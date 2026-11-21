UAV thành “mắt thần” dẫn đường cho bộ binh Nga

Nga đang đẩy mạnh sử dụng máy bay không người lái để hỗ trợ các nhóm bộ binh quy mô nhỏ di chuyển và triển khai hoạt động dọc chiến tuyến Ukraine. Phương thức này giúp các binh sĩ có thêm thông tin về địa hình, lựa chọn lộ trình phù hợp và phối hợp di chuyển trong điều kiện chiến trường ngày càng chịu ảnh hưởng của UAV.

Binh sỹ Nga vận hành UAV trên tiền tuyến. Ảnh: TASS

Nga thường triển khai các nhóm bộ binh quy mô nhỏ để tiếp cận những khu vực nằm giữa các vị trí phòng thủ của Ukraine. Tùy theo nhiệm vụ, các nhóm này có thể tìm cách kiểm soát những vị trí thuận lợi, chờ lực lượng tiếp viện hoặc thu thập thông tin về hệ thống phòng thủ đối phương.

Một trong những mục tiêu của phương thức tác chiến này là tạo sức ép lên các tuyến phòng thủ, buộc Ukraine phải phân tán lực lượng để bảo vệ các vị trí tiền tiêu, đồng thời gây khó khăn cho hoạt động tiếp tế và luân chuyển quân.

Sự phổ biến của máy bay không người lái trên chiến trường khiến các đội hình bộ binh và thiết giáp quy mô lớn khó triển khai hơn trước. Trong bối cảnh đó, các nhóm bộ binh nhỏ, có khả năng cơ động và tận dụng địa hình, đang trở thành một trong những phương thức tác chiến được Nga chú trọng.

Theo một số binh sĩ Ukraine, quy mô các nhóm thâm nhập có xu hướng thu hẹp. Nếu năm 2025, những nhóm này thường gồm từ hai đến năm người, thì năm nay, một số trường hợp chỉ có một hoặc hai binh sĩ.

Để hỗ trợ các nhóm bộ binh di chuyển dọc chiến tuyến, đặc biệt trong điều kiện thiếu ánh sáng, các đơn vị Nga đôi khi sử dụng UAV trinh sát làm phương tiện quan sát và dẫn đường.

Ông Oleksandr Yabchanka, chỉ huy bộ phận hệ thống robot thuộc Tiểu đoàn "Da Vinci Wolves" của Ukraine, chia sẻ rằng phía Nga đang thử nghiệm nhiều phương thức tác chiến mới. Một trong số đó là triển khai các nhóm bộ binh quy mô nhỏ, thường chỉ gồm một đến hai người, với sự hỗ trợ của máy bay không người lái.

Theo ông Yabchanka, UAV có thể bay phía trên hoặc phía trước binh sĩ, truyền hình ảnh về sở chỉ huy. Dựa trên dữ liệu thu được, người điều khiển sẽ liên lạc vô tuyến và hướng dẫn bộ binh lựa chọn hướng di chuyển, xác định những vị trí cần tiếp cận.

Phương thức này giúp binh sĩ dưới mặt đất có thêm góc quan sát từ trên cao, qua đó chủ động hơn khi di chuyển qua những khu vực có địa hình phức tạp hoặc nằm gần các vị trí đối phương.

Tuy nhiên, ông Yabchanka cho rằng hoạt động của UAV dẫn đường cũng có thể tạo ra dấu hiệu để lực lượng Ukraine nhận diện sự hiện diện của các nhóm bộ binh Nga. Theo ông, các đội vận hành UAV Ukraine có thể phát hiện thiết bị bay trinh sát, sau đó quan sát khu vực bên dưới để xác định những binh sĩ đang di chuyển theo hướng dẫn của UAV.

Các đơn vị Ukraine cho biết đã ghi nhận nhiều trường hợp Nga sử dụng UAV hỗ trợ các nhóm bộ binh hoạt động gần tuyến phòng thủ. Chẳng hạn, tháng 3, Lữ đoàn Cơ động đường không độc lập số 81 của Ukraine thông báo rằng các nhóm bộ binh Nga thường xuyên tìm cách tiếp cận những khoảng trống giữa các vị trí của lữ đoàn.

