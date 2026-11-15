Mỹ hé lộ nguyên nhân sự cố khiến hơn 20.000 chuyến bay bị ảnh hưởng

Giới chức Mỹ ngày 14/11 cho biết một thiết bị định tuyến mạng (router) do nhà thầu chính phủ L3Harris lắp đặt có thể là nguyên nhân gây ra sự cố nghiêm trọng đối với hệ thống điều hành không lưu nước này. Sự cố khiến FAA phải ra lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc trong gần 5 giờ, ảnh hưởng đến hơn 20.000 chuyến bay kể từ ngày 13/11.

Đây là sự cố mới nhất cho thấy những bất cập của hệ thống viễn thông phục vụ kiểm soát không lưu Mỹ vốn đã xuống cấp nghiêm trọng, cũng như những khó khăn trong quá trình chuyển đổi sang công nghệ mới mà vẫn phải duy trì hoạt động của hệ thống cũ.

Hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay bị hoãn và bị hủy do sự cố liên lạc kiểm soát không lưu, tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 13/11/2026. Ảnh: Reuters

Phát biểu ngày 14/11, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy thừa nhận hệ thống của FAA đã không đáp ứng được yêu cầu vận hành trong tình huống xảy ra sự cố. Theo ông Duffy, nhà thầu L3Harris đã tiến hành bảo trì định kỳ ngày 13/11 nhằm chuyển đổi đường truyền viễn thông từ cáp đồng cũ sang cáp quang tại ít nhất một cơ sở ở khu vực xa trung tâm. Các quan chức Mỹ cho biết sự cố có thể liên quan đến những thiết bị định tuyến được lắp đặt tại hai bang Arkansas và Texas.

“Chúng tôi đang xác định liệu sự cố có xuất phát từ sai sót của con người, chẳng hạn lỗi vận hành hoặc lỗi lắp đặt của L3Harris, hay do họ đã lắp đặt một thiết bị định tuyến bị lỗi. Hiện chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân”, ông Duffy nói.

Về phía L3Harris, công ty khẳng định coi đây là vấn đề nghiêm trọng và đang phối hợp với FAA điều tra các yếu tố dẫn đến quyết định tạm dừng hoạt động hàng không trên toàn nước Mỹ ngày 13/11.

L3Harris cũng cho biết đã hoàn thành hơn 70% kế hoạch chuyển đổi hệ thống liên lạc hàng không từ đường truyền cáp đồng truyền thống sang cáp quang.

Theo Bộ trưởng Duffy, những thiết bị định tuyến mới đã liên tục gửi hơn 1.000 yêu cầu kết nối tới các thiết bị khác chỉ trong khoảng 4-5 giây, gây quá tải hệ thống mạng và làm gián đoạn hoạt động truyền dữ liệu liên quan đến máy bay và radar tại các cơ sở của FAA.

Sự cố ảnh hưởng đến hệ thống liên lạc tại 17 trong tổng số 22 trung tâm kiểm soát không lưu trên toàn nước Mỹ. Do chưa thể xác định ngay nguyên nhân, FAA buộc phải ra lệnh tạm dừng hoạt động hàng không trên phạm vi toàn quốc nhằm bảo đảm an toàn.

Ông Bedford, đại diện lãnh đạo FAA, cho biết cơ quan này phải đưa ra quyết định trên sau khi các thiết bị định tuyến mất khả năng trao đổi dữ liệu với nhau.

Tuy nhiên, FAA nhấn mạnh hệ thống liên lạc không bị ngừng hoạt động hoàn toàn mà xảy ra tình trạng mất ổn định dữ liệu tại các trung tâm kiểm soát không lưu. Các cơ sở này cũng không rơi vào tình trạng mất toàn bộ khả năng vận hành.

FAA hiện vẫn đang điều tra để xác định nguyên nhân gốc rễ của sự cố.

Sự cố hôm 13/11 khiến hơn 20.000 chuyến bay bị ảnh hưởng. Ảnh: Reuters

Theo Bộ trưởng Duffy, những thiết bị định tuyến đang được thay thế đã có tuổi đời khoảng 25 năm và lẽ ra phải được thay mới từ năm 2006.

