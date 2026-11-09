Mỹ mở rộng phong tỏa Iran, tuyến vận tải qua biển Caspi vào tầm ngắm

Trong bối cảnh nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Iran tái diễn ngày càng gia tăng, Washington đang mở rộng nỗ lực kiểm soát các tuyến tiếp vận quân sự của Tehran. Động thái mới nhất là việc thành lập lực lượng đặc nhiệm Iron Gate (Cổng Sắt), tập trung vào các tuyến vận tải đường bộ và biển Caspi, nhằm ngăn chặn Iran tiếp nhận vũ khí tiên tiến cùng những vật tư có thể phục vụ hoạt động quân sự.

Theo thông báo ngày 7/11 của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lực lượng đặc nhiệm mới sẽ phối hợp với các cơ quan liên bang để giám sát và ngăn chặn hoạt động vận chuyển vũ khí, công nghệ và hàng hóa thuộc diện trừng phạt qua biên giới Iran. Đây được xem là bước mở rộng chiến lược phong tỏa mà Washington đã triển khai trên biển.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố kế hoạch phát triển các tổ hợp ngầm có khả năng duy trì sản xuất tên lửa và máy bay không người lái (UAV) ngay cả khi bị không kích. Thông báo được đưa ra giữa lúc xuất hiện những báo cáo dựa trên hình ảnh vệ tinh về hoạt động xây dựng gần các căn cứ tên lửa Iran.

Cửa khẩu biên giới Pakistan-Iran ở Taftan, Pakistan. Ảnh: Reuters

Iron Gate và chiến lược mở rộng phong tỏa Iran

Theo CENTCOM, lực lượng đặc nhiệm Iron Gate sẽ đặt trụ sở tại Tampa, bang Florida, với khoảng 20 nhân viên dân sự và quân sự. Đơn vị này có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chính phủ Mỹ nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển các hệ thống vũ khí tiên tiến, công nghệ có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự, hàng hóa thuộc diện trừng phạt cũng như các nguồn thu bất hợp pháp qua biên giới trên bộ và biển Caspi.

Iran có đường biên giới trên bộ với 7 quốc gia, gồm Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Iraq, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Turkmenistan. Ngoài ra, nước này còn có tuyến giao thương qua biển Caspi, kết nối với các quốc gia trong khu vực.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, cho biết việc thành lập lực lượng đặc nhiệm mới nhằm củng cố hiệu quả của chiến dịch phong tỏa đường biển, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp giữa quân đội và các cơ quan khác của Mỹ.

Ông Michael Mulroy, cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Trung Đông, nhận định nhiệm vụ quan trọng của Iron Gate là xác định nguồn cung các hệ thống vũ khí cho Iran, những tuyến đường được sử dụng để vận chuyển và cách thức Washington có thể cắt đứt các tuyến tiếp vận đó.

Theo ông Mulroy, nếu Tổng thống Donald Trump quyết định mở rộng chiến dịch quân sự, các thông tin thu thập được có thể phục vụ việc xác định những mục tiêu tấn công mới.

Khác với Chiến dịch Epic Fury trước đây, vốn chủ yếu tập trung vào các mục tiêu quân sự, ông Mulroy cho rằng những cuộc tấn công trong tương lai có thể hướng tới các mục tiêu kinh tế và cơ sở hạ tầng, nhằm làm suy giảm khả năng duy trì hoạt động quân sự cũng như nguồn tài chính của Iran.

Về phía Iran, IRGC bác bỏ hiệu quả của kế hoạch trên, cho rằng đây chỉ là một biện pháp mang tính hình thức. Người phát ngôn IRGC Sardar Mohebi khẳng định Mỹ không thể thông qua Iron Gate để đạt mục tiêu gây sức ép khiến nền kinh tế Iran suy sụp. Ông cũng nhắc lại rằng Washington từng dự đoán kinh tế Iran sẽ sụp đổ trong vòng hai tuần, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Tuyến vận tải qua biển Caspi

Một trong những vấn đề thu hút sự chú ý là khả năng Iron Gate tác động đến hoạt động giao thương và các tuyến vận tải kết nối Iran với những quốc gia khác, trong đó có Nga.

Mặc dù thông báo chính thức của CENTCOM không đề cập cụ thể đến hợp tác quân sự giữa Nga và Iran, một số chuyên gia cho rằng phạm vi hoạt động của lực lượng đặc nhiệm mới có thể liên quan đến các tuyến vận chuyển hàng hóa giữa hai nước.

Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin về khả năng linh kiện UAV và vật liệu nổ được vận chuyển từ Nga tới Iran qua biển Caspi. Cũng xuất hiện những thông tin cho rằng công nghệ Nga có thể hỗ trợ Iran phát triển các loại tên lửa hành trình siêu thanh tiên tiến.

Giáo sư Mahjoob Zweiri, chuyên gia tại Đại học Qatar, nhận định những thông tin liên quan khả năng Iran tiếp nhận thiết bị quân sự qua các tuyến kết nối với Nga là vấn đề Washington đặc biệt quan tâm. Theo ông, việc Mỹ tìm cách kiểm soát các tuyến vận tải này có thể làm gia tăng nguy cơ căng thẳng với Moscow.

Tuy nhiên, khả năng thực thi kế hoạch cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Biển Caspi thực chất là một hồ kín nằm giữa Nga, Iran, Azerbaijan, Kazakhstan và Turkmenistan. Mỹ không có lực lượng quân sự thường trực tại đây và cũng không có tuyến tiếp cận trực tiếp bằng đường biển.

Ông Zweiri cho rằng Washington sẽ cần sự hợp tác của các quốc gia trong khu vực nếu muốn triển khai các biện pháp kiểm soát trực tiếp. Tuy nhiên, các nước liên quan có thể không sẵn sàng tham gia vì lo ngại ảnh hưởng đến quan hệ với Nga. Việc triển khai lực lượng trên bộ để hỗ trợ những hoạt động như vậy cũng được đánh giá là khó xảy ra.

Mỹ có thể cắt đứt mạng lưới tiếp vận của Iran?

Bên cạnh những hạn chế về địa lý, giới phân tích cho rằng nỗ lực cô lập hoàn toàn các tuyến cung ứng của Iran sẽ đối mặt với nhiều trở ngại do mạng lưới thương mại quốc tế của nước này đã hình thành từ lâu.

Ông Rami Khouri, chuyên gia chính sách công tại Đại học Mỹ ở Beirut, nhận định Iran có lịch sử giao thương kéo dài hàng nghìn năm, với mạng lưới đối tác rộng khắp Trung Đông và châu Á. Theo ông, Mỹ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc phong tỏa, nhưng không thể kiểm soát mọi hoạt động giao thương của các quốc gia và doanh nghiệp có quan hệ với Iran.

Một khó khăn khác là nguồn cung vật tư phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng Iran không nhất thiết đến trực tiếp từ các quốc gia có quan hệ gần gũi với Tehran. Theo ông Khouri, một số linh kiện và vật liệu được Iran sử dụng trong các hệ thống vũ khí có thể có nguồn gốc từ nhiều thị trường khác nhau, kể cả Mỹ và châu Âu, trước khi được chuyển qua các công ty trung gian tại châu Á.

Điều này khiến việc xác định nguồn gốc và ngăn chặn hoàn toàn hoạt động vận chuyển trở nên phức tạp, nhất là đối với những công nghệ có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự.

Việc thành lập lực lượng đặc nhiệm mới cũng làm dấy lên câu hỏi liệu Washington đang tìm cách gia tăng sức ép để thúc đẩy đàm phán hay chuẩn bị cho một giai đoạn đối đầu quân sự mới với Tehran.

Ông Joe Kent, cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ - người từ chức hồi tháng 3 do phản đối cuộc chiến với Iran, cho rằng động thái của CENTCOM có thể ảnh hưởng đến những nỗ lực ngoại giao đang diễn ra. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Kent nhận định việc thành lập Iron Gate có nguy cơ khiến Iran phản ứng mạnh hơn, trong khi Phó Tổng thống Mỹ đang tìm cách thúc đẩy đàm phán với Tehran.

Trong khi đó, theo The Wall Street Journal, Đô đốc Brad Cooper cùng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nằm trong số các quan chức đang thúc giục Tổng thống Trump cân nhắc nối lại các cuộc tấn công Iran.

Ở góc độ thực tế, giáo sư Zweiri cho rằng Iron Gate có thể mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn là tạo ra thay đổi lớn trên thực địa. Ông Zweiri ước tính rằng khu vực biển Caspi chỉ đóng góp khoảng 11% cho nền kinh tế Iran, qua đó cho rằng những biện pháp hạn chế vận tải tại đây khó gây tác động nghiêm trọng đến Tehran.

Trung tâm Soufan có trụ sở tại New York cũng nhận định, hoạt động thương mại qua biển Caspi chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng giao thương hàng hải của Iran.