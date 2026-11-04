Nghịch lý khiến vùng Vịnh bất an khi xung đột Mỹ - Iran tái diễn

Truyền thông Mỹ ngày 2/11 dẫn các nguồn tin cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhằm vào đảo Qeshm của Iran, được mô tả là hoạt động phòng vệ nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ tại Trung Đông. Một quan chức cho biết cuộc tấn công diễn ra sau khi Iran khai hỏa nhằm vào một máy bay Mỹ.

Đảo Qeshm nằm cách thành phố cảng Bandar Abbas của Iran khoảng 22 km, có vị trí chiến lược tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày trước khi chiến tranh bùng phát. Mỹ từng tấn công hòn đảo này trong các đợt giao tranh trước đó.

Diễn biến mới làm gia tăng lo ngại tại các quốc gia vùng Vịnh. Trong cuộc xung đột trước đó, những đợt tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào các căn cứ Mỹ và cơ sở năng lượng đã bộc lộ điểm yếu trong cấu trúc an ninh mà Washington xây dựng suốt nhiều thập kỷ. Thay vì chỉ đóng vai trò răn đe Tehran, mạng lưới căn cứ quân sự Mỹ còn có thể trở thành mục tiêu tấn công, đẩy các nước tiếp nhận căn cứ vào nguy cơ hứng chịu đòn trả đũa.

Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công bằng UAV của Iran vào khu vực Juffair, thủ đô Manama, Bahrain, ngày 1/3/2026. Ảnh: Reuters

Đây là một trong những vấn đề chi phối các cuộc thảo luận tại Đối thoại Manama, hội nghị an ninh thường niên diễn ra ở Bahrain cuối tuần qua. Theo Reuters, bốn quan chức châu Âu nhận định Mỹ đã tập trung đủ lực lượng và phương tiện quân sự để có thể tấn công Iran trong thời gian ngắn, thậm chí ngay trong tuần này.

“Chiến tranh đang đến gần. Không ai mong muốn cuộc chiến này”, một quan chức châu Âu thường xuyên tiếp xúc với các nhà lãnh đạo vùng Vịnh nhận định.

Cũng tại hội nghị, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty cảnh báo một đợt giao tranh mới sẽ nguy hiểm và gây thiệt hại nặng nề hơn lần trước, đồng thời nhấn mạnh hành động quân sự không thể giải quyết những bất đồng hiện nay.

Khi lá chắn an ninh trở thành mục tiêu

Theo hai quan chức châu Âu, nếu Washington quyết định mở chiến dịch quân sự mới, mục tiêu có thể bao gồm các cơ sở hạt nhân của Iran, trong đó có các trung tâm nghiên cứu và phát triển. Một trong những địa điểm có khả năng bị nhắm tới là Núi Pickaxe, cơ sở có liên quan đến chương trình hạt nhân Iran. Tuy nhiên, các quan chức nhận định hoạt động quân sự nhiều khả năng chỉ có thể làm suy yếu năng lực của Tehran, thay vì phá hủy hoàn toàn.

Trong khi đó, giới chức Iran từng tiết lộ rằng Tehran đã xây dựng danh sách mục tiêu đáp trả chi tiết trong trường hợp Mỹ và Israel tiếp tục tấn công, bao gồm các căn cứ quân sự và hệ thống cáp thông tin liên lạc dưới biển. Kịch bản này có thể khiến phạm vi thiệt hại vượt xa các mục tiêu quân sự trực tiếp. Cơ sở năng lượng, nhà máy khử mặn cung cấp nước ngọt, mạng lưới thông tin liên lạc và những công trình quan trọng tại các đô thị vùng Vịnh đều có nguy cơ bị tấn công.

Theo các chuyên gia tham dự Đối thoại Manama, Iran khó có khả năng đối đầu trực diện với sức mạnh quân sự của Mỹ và Israel, nhưng Tehran không nhất thiết phải giành ưu thế trên chiến trường để đạt được mục tiêu chiến lược. Thay vào đó, Iran đang ngày càng chú trọng chiến lược tiêu hao, buộc Mỹ phải duy trì hoạt động phòng thủ tốn kém, làm gia tăng chi phí bảo vệ lực lượng đồn trú và gây sức ép lên những quốc gia có căn cứ quân sự Mỹ.

