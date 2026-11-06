English
/ QUAN SÁT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump có thể đối mặt làn sóng điều tra khi đảng Dân chủ nắm quyền ở Quốc hội

Thứ Sáu, 11:38, 06/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, Tổng thống Trump đối mặt sức ép mới khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội, để ngỏ khả năng mở loạt cuộc điều tra nhằm vào chính quyền.

Tổng thống Donald Trump dường như đang cân nhắc điều chỉnh cách ứng xử với đảng Dân chủ sau khi đảng Cộng hòa hứng chịu thất bại trong cuộc bầu cử hôm 3/11. Cho đến nay, ông đã đưa ra những thông điệp khác nhau về cách hợp tác với đảng Dân chủ, trong bối cảnh đảng này sẽ kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện vào tháng 1/2027.

Ong trump co the doi mat lan song dieu tra khi dang dan chu nam quyen o quoc hoi hinh anh 1
Tổng thống Trump đối mặt với nhiều thách thức mới. Ảnh: AP

“Chúng tôi sẽ hợp tác với đảng Dân chủ”, ông Trump nói hôm 3/11, khi kết quả bất lợi của đảng Cộng hòa dần được xác định. Tuy nhiên, trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, ông lại tuyên bố: “Tôi nắm trong tay quyền lực tối thượng – đó chính là quyền phủ quyết”.

Đảng Dân chủ chuẩn bị một loạt cuộc điều tra

“Các bạn hãy chuẩn bị luật sư đi”, Hạ nghị sĩ Robert Garcia, đại diện bang California và là người dự kiến đảm nhận chức Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ của Hạ viện, cảnh báo. Trong nhiều tháng qua, ông đã chuẩn bị chương trình nghị sự điều tra cho ủy ban này.

Theo ông Garcia, các cuộc điều tra sắp tới sẽ tập trung vào hoạt động kinh doanh của gia đình ông Trump, những cáo buộc tham nhũng trong giới doanh nghiệp, hoạt động của Bộ An ninh Nội địa (DHS) và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), cũng như vụ việc liên quan đến ông Jeffrey Epstein.

Ngoài ra, ủy ban cũng dự kiến xem xét các cáo buộc về cơ chế “tiền đổi lấy đặc quyền” và những khoản chi trả bất hợp pháp liên quan đến các hợp đồng của DHS, cũng như các khoản quyên góp cho dự án xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Jamie Raskin, đại diện bang Maryland và là người dự kiến đứng đầu Ủy ban Tư pháp Hạ viện, cũng đã xây dựng danh sách dài các vấn đề cần điều tra. Một số nội dung có sự giao thoa với phạm vi giám sát của các ủy ban khác, trong đó có cách Bộ Tư pháp xử lý cuộc điều tra liên quan đến hồ sơ Epstein và quyết định chuyển tù nhân Ghislaine Maxwell đến một nhà tù có mức độ an ninh thấp hơn.

Ông Raskin cũng dự định xem xét kỹ những khoản tiền mà Đảng Dân chủ gọi là “quỹ đen”. Các khoản này bao gồm sáng kiến quốc tế mang tên “Hội đồng Hòa bình”, quỹ “chống vũ khí hóa” được thành lập từ thỏa thuận dàn xếp trong vụ kiện của ông Trump nhằm vào Sở Thuế vụ (IRS) và Bộ Tài chính; cùng nguồn kinh phí dành cho dự án xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng.

Hạ nghị sĩ Adam Smith, đại diện bang Washington và là thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện, cho biết ông dự định tăng cường hoạt động giám sát đối với Bộ Quốc phòng.

Ông Smith cho rằng: “Cuộc chiến bất hợp pháp chống lại Iran là vấn đề hàng đầu đối với tôi và người dân Mỹ”. Bên cạnh đó, ông Smith muốn điều tra các hoạt động quân sự không được Quốc hội cho phép tại vùng Caribe và Mỹ Latinh, việc triển khai quân đội tại các thành phố của Mỹ, cũng như những gì ông mô tả là hành vi chính trị hóa quân đội và thanh lọc nhân sự dựa trên lòng trung thành hoặc hệ tư tưởng.

Về phía Nhà Trắng, một quan chức cảnh báo rằng nếu đảng Dân chủ “lạm dụng quyền lực, chính trị hóa các cuộc điều tra, lạm dụng trát đòi hầu tòa và hủy hoại cuộc sống của người khác”, họ cần nhớ rằng chính quyền ông Trump vẫn nắm quyền kiểm soát bộ máy hành pháp liên bang và các công cụ quyền lực của cơ quan này.

