Tuyên bố của Tổng thống Ukraine Zelensky được đưa ra vài tiếng sau cuộc tập kích của Nga nói trên, trong bối cảnh xuất hiện các đề xuất cung cấp cho Kiev những đảm bảo an ninh tương tự như các cam kết trong liên minh quân sự này.

Hỏa lực lựu pháo Nga. Ảnh: Sputnik.

Trang France24 cho hay, ông Oleksandr Vilkul, người đứng đầu chính quyền thành phố Kryvyi Rih (miền trung Ukraine), viết trên ứng dụng Telegram rằng cuộc tập kích do Nga thực hiện xảy ra vào tối 21/11. Ông Oleksandr Hanzha, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực, cho biết có 2 người tử vong và 60 người bị thương do cuộc tấn công đó.

Theo ông Vilkul, cuộc tập kích đã gây ra 4 đám cháy, làm hư hại khoảng 25 tòa nhà, một cơ sở công nghiệp, cùng nhiều cơ sở kinh doanh và phương tiện giao thông.

Các đoạn video do chi nhánh khu vực của Cơ quan Cứu hộ khẩn cấp nhà nước Ukraine công bố cho thấy dường như có thêm các đợt tấn công khác khi lực lượng cứu thương và cứu hỏa đang làm nhiệm vụ tại hiện trường, trong khi các đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát xung quanh họ.

Ông Vilkul viết trên Telegram: “Ban đầu là hai tên lửa đạn đạo. Sau đó, khi công tác cứu hộ khẩn cấp bắt đầu, thêm ba quả tên lửa nữa đã rơi xuống”.

Vụ tấn công này càng làm tăng thêm sự bất định đối với triển vọng các cuộc đàm phán đang diễn ra dưới sự trung gian của Mỹ. Sự việc cũng xảy ra chỉ vài giờ sau khi hai tên lửa và một vật thể nghi là máy bay không người lái (UAV) của Nga rơi xuống lãnh thổ Ba Lan.

Trong cuộc tập trận quân sự kéo dài hai tuần chưa từng có tiền lệ, bắt đầu từ ngày 9/11 tại đông nam Ba Lan, các lực lượng đang chuẩn bị cho một sứ mệnh hậu chiến tiềm tàng tại Ukraine, nhằm hỗ trợ ổn định quốc gia này và tái thiết quân đội của họ. Trước đó, các quốc gia châu Âu đã bày tỏ lo ngại trước những hành động mà họ cho là nỗ lực của Nga nhằm gây bất ổn cho châu lục này.

Ông Zelensky tái khẳng định mong muốn của Ukraine gia nhập NATO

Hôm 21/11, ông Zelensky đã nhắc lại quyết tâm gia nhập NATO của Ukraine, trong bối cảnh xuất hiện các đề xuất cung cấp cho Kiev những bảo đảm an ninh tương tự như các cam kết trong liên minh quân sự này.

“Tất nhiên, Ukraine rất mong muốn trở thành thành viên NATO”, ông Zelensky chia sẻ với các phóng viên, đồng thời nhận định rằng việc gia nhập liên minh này là một trong những “bảo đảm an ninh rõ ràng nhất” đối với đất nước ông.

Vấn đề Ukraine gia nhập NATO - điều mà Washington từng loại trừ từ năm 2025 - đã trở thành tâm điểm chú ý trong những ngày gần đây, khi các cuộc thảo luận mới về việc chấm dứt xung đột diễn ra, gần 5 năm sau khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Tại một cuộc họp với các đồng minh của Kiev ở Berlin hôm 19/11, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết Washington có thể sẵn sàng cấp cho Ukraine một sự bảo đảm an ninh tương tự như quy định tại Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Điều khoản này vốn là nền tảng của NATO quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên được coi là cuộc tấn công vào tất cả các đồng minh.

“NATO sẽ bảo vệ từng tấc đất của Ba Lan”

Phát biểu với các phóng viên tại Warsaw hôm 21/11, Tổng thư ký NATO Mark Rutte gọi vụ vi phạm không phận là hành động “nguy hiểm” và cho biết tất cả các quốc gia đồng minh đều “hoàn toàn đoàn kết với Ba Lan”.

