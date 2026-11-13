Nga bí mật thâm nhập, “khóa chân” quân Ukraine trên tiền tuyến

Chiến thuật của Nga khiến một số binh sĩ Ukraine không thể rời vị trí, thậm chí phải bám trụ tại chỗ trong nhiều tuần. Các nhóm nhỏ binh sĩ Nga tìm cách len lỏi qua các tuyến phòng thủ của Ukraine, đe dọa những tuyến đường trọng yếu phục vụ hoạt động luân chuyển lực lượng và tiếp tế. Sự hiện diện của các nhóm này khiến việc di chuyển ngay cả trong khu vực do Ukraine kiểm soát cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Binh sĩ Ukraine gặp nhiều khó khăn khi luân chuyển. Ảnh: Kostya Liberov

Một trung sĩ Ukraine có mật danh Yankee nói rằng Nga đang chuyển sang sử dụng chiến thuật "thâm nhập ồ ạt". Trung sĩ này đánh giá đây là "một vấn đề lớn" đối với binh sĩ ở tiền tuyến, bởi họ không thể biết khi nào các nhóm này xuất hiện hoặc liệu chúng có đang hoạt động gần vị trí của mình hay không. Kể lại trải nghiệm trong một đợt triển khai, Yankee cho biết: "Có khoảng 12 lính Nga thâm nhập vào phía sau vị trí của tôi, khiến tôi bị mắc kẹt ở đó suốt một tháng trời".

Hành trình rút khỏi tiền tuyến đầy hiểm nguy

Luân chuyển binh sĩ khỏi tiền tuyến là yêu cầu cần thiết nhằm giúp những người lính kiệt sức có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục sau các trận chiến. Tuy nhiên, hoạt động này ngày càng trở nên nguy hiểm do sự hiện diện dày đặc của máy bay không người lái (UAV) Nga. Một số binh sĩ Ukraine cho biết họ đã phải bám trụ tại các vị trí chiến đấu trong gần một năm.

Để có thể luân chuyển, binh sĩ phải rời khỏi nơi ẩn nấp và di chuyển qua những tuyến đường có nguy cơ bị đối phương phát hiện, tập kích. Bên cạnh mối đe dọa từ UAV, các nhóm bộ binh Nga thâm nhập phía sau tuyến phòng thủ cũng khiến hành trình rút lui trở nên khó khăn hơn.

Yankee cho biết hoạt động luân chuyển trong điều kiện này gây "căng thẳng về mặt tâm lý", bởi binh sĩ không thể biết liệu mình có rơi vào ổ phục kích hay không.

Yankee hiện là trung sĩ chỉ huy một khẩu đội thuộc đơn vị tiền tuyến chuyên vận hành các hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS). Đơn vị của anh sử dụng loại vũ khí này để bảo vệ lực lượng bộ binh đang tác chiến gần các vị trí của Nga.

Oleksandr Yabchanka, chỉ huy bộ phận hệ thống robot thuộc Tiểu đoàn Da Vinci Wolves của Ukraine, cho biết một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất hiện nay là luân chuyển nhân sự.

Theo chỉ huy này, hoạt động này thường xuyên bị gián đoạn bởi UAV và các nhóm bộ binh quy mô nhỏ của đối phương.

Yabchanka nhận định phương thức tác chiến này đang ngày càng phổ biến. Thay vì tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn, Nga ngày càng dựa vào những hoạt động thâm nhập bí mật vào đội hình chiến đấu của Ukraine. Tuy nhiên, Yabchanka cũng cho biết phía Ukraine đang áp dụng những chiến thuật tương tự đối với lực lượng Nga.

Nhiều nhóm nhỏ gây sức ép lớn

Quân đoàn 3 Ukraine, một trong những đơn vị chủ lực của lục quân nước này, cho biết các nhóm binh sĩ Nga thâm nhập vào phía sau phòng tuyến đã trở thành thách thức đáng kể trong Chiến dịch Vivaldi. Đây là chiến dịch phản công quy mô lớn, giúp Ukraine giành lại quyền kiểm soát khoảng 170 km2 lãnh thổ trước khi kết thúc vào tháng 10.

