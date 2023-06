Nga phản kích mạnh vào mũi tiên phong của quân đội Ukraine

Nga tổ chức đánh mạnh vào đội hình phản công của Ukraine

Hôm 13/6, không quân và pháo binh Nga tấn công lực lượng Ukraine đang tiến công vào vị trí Nga. Phía Nga tấn công dữ dội vào khu vực một số làng mà quân đội Ukraine đã tái chiếm trong vài tuần qua trong giai đoạn đầu của chiến dịch phản công của Ukraine.

Xe thiết giáp Ukraine tiến về Bakhmut. Ảnh: AFP.

Cuộc phản kích của Nga đã biến một khu vực ở đây thành đống đổ nát và diễn ra cùng ngày với cuộc tập kích tên lửa của Nga vào Kryvyi Rih - quê hương của Tổng thống Ukraine Zelensky, vùng đất nằm cách tiền tuyến phía Đông khoảng 160km.

Bão giông tràn qua miền Nam Ukraine trước khi Nga tấn công vào khu vực các ngôi làng nói trên, tạo ra nhiều bùn lầy trên địa hình nơi này và làm phức tạp hoạt động tác chiến của quân đội hai bên, hiện đang kẹt trong giao tranh ở nhiều vị trí. Quân Ukraine đang thăm dò lực lượng phòng thủ Nga dọc theo chiến tuyến.

Tuyên bố trái ngược của hai bên gây khó khăn cho việc đánh giá tình hình thực địa trên chiến trường. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin trong buổi nói chuyện hôm 13/6 tại điện Kremlin với các phóng viên chiến trường và blogger quân sự của Nga đã thừa nhận rằng quân đội Nga đã có những tổn thất nhất định vào tháng 6, bao gồm 54 xe tăng. Mặt khác, Tổng thống Putin phủ nhận tuyên bố của Ukraine cho rằng phía Ukraine đã có bước tiến trên chiến trường. Ông Putin khẳng định quân đội Ukraine mất nhiều hơn phía Nga hàng trăm xe tăng và xe thiết giáp mà không thu được điều gì để nói tới.

Ông Putin nói: “Đối phương không gặt hái được thành công nào trong bất cứ khu vực nào. Họ hứng chịu tổn thất nặng nề”.

Tổng thống Putin cũng đề cập câu hỏi liệu ông có ra lệnh động viên lớn vào quân ngũ như mùa thu năm ngoái (với khoảng 300.000 nam giới được gọi nhập ngũ). Ông nói mình biết có những lời kêu gọi như vậy nhưng một quyết định như vậy “tùy thuộc vào điều chúng ta muốn làm” và “hiện nay chưa có nhu cầu như vậy”.

Trong khi đó, Vladimir Rogov - một quan chức do Nga bổ nhiệm ở miền Nam Ukraine, tuyên bố trên mạng xã hội Telegram rằng các máy bay trực thăng tấn công của Nga đã nhắm vào binh sĩ Ukraine gần thị trấn Velyka Novosilka ở khu vực phía Đông của Donetsk, nơi Ukraine bắt đầu tấn công vào tuần trước.

Ông Rogov viết: “Cuộc phản kích trong đêm của chúng tôi đã bắt đầu”. Vị này cho biết thêm rằng quân đội Nga đã thực hiện các phi vụ bằng 2 mẫu trực thăng tấn công, và lực lượng hai phía đều bắn pháo trong khu vực này.

Các blogger Nga ủng hộ xung đột vũ trang, thường có mối liên hệ với các nhóm quân sự hoặc bán quân sự. Các cây viết này cũng mô tả về các cuộc phản kích của Nga, tuy nhiên họ lưu ý rằng tình trạng chiến sự vẫn chưa rõ ràng.

Ukraine giành lại thêm đất trong phản công nhưng chưa xuyên thủng phòng tuyến Nga VOV.VN - Mặc dù nỗ lực phản công trong tuần qua, Ukraine mới chỉ giành lại được chút ít lãnh thổ và chưa thể xuyên thủng phòng tuyến dày đặc của Nga. Cuộc đấu được dự báo sẽ giằng co trong bối cảnh Nga đã cải thiện đáng kể chiến thuật và vũ khí của họ.

Binh sĩ Ukraine đối diện nhiều hiểm nguy

Sau khi tuyên bố tái chiếm một loạt làng nông nghiệp vào cuối tuần vừa qua, quân đội Ukraine công bố chỉ thu được một số thành quả tối thiểu vào hôm 13/6. Việc Nga tấn công vào đội tiên phong của quân đội Ukraine cho thấy lực lượng Kiev đang đối mặt với một thách thức nguy hiểm ở phía trước.

