Ông Trump có thể đối mặt làn sóng điều tra khi đảng Dân chủ nắm quyền ở Quốc hội

Tổng thống Donald Trump dường như đang cân nhắc điều chỉnh cách ứng xử với đảng Dân chủ sau khi đảng Cộng hòa hứng chịu thất bại trong cuộc bầu cử hôm 3/11. Cho đến nay, ông đã đưa ra những thông điệp khác nhau về cách hợp tác với đảng Dân chủ, trong bối cảnh đảng này sẽ kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện vào tháng 1/2027.

Tổng thống Trump đối mặt với nhiều thách thức mới. Ảnh: AP

“Chúng tôi sẽ hợp tác với đảng Dân chủ”, ông Trump nói hôm 3/11, khi kết quả bất lợi của đảng Cộng hòa dần được xác định. Tuy nhiên, trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, ông lại tuyên bố: “Tôi nắm trong tay quyền lực tối thượng – đó chính là quyền phủ quyết”.

Đảng Dân chủ chuẩn bị một loạt cuộc điều tra

“Các bạn hãy chuẩn bị luật sư đi”, Hạ nghị sĩ Robert Garcia, đại diện bang California và là người dự kiến đảm nhận chức Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ của Hạ viện, cảnh báo. Trong nhiều tháng qua, ông đã chuẩn bị chương trình nghị sự điều tra cho ủy ban này.

Theo ông Garcia, các cuộc điều tra sắp tới sẽ tập trung vào hoạt động kinh doanh của gia đình ông Trump, những cáo buộc tham nhũng trong giới doanh nghiệp, hoạt động của Bộ An ninh Nội địa (DHS) và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), cũng như vụ việc liên quan đến ông Jeffrey Epstein.

Ngoài ra, ủy ban cũng dự kiến xem xét các cáo buộc về cơ chế “tiền đổi lấy đặc quyền” và những khoản chi trả bất hợp pháp liên quan đến các hợp đồng của DHS, cũng như các khoản quyên góp cho dự án xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Jamie Raskin, đại diện bang Maryland và là người dự kiến đứng đầu Ủy ban Tư pháp Hạ viện, cũng đã xây dựng danh sách dài các vấn đề cần điều tra. Một số nội dung có sự giao thoa với phạm vi giám sát của các ủy ban khác, trong đó có cách Bộ Tư pháp xử lý cuộc điều tra liên quan đến hồ sơ Epstein và quyết định chuyển tù nhân Ghislaine Maxwell đến một nhà tù có mức độ an ninh thấp hơn.

Ông Raskin cũng dự định xem xét kỹ những khoản tiền mà Đảng Dân chủ gọi là “quỹ đen”. Các khoản này bao gồm sáng kiến quốc tế mang tên “Hội đồng Hòa bình”, quỹ “chống vũ khí hóa” được thành lập từ thỏa thuận dàn xếp trong vụ kiện của ông Trump nhằm vào Sở Thuế vụ (IRS) và Bộ Tài chính; cùng nguồn kinh phí dành cho dự án xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng.

Hạ nghị sĩ Adam Smith, đại diện bang Washington và là thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện, cho biết ông dự định tăng cường hoạt động giám sát đối với Bộ Quốc phòng.

Ông Smith cho rằng: “Cuộc chiến bất hợp pháp chống lại Iran là vấn đề hàng đầu đối với tôi và người dân Mỹ”. Bên cạnh đó, ông Smith muốn điều tra các hoạt động quân sự không được Quốc hội cho phép tại vùng Caribe và Mỹ Latinh, việc triển khai quân đội tại các thành phố của Mỹ, cũng như những gì ông mô tả là hành vi chính trị hóa quân đội và thanh lọc nhân sự dựa trên lòng trung thành hoặc hệ tư tưởng.

Về phía Nhà Trắng, một quan chức cảnh báo rằng nếu đảng Dân chủ “lạm dụng quyền lực, chính trị hóa các cuộc điều tra, lạm dụng trát đòi hầu tòa và hủy hoại cuộc sống của người khác”, họ cần nhớ rằng chính quyền ông Trump vẫn nắm quyền kiểm soát bộ máy hành pháp liên bang và các công cụ quyền lực của cơ quan này.

