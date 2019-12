Nhận định các mối đe dọa hiện hữu từ Iran gia tăng, nhiều nguồn tin tiết lộ, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét mở rộng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Trung Đông, bao gồm việc triển khai thêm hàng chục tàu chiến, các vũ khí hạng nặng và khoảng 14.000 binh sĩ để đối phó.

Nhận định Iran sắp gây hấn, Mỹ tính điều gấp đôi quân tới Trung Đông. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới, quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ, tướng John Rood hôm qua (4/12) cho biết, Mỹ vẫn đang tiếp tục nhận được các dấu hiệu cho thấy các vụ gây hấn tiềm tàng của Iran có thể sắp xảy ra. Dù không nói sâu hơn vào chi tiết các mối đe dọa, song tướng John Rood đã cảnh báo, bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ phải hứng chịu hậu quả nặng nề.

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời 2 quan chức quốc phòng khác của Mỹ tiết lộ, dựa theo các thông tin tình báo mà Washington có được, thời gian gần đây, Iran đang có sự dịch chuyển binh sĩ quân đội cùng nhiều khí tài quân sự trong khu vực. Và Mỹ đang rất quan tâm đến các hoạt động của Iran đối với quốc gia láng giềng Iraq – nơi đang diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ Iraq và sự ảnh hưởng của Iran tại nước này. Tuy nhiên, hiện Mỹ vẫn chưa rõ, Iran và các phong trào vũ trang mà quốc gia này hậu thuẫn tại Trung Đông đang có kế hoạch gì.

Cùng với những lo ngại được giới chức đưa ra, tờ Wall Street Journal hôm qua cũng đưa tin, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét mở rộng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Trung Đông, bao gồm việc triển khai thêm hàng chục tàu chiến, các vũ khí hạng nặng và khoảng 14.000 binh sỹ, nhằm đối phó với mối đe dọa Iran. Theo các nguồn tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng cho vấn đề này ngay trong tháng 12 này.

Nếu kế hoạch triển khai quân được thực hiện, điều này đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ tăng gấp đôi số binh sĩ đóng tại Trung Đông, với số quân Mỹ hiện tại ở đây cũng là 14.000 người.

Theo nhận định của các quan chức, mặc dù Tổng thống Mỹ từ lâu muốn tìm cách giảm dần sự can thiệp của Mỹ ở nước ngoài và tránh các cuộc xung đột, tuy nhiên đối với vấn đề Iran thì khác. Một mặt là do cố vấn quân sự Mỹ đã thuyết phục được ông chủ Nhà Trắng về sự cần thiết chống lại mối đe dọa do Iran gây ra, mặt khác, đây cũng là 1 yêu cầu rõ ràng từ quốc gia đồng minh Israel.

Hôm qua (4/12), trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Lisbon, Bồ Đào Nha, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã không giấu được sự hài lòng của ông đối với chính sách hiện nay của Mỹ trong vấn đề Iran: “Vấn đề đầu tiên tôi muốn bàn với Ngoại trưởng Mỹ chính là Iran. Vấn đề thứ 2 cũng vậy, vẫn là Iran. Đây sẽ là nội dung tôi sẽ luôn bàn tới. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng, Israel đã may mắn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã duy trì 1 chính sách nhất quán với Iran, luôn gây áp lực tối lên quốc gia này. Iran đã gây hấn và họ đang gia tăng hành động này”.

Theo giới phân tích, việc Mỹ triển khai nguồn lực quân sự mới tới Trung Đông cũng là một biện pháp nhằm ngăn chặn khả năng trả đũa của Iran, trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt kinh tế của Washington chống Teheran ngày càng tăng. Tuy nhiên, một số quan chức lo ngại rằng việc bổ sung các nguồn lực quân sự có thể kích động một cuộc tấn công khác, hoặc đẩy khu vực Trung Đông vào nguy cơ xảy ra xung đột nguy hiểm và khó lường./.