Mỹ sẽ đánh giá lại chiến lược tại Afghanistan sau 1 năm công bố?

Liên tiếp những chuyến thăm tới Afghanistan chỉ trong chưa đầy 1 tháng qua của giới chức Mỹ đang củng cố hơn nữa những thông tin cho rằng, chính quyền Mỹ chuẩn bị đánh giá lại chiến lược tại quốc gia Nam Á này, sau gần 1 năm công bố.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bất ngờ thăm Afghanistan. Ảnh: PressPool

Tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến dư luận không khỏi bất ngờ khi tuyên bố tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ tại chiến trường Nam Á này, vốn hoàn toàn đi ngược với các quan điểm trước đó.

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức chính phủ Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump đã có dấu hiệu thất vọng vì sự chậm trễ trong thực hiện các cam kết đưa ra sau gần 1 năm công bố chiến lược mới tại Afghanistan, với mục tiêu là buộc phiến quân Taliban phải ngồi vào bàn đàm phán với chính phủ Afghanistan.

Từng phản đối mạnh mẽ việc nước Mỹ bị sa lầy quá lâu vào cuộc chiến tại Afghanistan, song ông Trump cuối cùng vẫn bị các cố vấn của mình thuyết phục khi đồng ý cho nước Mỹ có thêm thời gian. Tháng 8 năm ngoái, ông đã cho phép triển khai thêm 3.000 binh sĩ Mỹ tới Afghanistan, nâng tổng số lên khoảng 15.000 quân.

Tuy nhiên, khi chỉ còn gần 1 tháng nữa là tròn 1 năm ngày công bố chiến lược mới, tình hình hiện nay tại Afghanistan vẫn đang cho thấy sự bế tắc của không chỉ chính quyền nước này, mà còn của cả nước Mỹ.

Dân thường Afghanistan đang phải trả giá đắt cho cuộc chiến tranh kéo dài hàng thập kỷ này. Taliban dù không thể kiểm soát được các trung tâm đô thị lớn, song vẫn đang tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ở các vùng nông thôn, trong khi khả năng của lực lượng an ninh Afghanistan vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Nhiều quan chức trong chính quyền Mỹ hiện nay, cũng như các quan chức, cố vấn trước đây đều cho biết, dù chưa chính thức ra lệnh rà soát lại, song chính quyền Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc đánh giá nội bộ toàn bộ chiến lược trong vài tháng tới.

Theo một quan chức cấp cao Mỹ, việc đánh giá lại sẽ liên quan tới mọi khía cạnh của chiến lược hiện nay, bao gồm cả những tiến bộ đã đạt được, sự hiện diện của quân đội Mỹ và triển vọng đàm phán với Taliban. Nó cũng sẽ bao gồm các quan hệ của Mỹ với Pakistan, mà chính quyền Washington nhiều lần cáo buộc hậu thuẫn cho Taliban, bất chấp sự bác bỏ của nước này.

Các lực lượng do Mỹ đứng đầu bắt đầu đưa quân tới Afghanistan hồi năm 2001 nhằm lật đổ chính quyền Taliban. Kể từ thời điểm đó, gần 1.900 binh sĩ Mỹ đã bị bỏ mạng trên chiến trường Afghanistan, trong khi nạn tham nhũng hoành hành tại quốc gia Nam Á này và an ninh vẫn còn là một bài toán khó.

Afghanistan: Hy vọng về nền hòa bình lâu dài VOV.VN - Ngày 17/6 Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani thông báo sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn với Taliban.

Một báo cáo công bố mới đây của Chính phủ Mỹ cho thấy, chính quyền Afghanistan hiện chỉ kiểm soát 56% lãnh thổ đất nước. Theo ông Michale Kugelman, một chuyên gia về Nam Á tại Trung tâm Woodrow Wilson, câu hỏi đặt ra là sau khi đánh giá lại, nếu các điều kiện không được cải thiện, vì lý do để nước Mỹ tiếp tục ở lại là gì?

Việc chính phủ Mỹ yêu cầu xem xét nội bộ như vậy không phải là chưa từng xảy ra. Một đánh giá tương tự đã được tiến hành sau khi cựu Tổng thống Barack Obama công bố chiến lược mới tại Afghanistan năm 2009.

Trong chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan hồi đầu tuần, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cam kết ủng hộ những nỗ lực của Tổng thống Ashraf Ghani để bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban, đồng thời tái khẳng định Mỹ sẽ sẵn sàng tham gia. Ông Pompeo cho biết, chiến lược được công bố hồi năm ngoái vẫn đang hoạt động và trấn an rằng, Mỹ sẽ hỗ trợ cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và dân tộc của chính phủ và người dân Afghanistan.

“Hơn lúc nào hết, Mỹ đang cho thấy là một đối tác lâu bền của Afghanistan. Đã gần một năm kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố chiến lược mới ở Nam Á. Chúng tôi vẫn đang làm việc với Chính phủ Afghanistan và các lực lượng an ninh, thiết lập các điều kiện để tạo ra một Afghanistan an toàn và an ninh hơn do người Afghanistan dẫn dắt và làm chủ”, Ngoại trưởng Mỹ nói.

Chuyến thăm diễn ra không lâu sau chuyến thăm cũng trong tháng này của Người đứng đầu Phòng Nam và Trung Á thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Alice Wells tới Afghanistan. Phát biểu tại đây, ông Alice Wells cho biết, các sức ép đang ngày càng gia tăng với Taliban nhằm buộc nhóm phiến quân phải đưa ra câu trả lời tích cực do đề xuất đàm phán hòa bình của Tổng thống Ashraf Ghani.

Tại cuộc họp báo với Ngoại trưởng Mike Pompeo ở thủ đô Kabul, Tổng Thống Ghani đã cho thấy sự thận trọng khi tuyên bố, là phi thực tế khi nghĩ rằng có thể giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài suốt 40 năm qua chỉ trong một ngày. Hồi đầu năm, ông Ghani đã đề xuất Taliban tham gia vô điều kiện các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng tới nay vẫn chưa nhận được câu trả lời./.

Mỹ không có kế hoạch thay đổi chiến lược tại Afghanistan VOV.VN - Thực tế, chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Afghanistan vẫn chưa thu được thành quả đáng kể nào.