Giành lại quyền kiểm soát ngân sách

Đảng Dân chủ cũng sẽ giành lại vai trò kiểm soát ngân sách liên bang, qua đó có thêm công cụ giám sát các quyết định chi tiêu của chính quyền ông Trump và các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội.

Hạ nghị sĩ Rosa DeLauro, đại diện bang Connecticut và là người dự kiến đứng đầu Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện, cho biết bà sẽ sử dụng “mọi công cụ hiện có” để tăng cường giám sát chính quyền ông Trump.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà DeLauro bày tỏ mong muốn tập trung giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi sẽ ngăn chặn tham nhũng ở cấp cao nhất của chính phủ. Tôi sẽ thực hiện điều đó thông qua các dự luật phân bổ ngân sách”, bà nói. Bà DeLauro cũng cho biết: “Chúng tôi sẽ thiết lập các cơ chế kiểm soát trong các dự luật phân bổ ngân sách”.

Dù có kế hoạch gia tăng sức ép đối với chính quyền ông Trump, các nghị sĩ Dân chủ hiểu rằng họ vẫn cần sự hợp tác của Đảng Cộng hòa để thông qua những đạo luật quan trọng, chẳng hạn như các dự luật cấp ngân sách cho hoạt động của chính phủ.

Molly Reynolds, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc nghiên cứu quản trị tại Viện Brookings, nhận định: “Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, phần lớn hoạt động lập pháp của Quốc hội trong hai năm đầu nhiệm kỳ ông Trump đều cần sự ủng hộ của cả hai đảng. Vì vậy, xét trên phương diện này, chúng ta vẫn sẽ chứng kiến những nỗ lực lập pháp dựa trên sự hợp tác lưỡng đảng”.

Theo giáo sư Douglas Kriner, Đảng Dân chủ có thể tận dụng quy trình phân bổ ngân sách, các điều khoản hạn chế chi tiêu và những công cụ khác để tác động đến phạm vi hoạt động của các cơ quan chính phủ dưới thời ông Trump.

Số phận các ứng viên do ông Trump đề cử sẽ ra sao?

Việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện sẽ khiến Tổng thống Donald Trump gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thúc đẩy phê chuẩn các ứng viên do ông đề cử.

Ông Trump nhiều lần khẳng định không có ý định sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với báo chí hôm 4/11, ông cho rằng việc phê chuẩn một Bộ trưởng Quốc phòng mới sẽ thuận lợi hơn nếu được tiến hành trước khi Quốc hội khóa mới nhậm chức vào tháng 1. Nếu không thể tìm được những ứng viên nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng, Tổng thống có thể sẽ phải tiếp tục dựa vào các quan chức tạm quyền để đảm nhiệm những vị trí còn bỏ trống.

Mối quan hệ giữa ông Trump và đảng Cộng hòa

Trước cuộc bầu cử, phần lớn nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội đều ủng hộ, bảo vệ và bỏ phiếu thông qua các ưu tiên của ông Trump. Tuy nhiên, giờ đây, Tổng thống đang phải đối mặt với điều mà ông Rottinghaus gọi là “chiếc đồng hồ đếm ngược”.

“Hai năm cuối nhiệm kỳ sẽ là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp chính trị của ông ấy”, ông Rottinghaus nhận định. Theo ông, tầm ảnh hưởng của Tổng thống đối với các nghị sĩ, đặc biệt là những người thuộc đảng Cộng hòa, sẽ dần suy giảm khi các nhà lập pháp bắt đầu cân nhắc tương lai chính trị của chính mình thay vì tập trung vào các mục tiêu của ông Trump.

“Đảng Cộng hòa sẽ phải tìm ra hướng đi phía trước. Họ sẽ phải tìm cách tiến lên mà không còn bị ràng buộc bởi ông Donald Trump”, ông nói thêm.