“Chúng tôi cần L3Harris, hoặc bất kỳ đơn vị nào cung cấp thiết bị định tuyến đó, thực hiện công việc tốt hơn”, ông Duffy nói, đồng thời lưu ý rằng hầu hết các tổ chức tại Mỹ đều đã chuyển từ cáp đồng sang cáp quang và từ analog sang công nghệ số.

Hệ thống kiểm soát không lưu Mỹ bộc lộ nhiều bất cập

Theo Reuters, những sự cố kỹ thuật tưởng chừng nhỏ nhưng gây hậu quả nghiêm trọng không phải là điều mới xảy ra đối với mạng lưới kiểm soát không lưu của Mỹ.

Năm 2023, một nhà thầu chính phủ vô tình xóa các tệp dữ liệu quan trọng, khiến FAA phải ra lệnh tạm dừng hoạt động hàng không trên toàn quốc trong 90 phút, ảnh hưởng đến khoảng 11.000 chuyến bay. Đây là lần đầu tiên Mỹ áp dụng biện pháp này trên phạm vi toàn quốc kể từ loạt vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Trong những năm gần đây, hệ thống viễn thông cũ của FAA liên tục gặp trục trặc do nhiều nguyên nhân, từ việc cáp quang bị cắt nhầm, dữ liệu bị xóa ngoài ý muốn cho đến sự cố linh kiện nóng chảy gây ra mùi hóa chất nồng nặc tại một cơ sở kiểm soát không lưu.

Gần đây nhất, vào tháng 9/2026, hàng nghìn chuyến bay tại khu vực Đông Bắc nước Mỹ đã bị chậm hoặc hủy do hai sự cố xảy ra đồng thời. Một sự cố liên quan đến đường truyền tại cơ sở kiểm soát không lưu ở Philadelphia, trong khi sự cố còn lại bắt nguồn từ việc một nhóm công nhân xây dựng vô tình cắt đứt cáp quang tại bang New Jersey.

Sự cố ngày 13/11 xảy ra đúng thời điểm lượng hành khách bắt đầu tăng cao trước kỳ nghỉ cuối tuần, khiến hoạt động hàng không bị ảnh hưởng trên diện rộng. Bộ trưởng Duffy cho biết nhà chức trách sẽ đánh giá lại thời điểm tiến hành bảo trì và nâng cấp hệ thống tại các cơ sở nhỏ nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra những gián đoạn tương tự.

Hiện FAA phải chi khoảng 1 tỷ USD mỗi năm để duy trì hệ thống viễn thông sử dụng cáp đồng cũ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thay thế bằng mạng truyền thông cáp quang hiện đại hơn.

Quốc hội Mỹ đã phân bổ 12,5 tỷ USD để nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu và viễn thông vốn xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Duffy tiếp tục đề nghị bổ sung 50 tỷ USD cho hoạt động hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu và cơ sở hạ tầng sân bay.

Mới tuần trước, FAA thông báo kế hoạch thay thế toàn bộ đĩa mềm đang được sử dụng để lưu trữ thông tin thời tiết và các dữ liệu quan trọng khác tại hơn 400 cơ sở kiểm soát không lưu trước cuối năm 2028.

Cơ quan này hiện vẫn vận hành một hệ thống viễn thông cũ trong quá trình chuyển đổi sang công nghệ mới, đồng thời tiếp tục sử dụng các máy tính Compaq có tuổi đời hàng chục năm. Một số linh kiện thay thế thậm chí phải được mua qua nền tảng thương mại điện tử eBay.

Bên cạnh đó, FAA cũng đang tìm cách chấm dứt phương thức quản lý chuyến bay thủ công bằng các dải giấy ghi thông tin, vốn được nhân viên kiểm soát không lưu sử dụng trong nhiều thập kỷ để theo dõi máy bay.

Mặc dù quá trình chuyển đổi sang phương thức quản lý hiện đại đã bắt đầu từ năm 2022, việc triển khai tại 49 sân bay lớn của Mỹ dự kiến phải kéo dài ít nhất đến năm 2028.