Ông Emile Hokayem, Giám đốc phụ trách an ninh khu vực của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), nhận định mục tiêu quan trọng nhất của Iran là buộc lực lượng Mỹ rời khỏi Trung Đông. Theo ông, thông điệp Tehran muốn gửi tới các quốc gia vùng Vịnh là sau 40 năm đầu tư vào quan hệ an ninh với Washington, những căn cứ quân sự Mỹ không những không bảo vệ được các nước sở tại mà còn khiến họ phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công.

Một trong những nơi thể hiện rõ nhất nghịch lý đó là Bahrain. Quốc gia vùng Vịnh này là nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới hiện diện quân sự của Washington tại Trung Đông suốt hàng chục năm. Tại khu vực gần căn cứ Juffair, dấu tích các cuộc tấn công vẫn hiện hữu chỉ cách khu dân cư vài mét. Một nhà kho bị hư hại nặng, trong khi hệ thống radar hướng về phía Iran cũng bị phá hỏng một phần.

Những thiệt hại này đặt ra câu hỏi lớn đối với Washington: nên khôi phục các căn cứ bị phá hủy, tăng cường khả năng phòng vệ hay rút bớt lực lượng khỏi khu vực? Vấn đề nằm ở chỗ mạng lưới căn cứ Mỹ tại Trung Đông ban đầu được xây dựng chủ yếu nhằm triển khai sức mạnh quân sự ra bên ngoài, chứ không phải để chống chịu các cuộc tấn công liên tục bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).

Các nước vùng Vịnh tìm cách tránh chiến tranh

Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự Mỹ không chỉ đe dọa sự hiện diện của Washington mà còn có thể gây bất ổn trực tiếp đối với quốc gia tiếp nhận.

“Chúng tôi đang phải tính đến kịch bản xấu nhất”, một quan chức vùng Vịnh nói với Reuters, đồng thời dự báo Mỹ có thể sớm tấn công Iran, kéo theo các đòn trả đũa nhằm vào cơ sở hạ tầng trên khắp khu vực.

Những lo ngại trên đang thúc đẩy các quốc gia trong khu vực tăng cường hoạt động ngoại giao nhằm ngăn chặn một vòng xoáy xung đột mới. Trong tháng 10, các quan chức cấp cao Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã tiến hành thảo luận với giới chức Iran tại Tehran. Saudi Arabia cho biết mục tiêu của những nỗ lực này là ngăn chặn nguy cơ căng thẳng quân sự leo thang trở lại. Các quan chức Qatar cũng tổ chức những cuộc gặp tại Tehran và Doha trong cuối tuần qua nhằm tìm kiếm giải pháp ngăn chặn chiến tranh tái diễn.

Phát biểu tại Đối thoại Manama, ông Anwar Gargash, quan chức cấp cao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), bày tỏ hy vọng các hoạt động ngoại giao sẽ tạo ra bước đột phá, bởi khu vực không muốn chứng kiến thêm một vòng đối đầu mới.

Theo một quan chức châu Âu có quan hệ tiếp xúc chặt chẽ với các nhà lãnh đạo vùng Vịnh, tâm lý bi quan đang bao trùm những nỗ lực ngoại giao nhằm thu hẹp bất đồng giữa Washington và Tehran. Nhiều bên lo ngại chiến tranh có thể tái diễn và vấn đề chủ yếu chỉ còn là thời điểm.

Đối với các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, vấn đề hiện nay không đơn thuần là Washington có tiếp tục cam kết bảo vệ an ninh khu vực hay không, mà là những cam kết ấy có thể phát huy hiệu quả đến đâu khi chính các căn cứ quân sự được xây dựng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lại trở thành mục tiêu tấn công.

Cuộc đối đầu Mỹ - Iran có thể đang chuyển từ mục tiêu gây thiệt hại quân sự lớn nhất cho đối phương sang cuộc đọ sức về khả năng chịu đựng những tổn thất kéo dài. Trong đó, nỗi lo lớn nhất của các quốc gia vùng Vịnh là họ có thể phải gánh chịu phần đáng kể hậu quả của một cuộc chiến mà bản thân không mong muốn.