đạo Mỹ mong muốn chính sách của ông về vấn đề nhập cư và biên giới được thực thi một cách hiệu quả hơn.

McAleenan là ai?

Ông McAleenan, 47 tuổi là con của một gia đình nhập cư, mẹ đến từ Phần Lan còn cha từ Ireland. McAleenan có bằng luật của Đại học Chicago và hành nghề luật ở California trước khi làm việc cho chính phủ. Ông đã nắm giữ nhiều vị trí khác nhau tại cơ quan bảo vệ biên giới trước khi giữ chức Phó Ủy viên Hải quan và Bảo vệ biên giới dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama. Ông từng được nhận danh hiệu Presidential Rank Award - phần thưởng cao nhất dành cho các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dân sự liên bang năm 2015.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, McAleenan chính thức trở thành Ủy viên Hải quan và Bảo vệ biên giới vào tháng 3/2018, với nhiệm vụ chính là chống khủng bố, bảo đảm an ninh biên giới, thực hiện quy định thương mại, quản lý khoảng 60.000 nhân viên và ngân sách hơn 13 tỷ USD.

Là nhân vật cấp cao phụ trách quản lý biên giới, McAleenan đã giúp thực thi chính sách “không khoan nhượng” của chính quyền Tổng thống Trump từng gây chia ly các gia đình nhập cư trái phép. Dù ở hiện tại, chính sách này đã bị đảo ngược, song ảnh hưởng của nó vẫn còn. Trong tài liệu của tòa án công bố hôm 5/4, chính phủ cho biết, các quan chức liên bang có thể mất hai năm để xác định hàng nghìn trẻ em bị chia tách khỏi gia đình tại khu vực biên giới.

Mac Aleenan được cho là người tận tâm với công việc. Ông thường xuyên lui tới khu vực biên giới trong thời gian gần đây, quan tâm đến những áp lực ngày càng gia tăng đối với cơ sở hạ tầng và các nhân viên bảo vệ biên giới, thậm chí trò chuyện trực tiếp với những gia đình di cư từ Trung Mỹ để tìm hiểu lý do tại sao họ lại muốn rời bỏ quê hương. McAleenan cũng cho rằng cần phải trừng phạt những đối tượng vượt biên trái phép. “Đây không phải là một loại tội ác mà không có nạn nhân. Không chỉ người di cư gặp nguy hiểm mà các nhân viên an ninh của chúng tôi cũng phải nỗ lực rất nhiều để giải cứu họ. Những kẻ buôn lậu đã lợi dụng các gia đình nhập cư để giữ chân các nhân viên an ninh của chúng ta, trong khi đó chúng tranh thủ tuồn ma túy vào nước Mỹ”, ông nói trong một cuộc trả lời báo chí hồi tháng 8/2018.

Trong phiên điều trần tại Quốc hội tháng 3 vừa qua, McAleenan đã đề xuất giải pháp đối phó với cuộc khủng hoảng nhập cư. Ông cho rằng chính phủ Mỹ nên hỗ trợ chính phủ các nước Trung Mỹ cải thiện nền kinh tế và phối hợp với nhà chức trách Mexico trấn áp những băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia chuyên săn đuổi người di cư. “Chúng ta phải đầu tư vào an ninh biên giới, xây dựng hàng rào biên giới hiện đại, bổ sung thêm nhân viên và quan chức an ninh, nâng cấp công nghệ tại các cảng trên đất liền, trên không và trên biển. Chúng ta phải có cách tiếp cận toàn diện, được sự nhất trí chung của các thành viên trong chính phủ để giải quyết những thách thức về nhân đạo mà chúng ta đang phải đối mặt”, ông nói.

Lựa chọn “an toàn”

Theo giới quan sát, việc đề cử ông McAleenan làm quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ trong thời điểm hiện tại là một giải pháp “an toàn” bởi nhân vật này chiếm được cảm tình của các nghị sỹ ở cả đảng Dân chủ và Cộng hòa. Tờ Washington Post dẫn nhận định của một quan chức trong Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết, McAleenan là một lựa chọn đúng đắn để lôi kéo sự ủng hộ của đảng Dân chủ trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump kêu gọi tăng ngân sách cho việc bảo vệ an ninh biên giới.

