Ngày 25/11, Mỹ công bố đề xuất áp thuế quan mới đối với hàng hóa từ 14 đối tác thương mại lớn, với lý do là cần đối phó với tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp và những chính sách mà Mỹ cho là tạo ra cạnh tranh không công bằng. Động thái này không chỉ đặt ra những thách thức mới cho các đối tác thương mại mà còn cho thấy thuế quan tiếp tục là một công cụ trọng tâm trong chiến lược kinh tế và đối ngoại của chính quyền Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ Trump hồi giới thiệu thuế đối ứng. Ảnh: Reuters.

Nội dung đề xuất mới và khác biệt với chính sách thuế quan đối ứng

Điểm đáng chú ý nhất trong đề xuất lần này là sự thay đổi về cơ sở pháp lý và cách thức triển khai chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Nếu như trước đây, chính quyền Mỹ chủ yếu sử dụng tình trạng thâm hụt thương mại và nguyên tắc có đi có lại để áp thuế đối ứng, thì lần này, Washington viện dẫn Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, sau khi hoàn tất cuộc điều tra kéo dài 8 tháng về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại các nền kinh tế đối tác.

Theo lập luận của phía Mỹ, các chính sách trợ cấp, hỗ trợ công nghiệp và mở rộng sản xuất vượt quá nhu cầu thị trường tại những nền kinh tế này đang gây bất lợi cho doanh nghiệp và người lao động Mỹ.

Một điểm khác biệt nữa là chính quyền Tổng thống Trump gắn mức thuế với kết quả đàm phán thương mại của từng đối tác. Chẳng hạn, đối với Ấn Độ, Mỹ đề xuất mức thuế lên tới 25%, nhưng có thể giảm xuống 17% nếu hai bên đạt được thỏa thuận đáp ứng các yêu cầu của Washington.

Về bản chất, đây cũng là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm khôi phục công cụ thuế quan trên diện rộng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ việc sử dụng quyền hạn kinh tế khẩn cấp để áp đặt các mức thuế trước đó.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây mới là đề xuất. Mỹ sẽ tiếp nhận ý kiến đến ngày 5/1 và bắt đầu tổ chức các phiên điều trần từ ngày 25/1 năm tới, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Công cụ duy trì quyền lực?

Có thể nói, trong chính sách của Tổng thống Donald Trump, thuế quan không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn có vai trò chính trị và đối ngoại rất rõ nét. Thuế quan cũng là một trong những mục tiêu chính của ông Trump khi tranh cử cùng với chính sách nhập cư.

Kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang phải đối mặt với sức ép đáng kể từ cử tri, đặc biệt liên quan đến giá cả và chi phí sinh hoạt. Một cuộc thăm dò do Reuters và Ipsos thực hiện sau cuộc bầu cử cho thấy 62% số người được hỏi ủng hộ những nỗ lực nhằm bãi bỏ các mức thuế quan của ông Trăm.

Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục thúc đẩy chính sách thuế quan cho thấy Tổng thống Trump chưa có ý định từ bỏ một trong những cam kết kinh tế cốt lõi của mình, đó là bảo vệ sản xuất trong nước, đưa việc làm trở lại Mỹ và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung nước ngoài.

Bên cạnh đó, thuế quan còn giúp chính quyền Mỹ duy trì sức ép trong các cuộc đàm phán với những đối tác thương mại, qua đó tìm kiếm các nhượng bộ về mở cửa thị trường, đầu tư và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump cũng đang đứng trước một mâu thuẫn lớn. Trong khi việc bảo hộ sản xuất có thể mang lại lợi ích cho một số ngành công nghiệp, thuế nhập khẩu lại có nguy cơ đẩy chi phí đầu vào và giá hàng tiêu dùng lên cao.

Thách thức đối với Nhà Trắng trong thời gian tới là làm thế nào để dung hòa giữa mục tiêu bảo hộ sản xuất và yêu cầu cải thiện đời sống người dân. Đây cũng sẽ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ủng hộ của cử tri đối với chính quyền trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ.

Trung Quốc, Nhật Bản phản đối mức thuế quan mới của Mỹ VOV.VN - Trung Quốc, Nhật Bản cùng các đối tác thương mại khác của Mỹ đã lên tiếng phản đối kế hoạch tăng thuế của chính quyền Tổng thống Mỹ Trump, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đang duy trì năng lực sản xuất dư thừa.

Tác động lên quan hệ với các đối tác thương mại

Tác động đáng lo ngại nhất của đề xuất thuế quan lần này không chỉ nằm ở mức thuế cụ thể, mà còn ở sự bất định ngày càng gia tăng trong môi trường thương mại quốc tế.

Việc Mỹ tiếp tục đưa cả những đồng minh và đối tác đã đạt được thỏa thuận thương mại vào diện áp thuế cho thấy nguy cơ các doanh nghiệp phải thường xuyên điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đầu tư và xuất nhập khẩu trước những thay đổi chính sách từ Washington.

Đặc biệt, Mỹ không chỉ hướng tới việc điều chỉnh quan hệ thương mại trực tiếp với Trung Quốc, mà còn tăng cường xem xét mối liên kết sản xuất giữa Trung Quốc với các nền kinh tế khác. Điều này có thể thúc đẩy quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng quốc tế, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng chi phí sản xuất và tuân thủ đối với doanh nghiệp.

Đối với Việt Nam, thách thức trước mắt là sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ nếu thuế quan tăng cao, nhất là đối với những ngành sử dụng nhiều lao động và phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ.

Việc Mỹ liên tục thay đổi chính sách thuế quan cũng khiến các nền kinh tế chủ động tìm kiếm thêm những cơ chế hợp tác để giảm thiểu rủi ro. Về lâu dài, nếu các vòng thuế quan tiếp tục kéo theo những biện pháp đáp trả, nguy cơ phân mảnh kinh tế toàn cầu sẽ gia tăng, làm suy giảm tính ổn định và khả năng dự báo của hệ thống thương mại quốc tế, đồng thời ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới.