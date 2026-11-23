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VOV.VN - Cuộc gặp 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine cuối cùng đã diễn ra, đem lại hy vọng mới cho hòa đàm về Ukraine. Đâu là những vấn đề gai góc nhất trong đàm phán lần này? Vì sao Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn muốn gặp trực tiếp người đồng cấp Nga Putin? Nhà báo Minh Nga phân tích sự kiện này.
VOV.VN - Cuộc chiến giữa phong trào Houthi với quân chính phủ Yemen và đồng minh Saudi Arabia đã tiến lên nấc thang đầy nguy hiểm. Houthi tấn công dữ dội và hiểm, gây thương vong lớn bên trong Yemen và buộc Saudi Arabia gồng mình đối phó… Đại sứ Nguyễn Quang Khai phân tích những diễn biến nóng này.
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VOV.VN - Tờ New York Times hôm 10/11 đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây đã phải rời khỏi nhà riêng và chuyển vào một căn cứ quân sự sau khi xuất hiện những lời đe dọa từ phía Iran nhằm vào tính mạng của quan chức Mỹ này.
VOV.VN - Tờ New York Times hôm 10/11 đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây đã phải rời khỏi nhà riêng và chuyển vào một căn cứ quân sự sau khi xuất hiện những lời đe dọa từ phía Iran nhằm vào tính mạng của quan chức Mỹ này.
VOV.VN - Pháp đã triệu tập đại sứ Iran hôm 10/11 sau khi cáo buộc Tehran thực hiện một cuộc tấn công mạng khiến hệ thống tủ lạnh tại hàng trăm siêu thị nước này ngừng hoạt động. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cảnh báo, Paris có thể đáp trả bằng các biện pháp trên không gian mạng.
VOV.VN - Pháp đã triệu tập đại sứ Iran hôm 10/11 sau khi cáo buộc Tehran thực hiện một cuộc tấn công mạng khiến hệ thống tủ lạnh tại hàng trăm siêu thị nước này ngừng hoạt động. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cảnh báo, Paris có thể đáp trả bằng các biện pháp trên không gian mạng.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump không có lựa chọn nào thực sự tốt trong nỗ lực tìm lối thoát khỏi cuộc xung đột Iran vốn đang vấp phải sự phản đối dữ dội từ công chúng. Tuy nhiên, ông vẫn còn một vài phương án để cân nhắc.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump không có lựa chọn nào thực sự tốt trong nỗ lực tìm lối thoát khỏi cuộc xung đột Iran vốn đang vấp phải sự phản đối dữ dội từ công chúng. Tuy nhiên, ông vẫn còn một vài phương án để cân nhắc.
VOV.VN - Ông JD Vance tìm cách tách biệt bản thân khỏi cuộc chiến tại Iran sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Mỹ giữa nhiệm kỳ năm nay.
VOV.VN - Ông JD Vance tìm cách tách biệt bản thân khỏi cuộc chiến tại Iran sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Mỹ giữa nhiệm kỳ năm nay.
VOV.VN - Giới quan sát nhận định: Sau bước lùi của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Mỹ giữa nhiệm kỳ 2026, chính quyền Tổng thống Trump có thể trở nên đặc biệt cứng rắn đối với hồ sơ Iran và Ukraine.
VOV.VN - Giới quan sát nhận định: Sau bước lùi của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Mỹ giữa nhiệm kỳ 2026, chính quyền Tổng thống Trump có thể trở nên đặc biệt cứng rắn đối với hồ sơ Iran và Ukraine.
VOV.VN - Trung tướng Phạm Tuân chia sẻ khoảnh khắc ông lái tiêm kích MiG-21 áp sát máy bay B-52 và bắn rơi tại chỗ oanh tạc cơ chiến lược này của đối phương. Không quân Việt Nam đã điều chỉnh chiến thuật đánh B-52 trong Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” 1972.
