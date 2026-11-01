Ông Trump bất ngờ mở mặt trận pháp lý trước thềm bầu cử Mỹ

Ông Trump chạy đua nước rút

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định khôi phục các hoạt động vận động tranh cử vào phút chót, chỉ một ngày sau khi thông báo hủy bỏ, đồng thời thúc đẩy các động thái pháp lý có thể tạo cơ sở cho việc thách thức kết quả bầu cử tại tòa án.

Tổng thống Trump vận động tranh cử. Ảnh: AP

Theo tổ chức theo dõi bầu cử Election Lab thuộc Đại học Florida, tính đến thời điểm này, khoảng 48 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử ngày 3/11, mức cao nhất từng ghi nhận trong các kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Các nhà phân tích độc lập dự báo đảng Cộng hòa nhiều khả năng mất thế đa số sít sao tại Hạ viện, trong khi cuộc đua giành quyền kiểm soát Thượng viện được dự đoán sẽ diễn ra với cách biệt rất nhỏ.

Chính quyền ông Trump đang thúc đẩy các vụ kiện tại Alaska, nơi cuộc đua vào Thượng viện có thể ảnh hưởng đáng kể đến tương quan lực lượng tại Quốc hội, và California - bang thường mất nhiều thời gian hơn phần lớn các bang khác để hoàn tất kiểm phiếu.

Hôm 29/10, Bộ Tư pháp Mỹ đã nộp đơn kiện sửa đổi tại Alaska, nhằm ngăn việc xác nhận kết quả bầu cử trong trường hợp ứng viên Cộng hòa thất bại với cách biệt sít sao. Đơn kiện dẫn lại thông tin từ tờ New York Times, theo đó các thành viên đảng Dân chủ bị cáo buộc đã vận động một ứng viên khác có tên trùng với nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng hòa nhằm phân tán phiếu bầu. Một người phát ngôn Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) xác nhận cơ quan này dự kiến tổ chức họp báo hôm 30/10 tại văn phòng Công tố viên Mỹ ở Anchorage.

Nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện của Quốc hội, đảng này dự kiến mở các cuộc điều tra nhằm vào chính quyền ông Trump, đồng thời gia tăng sức ép buộc Tổng thống chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Bộ Tư pháp gia tăng sức ép pháp lý tại California

Tại California, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm vào giới chức phụ trách bầu cử của bang. Theo những tài liệu Reuters tiếp cận được, cơ quan này đã ban hành các lệnh triệu tập trong khuôn khổ cuộc điều tra hình sự về cáo buộc cho phép người không phải công dân Mỹ tham gia bỏ phiếu.

Hôm 30/10, một tòa phúc thẩm liên bang bác đề nghị của Bộ Tư pháp về việc tạm dừng kiểm đếm các lá phiếu qua thư của hơn 20.000 cử tri đã đăng ký. Chính quyền ông Trump cho rằng một số người trong nhóm này có thể không phải công dân Mỹ. Đây là lần thứ hai trong tuần tòa án bác yêu cầu tương tự của Bộ Tư pháp.

Trước đó, một thẩm phán tòa cấp dưới cũng không chấp thuận đề nghị này, với nhận định việc đình chỉ kiểm phiếu có thể khiến hàng nghìn cử tri đủ điều kiện bị tước quyền bầu cử. Trong khi đó, giới chức California cho rằng những cáo buộc của Bộ Tư pháp dựa trên các dữ liệu thiếu độ tin cậy.

Tại bang New Hampshire, chi phí thuê nhà và giá xăng dầu cũng đang trở thành những vấn đề được cử tri quan tâm, có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của họ trong cuộc đua vào Thượng viện.

Các động thái pháp lý của chính quyền liên bang được đánh giá là sự can thiệp bất thường vào hoạt động bầu cử cấp bang, vốn thuộc thẩm quyền quản lý của các địa phương theo Hiến pháp Mỹ. Các quan chức phụ trách bầu cử trên khắp nước Mỹ nói rằng họ đang chuẩn bị đối phó với những thách thức pháp lý tiếp theo từ Washington.

Ông Trump từ lâu đã đặt nghi vấn về tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử tại Mỹ. Tuy nhiên, nhiều cuộc điều tra và nghiên cứu cho thấy gian lận bầu cử tại Mỹ rất hiếm khi xảy ra.

Lo ngại về thông tin sai lệch

Trước nguy cơ thông tin sai lệch và các thuyết âm mưu lan truyền xung quanh cuộc bầu cử, thành phố Detroit đang triển khai các biện pháp nhằm tránh lặp lại những tranh cãi từng ảnh hưởng đến quá trình kiểm phiếu tại đây vào năm 2020. Michigan cũng là bang có cuộc đua vào Thượng viện được đánh giá quan trọng.

Ông Matt Friedman, người hỗ trợ văn phòng thư ký thành phố Detroit phổ biến thông tin về quy trình bầu cử, cho biết, giới chức thành phố đang thu xếp để các phóng viên trực tiếp chứng kiến hoạt động tiếp nhận xe tải và xe van chở phiếu bầu vào đêm muộn. Đây là một công đoạn bình thường trong quy trình bầu cử tại thành phố.

Theo đó, các phương tiện sẽ vận chuyển phiếu bầu từ 38 hòm phiếu đến Sở Bầu cử để xác minh chữ ký. Sau đó, số phiếu này được chuyển đến trung tâm Huntington Place để tiến hành kiểm đếm.

"Quy trình kiểm phiếu tại Detroit đã trở thành một vấn đề chính trị trong sáu năm qua. Việc củng cố niềm tin vào sự thật về cách thức bỏ phiếu và kiểm phiếu tại Detroit hiện là một ưu tiên hàng đầu", ông Friedman nói.

Trong khi đó, hôm 30/10, ông Trump tham gia vận động tranh cử tại Florida. Đây là hoạt động mới nhất trong loạt cuộc mít tinh trực tiếp của Tổng thống tại những bang ông từng giành chiến thắng với cách biệt lớn, nhưng hiện đảng Dân chủ cũng đang cho thấy khả năng cạnh tranh đáng kể.

Nhà Trắng hôm 30/10 cho biết ông Trump sẽ tổ chức các cuộc mít tinh vào cuối tuần tại Kansas và Iowa, chưa đầy 24 giờ sau khi các sự kiện này được thông báo hủy bỏ. Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris, người thất bại trước ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024, cũng tham gia vận động cho đảng Dân chủ tại Atlanta hôm 30/10.