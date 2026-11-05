Mỹ và Israel tính tung đòn mới vào Iran, Tehran còn nhiều “quân bài tẩy”?

Các quan chức Israel đang hối thúc Tổng thống Mỹ Donald Trump giải quyết vấn đề liên quan đến cơ sở hạt nhân “Núi Pickaxe” của Iran. Mỗi khi ông Trump đưa ra những lời cảnh báo về cơ sở này, Tehran đều có phản ứng cứng rắn, cho thấy họ coi đây là một trong những tài sản chiến lược quan trọng hàng đầu.

Một cây cầu bị phá hủy ở Iran sau cuộc tấn công của Mỹ. Ảnh: AP

Theo các nguồn tin, Không quân Israel đã tiến hành các chuyến bay qua không phận Syria và Iraq, áp sát biên giới Iran để diễn tập phương án không kích.

Israel đã 4 lần sử dụng tiêm kích F-35 để vô hiệu hóa và phá hủy các hệ thống radar của Iran, trước khi triển khai máy bay F-15 và F-16 thực hiện những đợt không kích quy mô lớn. Tháng 2 năm nay, hơn 200 máy bay chiến đấu Israel đã tham gia đợt tấn công đầu tiên nhằm vào Iran.

Trong các chiến dịch trước đó, Mỹ và Israel phân chia lãnh thổ Iran thành những khu vực tác chiến riêng. Israel tập trung hoạt động tại miền Tây Iran và khu vực Tehran, trong khi lực lượng Mỹ đảm nhiệm các mục tiêu ở miền Nam cùng một số địa điểm tại Tehran.

Phương thức tác chiến này được Israel đánh giá là đã phát huy hiệu quả. Mục tiêu trước tiên là giành ưu thế trên không, tạo điều kiện để máy bay không người lái (UAV) tham gia sâu hơn vào chiến dịch. Dù dễ bị bắn hạ hơn các tiêm kích, UAV có lợi thế về khả năng duy trì hoạt động và theo dõi mục tiêu trong thời gian dài.

Trước ưu thế vượt trội về không quân của Mỹ và Israel, Iran được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn các đợt tấn công đường không.

Trong số những mục tiêu được Tổng thống Trump đặc biệt quan tâm có cơ sở hạt nhân “Núi Pickaxe” của Iran. Cơ sở này hiện vẫn chưa đi vào hoạt động. Mối lo ngại chính của Mỹ và Israel không nằm ở năng lực hiện tại của công trình, mà ở khả năng liệu máy bay Israel, thậm chí cả máy bay Mỹ, có thể phá hủy cơ sở này hay không, ngay cả khi sử dụng những loại bom xuyên phá boong-ke hạng nặng nhất, có trọng lượng khoảng 13,6 tấn.

Nếu Iran đưa urani làm giàu ở cấp độ cao cùng các máy ly tâm đến cơ sở này và đưa công trình vào vận hành, về lý thuyết, Tehran có thể tiến hành các hoạt động liên quan đến chế tạo vũ khí hạt nhân trong một địa điểm nằm sâu dưới lòng đất, khiến việc phát hiện và ngăn chặn bằng các cuộc không kích trở nên khó khăn hơn nhiều.

Trước đó, Mỹ đã sử dụng 12 quả bom xuyên phá boong-ke hạng nặng Massive Ordnance Penetrator (MOP), mỗi quả nặng khoảng 13,6 tấn, trong chiến dịch tấn công cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. Cơ sở Fordow nằm sâu bên trong một ngọn núi, đến mức nhiều quan chức quân sự cấp cao Israel cho rằng các loại vũ khí có sức công phá nhỏ hơn của nước này khó có thể gây ra thiệt hại lâu dài.

Tuy nhiên, cơ sở hạt nhân tại núi Pickaxe còn được cho là nằm sâu hơn dưới lòng đất. Điều này khiến nhiều chuyên gia quốc phòng đặt câu hỏi liệu ngay cả bom MOP của Mỹ cũng có đủ khả năng phá hủy hoàn toàn công trình hay không.

