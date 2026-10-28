Mỹ mở rộng tầm sát thương của HIMARS, nhắm tàu chiến cách xa 1.000 km

Tên lửa Tấn công Chính xác thế hệ 4

Quân đội Mỹ có thể nâng tầm bắn của các hệ thống pháo phản lực HIMARS lên ít nhất 1.000 km, đồng thời mở rộng khả năng tấn công các tàu chiến và mục tiêu cơ động trên mặt đất nhờ đề xuất phát triển Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM) thế hệ 4 (Increment 4) của Lockheed Martin.

Tên lửa mới của Mỹ có thể biến HIMARS thành sát thủ săn tàu chiến. Ảnh: Lục quân Mỹ

Phiên bản tên lửa mới được thiết kế để sử dụng động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet), cho phép thực hiện các cuộc tấn công tầm xa từ những bệ phóng hiện có. Lockheed Martin cũng đang phát triển các công nghệ liên quan và xây dựng năng lực sản xuất nhằm phục vụ quá trình hoàn thiện nguyên mẫu và khả năng sản xuất trong tương lai.

Nếu được phát triển thành công, PrSM Increment 4 sẽ mở rộng đáng kể nhiệm vụ của lực lượng pháo binh Mỹ, cho phép các đơn vị mặt đất tấn công mục tiêu trên biển và các hệ thống cơ động trên đất liền ở khoảng cách vốn thường gắn với năng lực tác chiến của không quân hoặc hải quân. Khác với các phiên bản PrSM trước đó, biến thể này hướng tới kết hợp tầm bắn mở rộng với khả năng đánh trúng mục tiêu đang di chuyển.

Đối với quân đội Mỹ, năng lực này có thể tạo thêm lựa chọn triển khai các tổ hợp tên lửa cơ động tại những vị trí phân tán, đặc biệt ở khu vực ven biển, nơi lực lượng mặt đất có thể trực tiếp tham gia các chiến dịch tác chiến chống hạm.

Trong thông báo công bố ngày 26/10/2026, Lockheed Martin xác nhận được lựa chọn tiếp tục phát triển nguyên mẫu PrSM Increment 4 trong khuôn khổ chương trình cạnh tranh do Lục quân Mỹ tổ chức. Công ty nằm trong nhóm năm nhà thầu được lựa chọn, cùng với Anduril Industries, Castelion, Mach Industries và RTX, để phát triển các thiết kế tên lửa tầm xa cạnh tranh.

Các cuộc thử nghiệm bay dự kiến diễn ra trong năm 2027 và 2028 sẽ là cơ sở đánh giá các phương án trước khi đưa ra quyết định mua sắm tiếp theo. Việc được lựa chọn phát triển nguyên mẫu không đồng nghĩa với việc Lockheed Martin đã giành được hợp đồng sản xuất chính thức, mà chỉ cho phép công ty tiếp tục hoàn thiện thiết kế tên lửa và các công nghệ chế tạo liên quan.

Điểm nhấn kỹ thuật của PrSM Increment 4 là hệ thống động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet) do Lockheed Martin phối hợp phát triển với L3Harris. Khác với động cơ tên lửa thông thường mang theo cả nhiên liệu và chất oxy hóa, động cơ ramjet sử dụng oxy trong khí quyển để duy trì quá trình đốt cháy khi bay.

Lockheed Martin kỳ vọng cấu hình động cơ này có thể giúp tăng gấp đôi tầm bắn so với phiên bản PrSM cơ sở, đưa tầm bắn lên ít nhất 1.000 km. Tên lửa cũng được thiết kế để tương thích với các thùng chứa và giao diện điều khiển hỏa lực đang sử dụng cho PrSM Increment 1, qua đó cho phép tích hợp trên các hệ thống pháo phản lực M142 HIMARS và M270A2 hiện có mà không cần thay thế bệ phóng.

Để hỗ trợ phát triển hệ thống động cơ, Lockheed Martin cho biết một dây chuyền sản xuất chuyên biệt, ứng dụng công nghệ chế tạo bồi đắp (in 3D công nghiệp) và tự động hóa, đã đi vào hoạt động. Cơ sở trị giá 300 triệu USD này tập trung sản xuất các bộ phận quan trọng của thân tên lửa và hệ thống đẩy, vốn đòi hỏi độ chính xác cao để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của động cơ ramjet.