Theo thông tin do đơn vị này công bố, các nhóm bộ binh Nga thường hoạt động vào ban đêm, kết hợp ngụy trang và sử dụng UAV để hỗ trợ di chuyển. Lực lượng Ukraine cho biết họ tập trung theo dõi những tầng hầm, hầm trú ẩn và công trình bỏ hoang, nơi các nhóm bộ binh có thể sử dụng làm điểm ẩn náu.

Ông Volodymyr Golyagin, trưởng bộ phận thông tin liên lạc của lữ đoàn, nói với Army TV, kênh truyền hình thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, lưu ý, các nhóm bộ binh Nga có thể sử dụng tọa độ GPS trên điện thoại hoặc nhận hướng dẫn từ drone để di chuyển.

Ukraine tìm cách đối phó chiến thuật mới của Nga

Các binh sĩ Nga được huấn luyện cách nhận diện UAV của lực lượng mình. Những thiết bị này có nhiệm vụ hỗ trợ họ di chuyển theo các lộ trình đã được xác định trước.

Ông Golyagin cho biết, khi mất liên lạc với drone dẫn đường, các binh sĩ phải dựa vào bộ đàm và khả năng quan sát tại chỗ để tiếp tục di chuyển, đồng thời tìm cách tránh các UAV FPV của Ukraine.

Để đối phó với phương thức tác chiến này, Ukraine tăng cường sử dụng UAV trinh sát, drone FPV và các loại vũ khí khác nhằm phát hiện những nhóm bộ binh đang tiếp cận vị trí phòng thủ. Trong khi đó, các binh sĩ Nga được cho là sử dụng nhiều biện pháp ngụy trang, trong đó có áo choàng hạn chế khả năng bị phát hiện bằng thiết bị ảnh nhiệt. Ông Yabchanka cho biết lực lượng Ukraine vẫn có thể ngăn chặn bộ binh Nga đang trên đường tiếp cận các vị trí của họ.

Bà Kateryna Stepanenko, trưởng nhóm nghiên cứu về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), nhận định việc sử dụng UAV dẫn đường là bước phát triển từ cách thức triển khai thiết bị bay không người lái trước đây. Ban đầu, UAV chủ yếu đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát, thu thập thông tin để hỗ trợ điều phối hỏa lực pháo binh. Hiện nay, dữ liệu từ các thiết bị này còn được sử dụng để hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động của những nhóm bộ binh quy mô nhỏ.

Việc triển khai UAV quan sát từ trên cao mang lại cho bộ binh nhiều lợi thế về nhận thức tình huống. Thiết bị này có thể giúp xác định lộ trình, nhận diện địa điểm có thể ẩn nấp, cảnh báo những nguy cơ phía trước và hỗ trợ phối hợp với các phương tiện không người lái khác.

Dù vậy, ông Stepanenko lưu ý, hoạt động của UAV dẫn đường cũng có thể tạo ra dấu hiệu để đối phương phát hiện sự hiện diện của bộ binh bên dưới. Theo bà, việc phát hiện một UAV trinh sát đôi khi có thể là cơ sở để lực lượng đối phương tăng cường quan sát khu vực xung quanh.

Nhìn chung, việc kết hợp UAV trinh sát với các nhóm bộ binh quy mô nhỏ cho thấy sự điều chỉnh trong cách thức tác chiến của Nga trước môi trường chiến trường ngày càng bị giám sát chặt chẽ từ trên không. Sự phối hợp này giúp bộ binh cải thiện khả năng quan sát, lựa chọn lộ trình và tiếp cận các vị trí đối phương. Tuy nhiên, hiệu quả của chiến thuật còn phụ thuộc vào khả năng duy trì liên lạc, bảo vệ UAV và hạn chế nguy cơ bị phát hiện.

Trong bối cảnh cả Nga và Ukraine liên tục điều chỉnh phương thức sử dụng phương tiện không người lái, cuộc cạnh tranh về trinh sát, ngụy trang và kiểm soát chiến trường từ trên không được dự báo sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tác chiến.