Theo nguồn tin này, McAleenan có thể thành công hơn bà Nielsen khi thuyết phục các thành viên của đảng Dân chủ bởi ông hiểu biết tường tận những gì đang diễn ra tại khu vực biên giới. Trong lá thư gửi tới Quốc hội nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với việc đề cử ông McAleenan làm quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa, các quan chức từng phục vụ trong chính quyền các cựu Tổng thống George W. Bush và Barack Obama cho rằng McAleenan là người “tài năng xuất chúng”.

Lá thư có đoạn viết: “Chúng tôi đã làm việc trực tiếp với McAleenan, được kiểm chứng sự trung thực, đoàn kết, nhiệt huyết và cam kết của ông với nhiệm vụ được giao tại Bộ An ninh Nội địa cũng như an ninh của nước Mỹ. McAleenan đã dẫn đầu các nỗ lực của Bộ An ninh Nội địa nhằm bảo vệ khu vực biên giới, ngăn chặn các phần tử khủng bố xâm nhập vào nước Mỹ. Ông đã thực hiện nhiều đổi mới nhằm nâng cao vai trò của Mỹ trong quá trình xử lý vấn đề nhập cư, tiết kiệm cho chính phủ và ngành du lịch hàng chục triệu USD”.

Ông John Sandweg, quyền Giám đốc Cục Di trú và Hải quan Mỹ thời Tổng thống Obama tin tưởng McAleenan sẽ là một người lãnh đạo tài năng và thực hiện tốt công việc được giao. “Ông ấy là người thông minh và có năng lực. Mặc dù nhiệm vụ của ông là thực thi pháp luật nhưng ông cũng có rất nhiều ý tưởng hay. McAleenan không phải là người thích “ăn to nói lớn” hay thích nói những điều kỳ quặc”.

Thách thức với McAleenan

Jessica Vaughan, phụ trách nghiên cứu chính sách của Trung tâm nghiên cứu nhập cư cho biết, vẫn chưa rõ McAleenan sẽ thay thế tạm thời hay đảm nhiệm chức vụ này lâu dài. Khi nhận vị trí này, ông sẽ chịu trách nhiệm giám sát một cơ quan từng nhiều lần là mục tiêu công kích của Tổng thống bởi sự gia tăng người nhập cư tại khu vực biên giới phía Tây Nam nước Mỹ.

Bà Jessica Vaughan cho rằng kinh nghiệm xử lý vấn đề nhập cư của McAleenan là một lợi thế, nhưng vẫn cần phải đánh giá liệu ông có thực thi hiệu quả các quy định của Bộ An ninh Nội địa nói chung và luật pháp liên bang nói riêng hay không và điều quan trọng là ông có phối hợp ăn ý với Tổng thống Trump hay không.

CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của DHS nhận xét, McAleenan là một quan chức thực thi pháp luật có quan điểm trung lập, thiên về công nghệ chứ không phải là nhân vật cứng rắn trong vấn đề nhập cư như Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Stephen Miller hay Tổng thống Trump. Quan chức này cũng đặt ra câu hỏi, ông McAleenan sẽ thực hiện công việc như thế nào khi Cố vấn Miller – người được Tổng thống Trump lắng nghe ý kiến về những vấn đề ông coi là chìa khóa cho triển vọng tái đắc của của mình, bổ nhiệm nhiều nhân vật chính trị theo đường lối cứng rắn trong Bộ An ninh Nội địa. Một số nguồn thạo tin cho biết, ông McAleenan từng bày tỏ sự thất vọng của bà Nielsen với Tổng thống Trump do những yêu cầu quá cao của ông Trump với Bộ An ninh Nội địa./.

Hồng Anh/VOV.VN Nguồn CNN, Washington Post, Newsweek