Theo Quân đoàn 3, các nhóm binh sĩ Nga tìm cách len lỏi qua những vị trí phòng thủ của Ukraine, đôi khi cải trang thành thường dân, nhằm phá hoại hoạt động hậu cần và tiến hành các cuộc tập kích từ phía sau.

Tình hình nghiêm trọng đến mức quân đoàn này phải thành lập một sở chỉ huy chung để điều phối hoạt động phát hiện và vô hiệu hóa các nhóm thâm nhập.

Năm ngoái, một số binh sĩ Ukraine cũng nói với Business Insider rằng chiến thuật này đang được Nga sử dụng ngày càng phổ biến, gây ra tình trạng hỗn loạn phía sau chiến tuyến khi các nhóm binh sĩ đối phương bất ngờ xuất hiện tại những khu vực được cho là nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Jack Watling, chuyên gia về tác chiến trên bộ thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), từng viết rằng các nhóm thâm nhập của Nga thường gồm 2-5 binh sĩ. Theo thời gian, những nhóm này có thể tập hợp thêm lực lượng, gây gián đoạn hoạt động tiếp tế của Ukraine và cản trở các vị trí phòng thủ lân cận hỗ trợ lẫn nhau.

Ngoài việc gây rối loạn hậu phương, các nhóm thâm nhập còn thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, đồng thời buộc quân đội Ukraine phải phân tán nguồn lực để truy tìm và ngăn chặn họ. Điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho Nga triển khai những đợt tiến công quy mô lớn hơn.

Tháng 7 vừa qua, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, cho biết việc thay thế binh sĩ tại những khu vực tiền tuyến có mức độ nguy hiểm cao đòi hỏi các chiến dịch được tổ chức và phối hợp chặt chẽ. Những hoạt động này cần kết hợp UAV, thông tin tình báo chiến trường và tận dụng các điều kiện như thời tiết xấu hoặc bóng tối để che giấu, bảo vệ binh sĩ trong quá trình di chuyển. Theo ông Syrskyi, có khoảng 20 binh sĩ Ukraine đã phải bám trụ tại các vị trí tiền tuyến trong 200 ngày hoặc lâu hơn.

Nỗ lực giảm áp lực cho binh sĩ tiền tuyến

Quân đội Ukraine xác định cải thiện quy trình luân chuyển binh sĩ là một trong những ưu tiên hàng đầu. Hồi tháng 4, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, cho biết binh sĩ không nên phải duy trì vị trí tại tiền tuyến quá 2 tháng. Sau thời gian này, các chỉ huy cần bố trí luân chuyển họ trong tháng tiếp theo.

Để đối phó với chiến thuật thâm nhập bằng các nhóm bộ binh nhỏ của Nga, Ukraine đang tăng cường sử dụng UAV và robot mặt đất để đảm nhiệm những nhiệm vụ nguy hiểm, vốn trước đây chủ yếu do binh sĩ trực tiếp thực hiện.

Ông Yabchanka cho biết, nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình luân chuyển lực lượng, quân đội Ukraine đang tìm cách hạn chế tối đa thời gian binh sĩ phải di chuyển trong trạng thái dễ bị đối phương phát hiện, đồng thời chuyển giao nhiều nhiệm vụ hơn cho các hệ thống không người lái, từ UAV đến robot mặt đất.

Bên cạnh đó, một số đơn vị Ukraine đã thành lập các đội chuyên trách phát hiện và tập kích nhằm truy quét những nhóm binh sĩ đối phương thâm nhập phía sau phòng tuyến. Hồi tháng 8, Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 66 cho biết các tổ vận hành UAV của đơn vị đã phát hiện và ngăn chặn Nga tập hợp lực lượng bộ binh để triển khai các đợt tiến công.