VOV.VN - Trung tướng Phạm Tuân chia sẻ khoảnh khắc ông lái tiêm kích MiG-21 áp sát máy bay B-52 và bắn rơi tại chỗ oanh tạc cơ chiến lược này của đối phương. Không quân Việt Nam đã điều chỉnh chiến thuật đánh B-52 trong Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” 1972.
VOV.VN - Giữa tháng 10 ghi nhận những bất ngờ mới trong mối quan hệ Mỹ - Nga - Ukraine. Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin đạt thỏa thuận dầu diesel khiến nội bộ Mỹ, Ukraine và EU rúng động. Ông Trump thậm chí còn tuyên bố Ukraine nên thay tổng thống. Thiếu tướng Lê Văn Cương mổ xẻ những diễn biến mới này.
VOV.VN - Giữa tháng 10 ghi nhận những bất ngờ mới trong mối quan hệ Mỹ - Nga - Ukraine. Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin đạt thỏa thuận dầu diesel khiến nội bộ Mỹ, Ukraine và EU rúng động. Ông Trump thậm chí còn tuyên bố Ukraine nên thay tổng thống. Thiếu tướng Lê Văn Cương mổ xẻ những diễn biến mới này.
VOV.VN - Gần đây, Iran tung ra “kế hoạch 7 ngày” với nhiều toan tính. Tổng thống Mỹ Trump cho rằng bản kế hoạch này phản ánh thế yếu của Iran. Tuy nhiên, Đại sứ Nguyễn Quang Khai nhận định Mỹ và Israel sẽ đối mặt rủi ro lớn nếu phát động tấn công Iran vào lúc này dù ông Trump xem Tehran ở thế yếu.
VOV.VN - Gần đây, Iran tung ra “kế hoạch 7 ngày” với nhiều toan tính. Tổng thống Mỹ Trump cho rằng bản kế hoạch này phản ánh thế yếu của Iran. Tuy nhiên, Đại sứ Nguyễn Quang Khai nhận định Mỹ và Israel sẽ đối mặt rủi ro lớn nếu phát động tấn công Iran vào lúc này dù ông Trump xem Tehran ở thế yếu.
VOV.VN - Nhà báo Quang Dũng nhận định: Cả Mỹ và Trung Quốc đều tìm kiếm ổn định chiến lược trong hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Nhà Trắng ngày 24/9. Cả hai đều thăm dò đối phương, không quá vội vàng dù vẫn nỗ lực hướng tới đột phá. Mỹ và Trung Quốc cũng khó lòng kìm hãm phát triển công nghệ AI.
VOV.VN - Nhà báo Quang Dũng nhận định: Cả Mỹ và Trung Quốc đều tìm kiếm ổn định chiến lược trong hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Nhà Trắng ngày 24/9. Cả hai đều thăm dò đối phương, không quá vội vàng dù vẫn nỗ lực hướng tới đột phá. Mỹ và Trung Quốc cũng khó lòng kìm hãm phát triển công nghệ AI.
VOV.VN - Lực lượng Houthi (Yemen) gây bất ngờ cho nhiều nhà quan sát quốc tế bằng chiến dịch tấn công thần tốc chiếm nhiều lãnh thổ và vị trí trọng yếu, tạo lợi thế cho Iran và đẩy Mỹ, Saudi Arabia vào thế khó. Đại sứ Nguyễn Quang Khai lý giải thành công của Houthi cũng như việc Mỹ chưa tung đòn đáp trả.
VOV.VN - Lực lượng Houthi (Yemen) gây bất ngờ cho nhiều nhà quan sát quốc tế bằng chiến dịch tấn công thần tốc chiếm nhiều lãnh thổ và vị trí trọng yếu, tạo lợi thế cho Iran và đẩy Mỹ, Saudi Arabia vào thế khó. Đại sứ Nguyễn Quang Khai lý giải thành công của Houthi cũng như việc Mỹ chưa tung đòn đáp trả.