Những quốc gia và ngành kinh tế nào phát thải khí nhà kính nhiều nhất thế giới?

Các nhà lãnh đạo và đại biểu từ nhiều quốc gia đang tập trung tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, để tham dự Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP31), diễn ra từ ngày 9 đến 20/11. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh lượng khí nhà kính toàn cầu tiếp tục gia tăng, bất chấp những cam kết cắt giảm phát thải và nỗ lực chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Theo số liệu mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu chung thuộc Ủy ban châu Âu (JRC) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới đã phát thải khoảng 54,1 tỷ tấn khí nhà kính trong năm 2025, tăng 0,7% so với năm trước và cao hơn gần 70% so với năm 1990.

Hơi nước bốc lên từ nhà máy điện than Niederaussem, ở Niederaussem, Đức, ngày 16/1/2020. Ảnh: Reuters

Khí nhà kính, chủ yếu là carbon dioxide (CO2) và methane (CH4), giữ nhiệt trong khí quyển, khiến nhiệt độ Trái đất tăng lên và góp phần làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, lũ lụt và cháy rừng. Tuy nhiên, lượng khí thải không phân bổ đồng đều giữa các quốc gia và các ngành kinh tế. Trong khi một số nền kinh tế phát triển có lượng phát thải tích lũy rất lớn do quá trình công nghiệp hóa kéo dài hàng thế kỷ, nhiều nền kinh tế mới nổi đang trở thành những nguồn phát thải lớn nhất hiện nay.

Biến đổi khí hậu và những tác động ngày càng rõ rệt

Trong các loại khí nhà kính, CO2 chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương đương gần 74% tổng lượng phát thải toàn cầu năm 2025. Loại khí này chủ yếu sinh ra từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt phục vụ sản xuất điện, hoạt động công nghiệp và giao thông vận tải.

Nạn phá rừng cũng góp phần làm gia tăng lượng CO2 trong khí quyển khi làm suy giảm khả năng hấp thụ carbon tự nhiên của hệ sinh thái. Theo JRC, lượng phát thải CO2 toàn cầu đã tăng hơn 76% kể từ năm 1990.

Đứng thứ hai là methane, chiếm gần 18% tổng lượng khí nhà kính. Các nguồn phát thải chủ yếu bao gồm hoạt động khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nông nghiệp và xử lý chất thải. Ngoài ra, khí nitrous oxide (N2O) và các khí chứa fluor cũng góp phần làm gia tăng hiệu ứng nhà kính, dù có tỷ trọng thấp hơn đáng kể.

Sự tích tụ ngày càng lớn của các loại khí này trong khí quyển khiến Trái đất tiếp tục nóng lên, kéo theo những biến đổi sâu rộng đối với hệ thống khí hậu toàn cầu. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), lượng nhiệt tích tụ trong các đại dương đã đạt mức cao kỷ lục vào năm 2025. Đáng chú ý, tốc độ nóng lên của đại dương tăng mạnh trong hai thập kỷ gần đây.

Đại dương hấp thụ phần lớn lượng nhiệt dư thừa do hiện tượng nóng lên toàn cầu, vì vậy sự gia tăng nhiệt độ nước biển có thể gây ra những tác động lâu dài đối với hệ sinh thái biển cũng như các hiện tượng thời tiết và khí hậu.

Những tác động của biến đổi khí hậu ngày càng thể hiện rõ qua các đợt thiên tai nghiêm trọng. Theo WMO, thời tiết cực đoan đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong năm 2026.

Tại châu Âu, các đợt nắng nóng, hạn hán và cháy rừng kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8 gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và đời sống người dân. Riêng tại Pháp, khoảng 220.000 người đã phải sơ tán.

Ở châu Á, một vụ sụp đổ sông băng kéo theo lũ quét tại khu vực Himalaya vào cuối tháng 8 đã gây thương vong lớn ở Nepal. Trong khi đó, Trung Quốc và Philippines liên tiếp hứng chịu các trận bão lớn, khiến hàng triệu người phải sơ tán và gây thiệt hại nặng nề về kinh tế.

Bắc Phi và Bắc Mỹ cũng ghi nhận những hiện tượng thời tiết cực đoan, từ lũ lụt, bão mạnh tại khu vực phía tây Địa Trung Hải đến các đợt giá rét và tuyết lớn gây thương vong.

Những ngành kinh tế nào phát thải nhiều nhất?

Trong hơn nửa thế kỷ qua, lượng khí nhà kính toàn cầu đã tăng hơn gấp đôi, từ khoảng 23 tỷ tấn năm 1970 lên 54,1 tỷ tấn năm 2025. Sự gia tăng này gắn liền với quá trình công nghiệp hóa, mở rộng sản xuất và nhu cầu tiêu thụ năng lượng không ngừng tăng trên toàn thế giới.