“NATO sẽ bảo vệ từng tấc đất của Ba Lan”, ông Rutte tuyên bố. Ông cho biết liên minh đã vận hành “đúng như cần thiết” vào sáng 20/11, khi các máy bay chiến đấu của NATO hỗ trợ các tiêm kích F-16 của Ba Lan xuất kích trong bối cảnh các vật thể nghi từ phía Nga tiến gần không phận Ba Lan.

Ông Rutte cho biết thêm, vị chỉ huy quân sự cấp cao nhất của NATO đang đánh giá hệ thống phòng thủ của liên minh và sẽ thực hiện các điều chỉnh nếu cần thiết. Cụ thể, theo ông Rutte, người đứng đầu các lực lượng NATO tại châu Âu - tướng Alexus Grynkewich, sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để xác định các mối đe dọa đối với năng lực phòng thủ và răn đe, đồng thời sẽ triển khai những điều chỉnh phù hợp.

Hãng tin PAP cũng đưa tin vào ngày 21/11 rằng, một cuộc họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương thuộc NATO sẽ diễn ra tại Brussels vào ngày 23/11 tới để thảo luận về cáo buộc tên lửa Nga vi phạm không phận Ba Lan.

“Trong thời gian tới, chúng ta sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đồng minh NATO nhằm tăng cường bảo vệ biên giới phía đông”, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz viết trên mạng xã hội X hôm 21/11, khi đề cập cuộc họp của cơ quan này thuộc NATO.

“Hôm nay, tôi đã liên lạc với tướng Grynkewich để phối hợp các chi tiết cụ thể cho những biện pháp này”.

Tàu hàng Nga bốc cháy trên biển Baltic, Phần Lan cảnh báo chiến tranh lan rộng VOV.VN - Một tàu chở hàng của Nga đã bị các thiết bị bay không người lái (drone) tấn công và bốc cháy trên biển Baltic hôm 21/11. Phía Phần Lan cho biết đây nhiều khả năng đây là một cuộc tấn công do Ukraine thực hiện. Sau đó, con tàu đã trôi dạt vào vùng biển của Phần Lan.

Nga kiên định trên chiến trường

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting tại Kiev hôm 21/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine vào cầu Kerch - công trình nối bán đảo Crimea do Nga kiểm soát với đất liền Nga - là một “phản ứng công bằng” trước hàng loạt cuộc tấn công của Nga nhắm vào các cây cầu tại Ukraine. Ông cho biết lực lượng Nga đã “tấn công các cây cầu của Ukraine 109 lần”.

“Đây không phải là số lượng tên lửa, mà là số lần tấn công”, ông Zelensky nhấn mạnh. “Điều này rất quan trọng, đó là lý do tại sao đây là phản ứng hoàn toàn công bằng từ phía chúng tôi”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cáo buộc phía Nga đang tìm cách leo thang xung đột. Ông cũng bác bỏ tuyên bố của ông Putin rằng cầu Kerch chỉ được sử dụng cho mục đích dân sự. “Nếu ông ấy biết sử dụng internet, ông ấy có thể tự mình kiểm chứng và thấy xe tăng, xe bọc thép cùng pháo binh ở đó”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Vì sao Ukraine liên tiếp tập kích lớn vào cầu Crimea do Nga kiểm soát? VOV.VN - Ukraine đã thực hiện đòn tấn công lớn thứ 4 vào cây cầu Kerch trị giá 4 tỷ USD của Nga nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Tại sao đây vẫn là mục tiêu hàng đầu của Kiev?

Theo đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Tổng thống Donald Trump đã thảo luận về cuộc chiến này với ông Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong một hội nghị thượng đỉnh 3 bên tại Trung Quốc hôm 19/11. Trong cuộc gặp, ông Trump gọi ông Putin là “bạn” và tiếp tục đề cập đến mối quan hệ này tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào ngày 20/11.

Phản ứng sau đó về các phát ngôn của ông Trump, ông Zelensky cảnh báo rằng việc mô tả nhà lãnh đạo Nga bằng những từ ngữ thân thiện có thể khiến ông Putin “không cảm nhận đủ áp lực”. Trong khi đó, các quan chức địa phương Nga hôm 21/11 cho biết, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ phía Ukraine đã khiến ba người bị thương tại các tỉnh biên giới của Nga là Bryansk và Belgorod.