Giới phân tích quân sự cho biết, khi nhô lên và ra khỏi chiến hào, các binh sĩ Ukraine cũng đồng thời thoát khỏi yểm trợ của các hệ thống phòng không và gây nhiễu điện tử, khiến họ dễ bị không kích.

Tên lửa phòng không vác vai như Stinger do Mỹ cung cấp có thể được triển khai nhanh chóng về tuyến trước. Nhưng nếu làm vậy với các hệ thống tinh vi hơn gắn trên xe quân sự, binh lính Ukraine sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu cho pháo binh Nga.

Tất nhiên, Ukraine chưa tung ra lực lượng chủ lực của mình (bao gồm lực lượng do phương Tây huấn luyện) để thọc sâu vào các vùng đất do Nga kiểm soát ở vùng Đông Nam, nhưng chiến lược phòng thủ của Nga trước các cuộc phản kích đường không có thể làm chậm chiến dịch của Ukraine, mang lại cho phía Nga thêm thời gian để bố trí thêm hệ thống phòng ngự.

Hannah Maliar - Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, viết trên Telegram vào hôm 13/6: Các lực lượng Ukraine đã phải đối mặt với hệ thống bãi mìn, chiến hào, hào chống tăng, các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh.

Ivan Kyrychevsky - một nhà phân tích quân sự thuộc nhóm phân tích Defense Express của Ukraine viết trên mạng xã hội Facebook: “Chúng ta phải chuẩn bị quân đội sẵn sàng cho tác chiến kéo dài và gian khổ” để chọc thủng phòng tuyến đối phương.

Ukraine đau đầu tìm cách vượt bãi mìn của Nga sau khi mất nhiều xe Leopard 2R VOV.VN - Những ngày đầu phản công, quân đội Ukraine tổn thất nặng nề về thiết bị công binh, đặc biệt là xe thiết giáp phá mìn Leopard 2R. Vượt bãi mìn của Nga hiện là vấn đề nan giải đối với họ. Nếu không làm được điều này, họ sẽ khó đột phá phòng tuyến và chia cắt lực lượng Nga.

Tổng thống Zelensky trong một phát biểu vào tối 12/6 nói rằng thời tiết xấu (khiến cánh đồng đầy bùn lầy mà các xe thiết giáp hạng nặng khó vượt qua) đã cản trở các nỗ lực của quân đội Ukraine. Ông nói: “Mưa làm cho nhiệm vụ của chúng ta khó khăn hơn”; chiến sự ác liệt nhưng binh sĩ Ukraine vẫn tiến bước được.

Andriy Kovalev - phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, có nói trên truyền hình rằng các lực lượng Ukraine đã tiến khoảng 0,5-1km ở một số nơi thuộc miền Nam nhưng ông lại không nói cụ thể các nơi nào.

Ukraine có vẻ đã mất ít nhất một số vũ khí do phương Tây sản xuất và được cung cấp cho họ trong những tháng gần đây. Một số xe chiến đấu Bradley do Mỹ chế tạo đã bị quân Nga phá hủy hoặc bị quân Ukraine vứt bỏ trong những ngày đầu chiến dịch phản công, dựa trên các video và bức ảnh do các blogger đăng tải và được New York Times kiểm chứng.

Trong dịp này, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố một video thể hiện lực lượng Nga đang chiếm các xe tăng Leopard (Đức sản xuất) và xe chiến đấu Bradley (Mỹ chế tạo) ở Zaporozhye và tuyên bố “bây giờ đây là chiến lợi phẩm của chúng tôi”.

Nhưng mặc dù Ukraine chịu tổn thất lớn, Mỹ và các nước châu Âu vẫn tiếp tục cam kết viện trợ, bao gồm cả gói quân sự mới được Tổng thống Biden công bố vào ngày 13/6. Gói mới nhất này, trị giá 325 triệu USD, bao gồm tổng cộng khoảng 24 xe chiến đấu thiết giáp Bradley và Stryker, cũng như một số quả rocket bổ sung cho các hệ thống pháo phản lực tầm xa HIMARS.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, nước này đã gửi cho Ukraine 109 xe Bradley và 90 xe Stryker. Tổng cộng Mỹ đã cam kết viện trợ 40 tỷ USD vũ khí, đạn dược và khí tài cho Ukraine kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” vào đầu năm 2022. Vài tháng qua, một số nước châu Âu cũng đã gửi hàng chục xe chiến đấu bọc thép cho Ukraine./.