Theo JRC, ngành sản xuất điện hiện là nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất, đóng góp gần 30% tổng lượng phát thải toàn cầu. Kể từ năm 1970, lượng khí thải từ lĩnh vực này đã tăng khoảng bốn lần, chủ yếu do nhu cầu điện năng tăng mạnh tại các nền kinh tế đang phát triển nhanh như Trung Quốc và Ấn Độ.

Đứng thứ hai là công nghiệp, chiếm khoảng 21% tổng lượng khí nhà kính toàn cầu. Lĩnh vực này bao gồm các hoạt động sản xuất, chế tạo và khai khoáng, trong đó khí thải phát sinh không chỉ từ việc đốt nhiên liệu trong các nhà máy mà còn từ quá trình sản xuất xi măng, kim loại và hóa chất. Lượng phát thải công nghiệp tăng mạnh trong những năm 2000, trùng với giai đoạn ngành sản xuất của Trung Quốc phát triển nhanh chóng và nước này trở thành một trung tâm chế tạo hàng hóa lớn của thế giới.

Giao thông vận tải là nguồn phát thải lớn thứ ba, đóng góp khoảng 16% tổng lượng khí nhà kính. Các hoạt động vận chuyển bằng đường bộ, hàng không và đường biển đều sử dụng một lượng đáng kể nhiên liệu hóa thạch.

Ba lĩnh vực sản xuất điện, công nghiệp và giao thông vận tải hiện tạo ra khoảng hai phần ba tổng lượng khí nhà kính toàn cầu. Phần còn lại chủ yếu đến từ nông nghiệp, hoạt động khai thác than đá, dầu mỏ và khí đốt, các tòa nhà và xử lý chất thải. Trong đó, nông nghiệp chiếm khoảng 12%, còn hoạt động khai thác nhiên liệu hóa thạch đóng góp khoảng 11%.

Điều đáng chú ý là lượng phát thải toàn cầu chỉ giảm trong một số giai đoạn hiếm hoi kể từ năm 1970, phần lớn gắn với những biến động kinh tế nghiêm trọng. Các đợt suy giảm được ghi nhận vào đầu thập niên 1980, sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và trong đại dịch Covid-19 năm 2020, khi hoạt động sản xuất, vận tải và tiêu thụ năng lượng bị gián đoạn. Tuy nhiên, sau mỗi giai đoạn suy giảm, lượng phát thải đều phục hồi khi các hoạt động kinh tế trở lại bình thường.

Quốc gia nào chịu trách nhiệm lớn nhất về lượng khí thải toàn cầu?

Bức tranh phát thải khí nhà kính thế giới đã thay đổi đáng kể trong những thập kỷ gần đây, cùng với sự dịch chuyển của các trung tâm sản xuất và tăng trưởng kinh tế.

Năm 2025, ba quốc gia phát thải lớn nhất là Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ, chiếm tổng cộng gần một nửa lượng khí nhà kính toàn cầu. Trung Quốc đứng đầu với gần 16 tỷ tấn, tương đương khoảng 29,5% tổng lượng phát thải thế giới. Mỹ xếp thứ hai với hơn 6 tỷ tấn, trong khi Ấn Độ đứng thứ ba với khoảng 4,5 tỷ tấn.

Liên minh châu Âu (EU), nếu tính chung 27 quốc gia thành viên, đóng góp khoảng 5,8% lượng phát thải toàn cầu. Tiếp theo là Nga, Indonesia, Brazil và Iran.

Ngoài lượng phát thải được thống kê theo từng quốc gia, hoạt động vận tải biển và hàng không quốc tế cũng tạo ra một lượng khí nhà kính đáng kể. Hai lĩnh vực này chiếm khoảng 2,6% tổng lượng phát thải toàn cầu, cao hơn mức phát thải riêng lẻ của phần lớn các quốc gia.

Tuy nhiên, thứ hạng hiện nay không phản ánh đầy đủ trách nhiệm phát thải trong lịch sử. Cuộc Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ thế kỷ XVIII và XIX đã thúc đẩy lượng khí thải tăng mạnh tại các nước phương Tây, đặc biệt là Anh và Mỹ. Quá trình xây dựng nhà máy, mở rộng sản xuất công nghiệp và sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên quy mô lớn khiến các nền kinh tế này trở thành những nguồn phát thải chủ yếu trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa.

Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, lượng khí nhà kính toàn cầu tiếp tục tăng nhanh cùng với sự phục hồi và mở rộng của nền kinh tế thế giới.

Trong khi đó, lượng phát thải của Trung Quốc tăng vọt từ đầu những năm 2000, khi nền kinh tế nước này phát triển mạnh và ngành công nghiệp chế tạo mở rộng nhanh chóng. Đến giữa thập niên 2000, Trung Quốc vượt Mỹ để trở thành quốc gia phát thải lớn nhất thế giới.

Dù vậy, nếu tính tổng lượng CO2 tích lũy từ giữa thế kỷ XVIII đến nay, Mỹ vẫn đứng đầu. Theo Global Carbon Budget, Mỹ chiếm khoảng 23,5% tổng lượng CO2 phát thải trong lịch sử, so với 15,4% của Trung Quốc.