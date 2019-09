Mỹ lên án hành vi sai trái lặp đi lặp lại của Trung Quốc ở Biển Đông

Lên án hành vi sai trái của Trung Quốc



Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell, phụ trách Vụ Đông Á và Các vấn đề Thái Bình Dương, ngày 18/9 có phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Nội dung chủ yếu xoay quanh chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và những động thái gây hấn gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell trong một lần trả lời phỏng vấn báo giới. Ảnh: AP.

“Từ đầu tháng 7, các tàu Trung Quốc đã thực hiện các cuộc khảo sát hàng hải gần bãi Tư Chính [khu vực nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam – ND] với sự hộ tống của các tàu cảnh sát biển và tàu của lực lượng dân quân biển có vũ trang để đe dọa Việt Nam và các quốc gia ASEAN khác, ngăn họ khai thác nguồn tài nguyên dầu khí ở Biển Đông”, ông Stilwell nói.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nói thêm: "Thông qua các hành động bất hợp pháp lặp đi lặp lại nhiều lần và quân sự hóa trái phép các thực thể tranh chấp, Bắc Kinh đã và đang ngăn chặn những thành viên ASEAN tiếp cận nguồn năng lượng có thể khai thác với giá trị hơn 2.500 tỷ USD".

Cũng trong bài phát biểu, ông Stilwell một lần nữa khẳng định tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở được xây dựng trên nguyên tắc chung mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia trong khu vực, bao gồm việc tôn trọng chủ quyền và độc lập của tất cả các nước dù là nước lớn hay nước nhỏ.

Theo ông Stilwell, trong nhiều thập kỷ, sự can dự của Mỹ đã duy trì các nguyên tắc lâu dài: tự do biển cả; kinh tế thị trường và môi trường đầu tư mở; thương mại tự do, công bằng và đối ứng; quản trị tốt; tôn trọng quyền con người và các quyền tự do cơ bản; quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia dựa trên sự tôn trọng nguyên tắc quyền bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

“Đây không chỉ là giá trị của Mỹ, chúng là những giá trị được chia sẻ trên toàn cầu và trên toàn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, ông Stilwell nói.

3 trụ cột trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

Theo trợ lý Ngoại trưởng Stilwell, cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Trump đối với chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là tổng hòa của một loạt yếu tố, bao gồm kinh tế, quản trị, an ninh.

Đối với trụ cột kinh tế của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Mỹ đang tập trung vào ba lĩnh vực chính: cơ sở hạ tầng, năng lượng và nền tảng kinh tế kỹ thuật số.

“Chúng tôi cũng đang làm việc với các đối tác liên ngành để thúc đẩy thị trường mở; tiêu chuẩn cao và minh bạch; thương mại tự do, công bằng và đối ứng. Các sáng kiến kinh tế của chúng tôi giúp các nước trong khu vực sử dụng đầu tư của khu vực tư nhân làm con đường phát triển bền vững”, ông Stilwell cho biết. Các nghị sĩ Mỹ tiếp tục lo ngại hành động của Trung Quốc ở Biển Đông VOV.VN - Các thành viên Quốc hội Mỹ đặc biệt quan ngại về hành động gây hấn, áp đặt “cường quyền” của Trung Quốc ở Biển Đông, cản trở tự do hàng hải.

Đối với quản trị, Mỹ tìm cách xây dựng năng lực quản trị tốt và tuân thủ luật pháp, quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế… Giúp các nước thu hút nguồn tài chính chất lượng cao cần thiết để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của trong khi vẫn đảm bảo chủ quyền.

Đối với trụ cột an ninh, mục tiêu của Mỹ là xây dựng một mạng lưới linh hoạt các đối tác an ninh có cùng mục đích để thúc đẩy sự ổn định khu vực; đảm bảo tự do hàng hải và các mục đích sử dụng hợp pháp khác trên biển; giải quyết những thách thức được chia sẻ trong khu vực.

Giữ vững chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

Với tôn chỉ mục đích như vậy, ông Stilwell thừa nhận những thách thức mà Mỹ hiện đang phải đối mặt: “Lo ngại của chúng tôi ngày càng gia tăng khi có một số người đang tích cực tìm cách thách thức các trật tự này. Chúng tôi cam kết cùng làm việc với tất cả các quốc gia tuân thủ luật lệ, nhưng chúng tôi cũng sẽ đứng lên chống lại bất kỳ quốc gia nào sử dụng các biện pháp để phá hoại các luật lệ đó".

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chỉ rõ, Trung Quốc vẫn tiếp tục hiện đại hóa quân đội với tốc độ chóng mặt. Các cuộc tập trận của Bắc Kinh trong khu vực ngày càng phức tạp và rõ ràng không chỉ nhằm ngăn chặn những nỗ lực của Mỹ duy trì sự hiện diện trong khu vực mà còn ngầm gửi đi cảnh báo đến các nước khác rằng họ đang bị đe dọa trực tiếp.

“Hành vi của Bắc Kinh đang mâu thuẫn với tuyên bố công khai của nước này về sự trỗi dậy hòa bình”, ông Stilwell nhận xét.

Theo ông Stilwell, việc Bắc Kinh theo đuổi một tầm nhìn khác, cứng rắn ở khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương là để nhằm thay đổi trật tự khu vực có lợi cho mình và đưa Trung Quốc vào một cuộc đua chiến lược với tất cả các bên vốn tìm cách giữ gìn tự do và trật tự mở của các quốc gia có chủ quyền.

Mỹ tìm kiếm một mối quan hệ mang tính xây dựng và định hướng kết quả với Trung Quốc dựa trên sự công bằng và tôn trọng chủ quyền. Chính quyền Tổng thống Trump đã nhấn mạnh thực tế bắt buộc phải cạnh tranh với Trung Quốc.