Trong trường hợp các loại bom xuyên phá không thể phá hủy cơ sở này, một phương án được tính đến là làm sập các đường hầm dẫn vào bên trong, trước khi Iran kịp đưa vật liệu hạt nhân, máy móc và các thiết bị kỹ thuật quan trọng vào đó.

Những điểm yếu tiềm tàng tại cơ sở ngầm trong núi

Một báo cáo mới về cơ sở hạt nhân "Núi Pickaxe", do Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) công bố, tập trung vào hai giếng thông gió được xác định là những vị trí có thể bị nhắm mục tiêu để tiếp cận khu vực bên trong công trình. Một giếng nằm ở sườn phía Bắc và giếng còn lại ở sườn phía Nam ngọn núi.

Báo cáo cũng xác định các cửa hầm chính ở phía Đông và phía Tây là những vị trí trọng yếu, có thể được Iran sử dụng để vận chuyển vật liệu và thiết bị phục vụ chương trình hạt nhân vào cơ sở ngầm.

Theo đánh giá của viện nghiên cứu, muốn làm gián đoạn hoạt động của cơ sở này, cần vô hiệu hóa tất cả những vị trí nói trên. Tuy nhiên, đây là một tổ hợp quy mô lớn, bao gồm nhiều hạng mục. Do đó, những công trình khác trong khu vực cũng có thể trở thành mục tiêu trong chiến dịch quân sự. Dù vậy, "Núi Pickaxe" chỉ là một trong số những mục tiêu chiến lược mà Israel và Mỹ có thể xem xét.

Israel sẽ đối phó các cơ sở tên lửa ngầm của Iran như thế nào?

Đầu năm 2026, Israel và Mỹ từng tiến hành các cuộc tấn công khiến một số đường hầm tại các cơ sở tên lửa ngầm của Iran bị sập. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày, thậm chí chưa đầy một ngày ở một số địa điểm, các đội công binh Iran đã sử dụng máy ủi để khơi thông những khu vực bị phong tỏa.

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian từ sau cuộc xung đột tháng 6/2025 đến đầu năm 2026, Iran đã điều chỉnh đáng kể chiến lược triển khai tên lửa đạn đạo. Thay vì tập trung phóng những loạt tên lửa quy mô lớn từ một số ít địa điểm cố định, Tehran phân tán các đơn vị tên lửa trên khắp lãnh thổ và thường xuyên thực hiện những đợt phóng với số lượng nhỏ hơn.

Mặc dù các đợt phóng riêng lẻ không tạo ra sức tàn phá trên diện rộng, tần suất tấn công liên tục đã khiến nhiều khu vực của Israel thường xuyên phải gián đoạn các hoạt động thường nhật.

Iran cũng theo dõi những khu vực Israel tập trung bố trí hệ thống phòng không, từ đó điều chỉnh chiến thuật và chuyển hướng tấn công sang những khu vực khác.

Đáng chú ý, có thời điểm Iran gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào miền Nam Israel, gây thiệt hại đáng kể. Đầu năm 2026, Iran cũng được cho là đã phá hủy một số cơ sở quân sự của Mỹ tại các quốc gia trong khu vực, gây thiệt hại ước tính ít nhất 5 tỷ USD.

Những diễn biến này cho thấy, ngay cả khi không giành được ưu thế trên không, Iran vẫn có thể duy trì năng lực tấn công bằng tên lửa và gây thiệt hại trên phạm vi rộng.

Một câu hỏi quan trọng khác là liệu chiến dịch quân sự tiếp theo nhằm vào Iran chỉ diễn ra trong vài ngày hay có thể kéo dài nhiều tuần.

Ông Trump từng bày tỏ mong muốn tiến hành một chiến dịch nhanh chóng, gọn gàng trong khoảng 3 ngày. Tuy nhiên, Iran tuyên bố có thể mở rộng các đòn đáp trả, nhắm vào tàu chiến Mỹ, các tuyến cáp internet dưới biển và những cơ sở năng lượng trọng yếu của các đồng minh Washington khiến thời gian xung đột kéo dài.

Ngay cả khi các đợt không kích gây thiệt hại lớn, Iran vẫn có thể duy trì một phần năng lực tên lửa đạn đạo, UAV, các cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất để đối phó với Mỹ, Israel.