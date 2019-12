Những ai có khả năng kế tục Tổng thống Nga Putin trong nhiệm kỳ tới?

Dường như đương kim Tổng thống Nga Putin đang gặp thế khó, đó là tìm được một người ưng ý để kế vị mình trong nhiệm kỳ tổng thống sắp tới của nước Nga, khi ông Putin đã nắm giữ chức vụ này trong nhiều năm và tuổi cũng đã cao. Một người đáng tin cậy cho vị trí đó nhiều khả năng sẽ phải là người hội tụ các phẩm chất như khiêm tốn, kiềm chế trong phát ngôn, trung thành với giới tinh hoa Nga hiện nay, thoải mái trong cuộc sống đời thường, yêu nước trong mắt công chúng, linh hoạt trong đàm phán quốc tế, có khả năng cân bằng giữa các trợ lý thuộc các thái cực khác nhau, và nhất là phải bền bỉ, kiên nhẫn, đam mê công việc, họp hành, các chuyến bay công cán....

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters.

Với những gì ông Putin đã cương quyết làm cho nước Nga, thì khi rút lui khỏi vị trí Tổng thống Nga, ông có thể sẽ phải quan tâm hơn đến việc bảo vệ con cái và bạn bè của mình.



Dưới đây là danh sách một số ứng viên có thể kế nhiệm Putin:

Dmitry Medvedev, Thủ tướng nước Nga từ năm 2012 và là chỗ thân thiết của ông Putin. Tuy nhiên ông Medvedev không thích thú phải việc làm 24 giờ/ngày trong 7 ngày trong tuần. Ông có phần thiếu quyết đoán, có xu hướng tham gia các hoạt động đại khái như cải cách tiết kiệm điện, tuần làm 4 ngày, chơi cầu lông...

Valentina Matvienko, thượng nghị sĩ Nga đến từ Saint Petersburg và là nữ Chủ tịch Hội đồng Liên bang. Bà này được đánh giá là thiếu ý tưởng sáng tạo, đồng thời thể hiện cái nhìn tiêu cực đối với chính trị.

Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia. Ông tận tụy hết mình với một người, đó là Putin.

Sergey Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Ông không có tham vọng rõ ràng về sự nghiệp, mà có lẽ chỉ mong đến việc sau này sẽ được nghỉ hưu nhẹ nhàng, thanh bình. Tuy nhiên, trong những điều kiện nhất định, ông có thể hướng tới vị trí Phó Thủ tướng Nga thứ nhất chuyên giám sát việc phát triển vùng Siberia và Viễn Đông Nga.

Sergey Lavrov: Ngoại trưởng Nga. Tình hình với ông Lavrov có lẽ na ná ông Shoigu, ngoại trừ việc ông Lavrov không để ý đến vị trí Phó Thủ tướng Nga. Có thể ông Lavrov sẽ hướng tới vị trí lãnh đạo Hội đồng Liên bang với chế độ hưu trí cũng tương đối tốt.

Sergey Sobyanin, thị trưởng Moscow. Ông không quan tâm lắm đến chính trị, rất ghét tham gia các hoạt động làm hài lòng đám đông. Ông hoàn toàn thờ ơ với các vị trí cấp cao và không sợ bất cứ cái gì hay ai cả.

Ngoài ra các vị trí đứng đầu mảng an ninh (như Nikolai Patrushev – Thư ký Hội đồng An ninh Nga, Alexander Bortnikov – Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, và Viktor Zolotov – Giám đốc Vệ binh Quốc gia Nga) cũng không có nhân vật nào nổi bật, độc lập. Điều tương tự cũng xảy ra với các quan chức chủ chốt trong văn phòng tổng thống Nga, như Anton Vaino – Chánh Văn phòng, Alexey Gromov – Phó Chánh Văn phòng thứ nhất, Dmitry Peskov – Thư ký báo chí, và Andrei Belousov – Cố vấn Liên bang Nga.

Nhà quan sát Nga Konstantin Remchukov nhận định người có thể kế vị Putin sẽ đến từ các tầng lớp chính trị cấp thấp hơn./.