Nhà Trắng: Mike Pompeo là hình mẫu Ngoại trưởng mà nước Mỹ cần

Theo trang web này, ngay sau khi ông Mike Pompeo có bài phát biểu đầu tiên kể từ khi nhậm chức Giám đốc CIA, chuyên gia an ninh Juan Zarate phỏng vấn ông về chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ và vùng Vịnh rằng: “Tại sao ông đến Thổ Nhĩ Kỳ trước và ông đã nghe được gì ở đó?”. Ông Pompeo trả lời: “Tôi muốn họ hiểu rằng, Chính phủ Mỹ muốn Thổ Nhĩ Kỳ nghĩ khác đi về khủng bố và trở thành đối tác thực sự của Mỹ trong việc đánh bại khủng bố ở Trung Đông”.

Giám đốc CIA Mike Pompeo. Ảnh: Reuters

Trong 14 tháng qua, ông Mike Pompeo đã “thổi luồng tư tưởng” này vào CIA và kết quả đạt được là hết sức mẫu mực. Ngay sau khi Mỹ cáo buộc quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường hồi tháng 4/2017, CIA đã nhanh chóng cung cấp cho Tổng thống Mỹ Donald Trump thông tin tình báo cần thiết để ông Trump quyết định phóng tên lửa tấn công các mục tiêu của quân đội Syria.

Trên thực tế, CIA dưới thời Giám đốc Pompeo đã trở thành “trái tim” trong những thành tựu ngoại giao lớn nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo đó, CIA giúp duy trì tính toàn vẹn của các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên khi sử dụng các biện pháp cực kỳ sáng tạo để ngăn chặn những vi phạm của các nước trong việc vận chuyển hàng hóa chịu lệnh trừng phạt của Mỹ tới Triều Tiên.

CIA cũng đã hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan của các nước đồng minh với Mỹ nhằm tấn công các thủ lĩnh của IS, giành lại những vùng lãnh thổ bị IS chiếm đóng và khiến diện tích đất đai mà chúng còn nắm giữ xuống gần 0% so với thời điểm IS thành lập cái gọi là “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng.

Theo trang web của Nhà Trắng, những thành công nói trên cho thấy kinh nghiệm nổi trội của ông Mike Pompeo. Ngay từ khi mới “chân ướt chân ráo” trở thành thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ năm 2010, ông đã thể hiện mình là một trong những nhân vật hàng đầu đủ khả năng vượt qua những thách thức lớn nhất về an ninh quốc gia của Mỹ.

Cũng theo trang web này, ông Pompeo đã bộc lộ tố chất lãnh đạo từ lâu trước khi ông đến Washington đảm nhận những vị trí quan trọng trong Chính phủ Mỹ. Ông là người tốt nghiệp thủ khoa Học viện Quân sự Mỹ tại West Point và sau đó là Biên tập viên Tạp chí Harvard Law Review.

Khi còn là doanh nhân, ông đã sáng lập tập đoàn Thayer Aerospace chuyên cung cấp linh kiện cho các máy bay quân sự và thương mại. Ông cũng là Giám đốc Điều hành của tập đoàn này trong suốt hơn một thập kỷ.

Bài viết trên trang web Nhà Trắng kết luận, những thành tựu đáng chú ý trên cho thấy, ông Mike Pompeo hoàn toàn đủ khả năng lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ ngay trong ngày đầu tiên lên nắm quyền. Trước những mối đe dọa nghiêm trọng từ bên ngoài như hiện nay, Mỹ rất cần một người như ông Mike Pompeo làm Ngoại trưởng./.