Bên cạnh đó, công ty đã đầu tư hơn 300 triệu USD cùng các đối tác công nghiệp vào việc phát triển công nghệ động cơ nhằm mở rộng tầm bắn tên lửa. Những khoản đầu tư này hướng tới hỗ trợ quá trình chuyển từ chế tạo nguyên mẫu sang sản xuất với quy mô lớn hơn, dù PrSM Increment 4 hiện chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Hệ thống dẫn đường cũng là một thành phần quan trọng trong thiết kế mới. Lockheed Martin đang tích hợp các công nghệ từ Trung tâm Sản phẩm Strigo, nơi công ty đã đầu tư 250 triệu USD vào cảm biến tần số vô tuyến, đầu dò tên lửa và công nghệ liên kết dữ liệu.

Tăng thêm sức mạnh cho HIMARS

Các công nghệ này được kỳ vọng hỗ trợ tên lửa tấn công những tàu chiến đang di chuyển và mục tiêu cơ động trên đất liền. Ở khoảng cách gần hoặc vượt 1.000 km, việc xác định chính xác vị trí mục tiêu đòi hỏi dữ liệu cập nhật về tọa độ và hướng di chuyển, đặc biệt trong trường hợp tàu chiến thay đổi lộ trình sau khi tên lửa được phóng.

Về sản xuất, Lockheed Martin xác định cơ sở tại Camden, bang Arkansas, nơi đang tham gia chế tạo các phiên bản PrSM Increment 1 và Increment 2, là địa điểm tiềm năng để sản xuất Increment 4. Cơ sở này tiếp tục được mở rộng, đồng thời ứng dụng robot và công nghệ tự động hóa nhằm nâng cao năng lực chế tạo.

Việc phát triển phiên bản mới trên nền tảng cơ sở sản xuất hiện có giúp công ty tận dụng quy trình chế tạo và mạng lưới cung ứng sẵn có, đồng thời chuẩn bị khả năng tăng sản lượng nếu thiết kế được lựa chọn cho giai đoạn tiếp theo.

Đối với lực lượng mặt đất Mỹ, sự kết hợp giữa tầm bắn xa hơn, bệ phóng cơ động và khả năng tấn công mục tiêu trên biển có thể làm thay đổi vai trò của pháo binh trong các chiến dịch tại những khu vực ven biển có tranh chấp. Các khẩu đội HIMARS triển khai trên đảo hoặc tại những vị trí phân tán trên đất liền có thể tạo sức ép lên tàu mặt nước đối phương mà không hoàn toàn phụ thuộc vào máy bay hay tàu chiến để thực hiện các đòn tấn công tầm xa.

Tính cơ động cũng cho phép các đơn vị thay đổi vị trí sau khi khai hỏa, tăng khả năng phân tán lực lượng. Tuy nhiên, khả năng tấn công chính xác các tàu đang di chuyển ở khoảng cách xa còn phụ thuộc vào mạng lưới trinh sát, giám sát và cung cấp dữ liệu mục tiêu theo thời gian thực. Vì vậy, hiệu quả thực tế của PrSM Increment 4 sẽ không chỉ phụ thuộc vào tầm bắn và công nghệ dẫn đường, mà còn vào khả năng kết nối với hệ thống trinh sát và chỉ huy tác chiến rộng lớn hơn.

Diễn biến này cũng có ý nghĩa đối với công tác hoạch định quân sự của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi khoảng cách địa lý rộng lớn và năng lực hải quân ngày càng được tăng cường của Trung Quốc đặt ra nhiều thách thức cho việc triển khai lực lượng Mỹ.

Một loại tên lửa phóng từ mặt đất có khả năng tấn công các tàu chiến đang di chuyển ở khoảng cách ít nhất 1.000 km có thể giúp Mỹ và các đồng minh phân tán năng lực chống hạm đến nhiều vị trí khác nhau, qua đó mở rộng phạm vi đe dọa đối với hoạt động của hải quân đối phương.