Giành lại quyền kiểm soát ngân sách

Đảng Dân chủ cũng sẽ giành lại vai trò kiểm soát ngân sách liên bang, qua đó có thêm công cụ giám sát các quyết định chi tiêu của chính quyền ông Trump và các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội. 

Hạ nghị sĩ Rosa DeLauro, đại diện bang Connecticut và là người dự kiến đứng đầu Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện, cho biết bà sẽ sử dụng “mọi công cụ hiện có” để tăng cường giám sát chính quyền ông Trump.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà DeLauro bày tỏ mong muốn tập trung giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi sẽ ngăn chặn tham nhũng ở cấp cao nhất của chính phủ. Tôi sẽ thực hiện điều đó thông qua các dự luật phân bổ ngân sách”, bà nói. Bà DeLauro cũng cho biết: “Chúng tôi sẽ thiết lập các cơ chế kiểm soát trong các dự luật phân bổ ngân sách”.

Dù có kế hoạch gia tăng sức ép đối với chính quyền ông Trump, các nghị sĩ Dân chủ hiểu rằng họ vẫn cần sự hợp tác của Đảng Cộng hòa để thông qua những đạo luật quan trọng, chẳng hạn như các dự luật cấp ngân sách cho hoạt động của chính phủ.

Molly Reynolds, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc nghiên cứu quản trị tại Viện Brookings, nhận định: “Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, phần lớn hoạt động lập pháp của Quốc hội trong hai năm đầu nhiệm kỳ ông Trump đều cần sự ủng hộ của cả hai đảng. Vì vậy, xét trên phương diện này, chúng ta vẫn sẽ chứng kiến những nỗ lực lập pháp dựa trên sự hợp tác lưỡng đảng”.

Theo giáo sư Douglas Kriner, Đảng Dân chủ có thể tận dụng quy trình phân bổ ngân sách, các điều khoản hạn chế chi tiêu và những công cụ khác để tác động đến phạm vi hoạt động của các cơ quan chính phủ dưới thời ông Trump.

Số phận các ứng viên do ông Trump đề cử sẽ ra sao?

Việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện sẽ khiến Tổng thống Donald Trump gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thúc đẩy phê chuẩn các ứng viên do ông đề cử.

Ông Trump nhiều lần khẳng định không có ý định sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với báo chí hôm 4/11, ông cho rằng việc phê chuẩn một Bộ trưởng Quốc phòng mới sẽ thuận lợi hơn nếu được tiến hành trước khi Quốc hội khóa mới nhậm chức vào tháng 1. Nếu không thể tìm được những ứng viên nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng, Tổng thống có thể sẽ phải tiếp tục dựa vào các quan chức tạm quyền để đảm nhiệm những vị trí còn bỏ trống.

Mối quan hệ giữa ông Trump và đảng Cộng hòa

Trước cuộc bầu cử, phần lớn nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội đều ủng hộ, bảo vệ và bỏ phiếu thông qua các ưu tiên của ông Trump. Tuy nhiên, giờ đây, Tổng thống đang phải đối mặt với điều mà ông Rottinghaus gọi là “chiếc đồng hồ đếm ngược”.

“Hai năm cuối nhiệm kỳ sẽ là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp chính trị của ông ấy”, ông Rottinghaus nhận định. Theo ông, tầm ảnh hưởng của Tổng thống đối với các nghị sĩ, đặc biệt là những người thuộc đảng Cộng hòa, sẽ dần suy giảm khi các nhà lập pháp bắt đầu cân nhắc tương lai chính trị của chính mình thay vì tập trung vào các mục tiêu của ông Trump.

“Đảng Cộng hòa sẽ phải tìm ra hướng đi phía trước. Họ sẽ phải tìm cách tiến lên mà không còn bị ràng buộc bởi ông Donald Trump”, ông nói thêm.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đảng Cộng hòa yêu cầu ông Trump thay đổi chính sách sau thất bại bầu cử
Đảng Cộng hòa yêu cầu ông Trump thay đổi chính sách sau thất bại bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng từ chính các thành viên Đảng Cộng hòa, yêu cầu ông điều chỉnh đường lối sau thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Đảng Cộng hòa yêu cầu ông Trump thay đổi chính sách sau thất bại bầu cử

Đảng Cộng hòa yêu cầu ông Trump thay đổi chính sách sau thất bại bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng từ chính các thành viên Đảng Cộng hòa, yêu cầu ông điều chỉnh đường lối sau thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bầu cử Mỹ 2026: Cái giá từ những lựa chọn của Tổng thống Trump
Bầu cử Mỹ 2026: Cái giá từ những lựa chọn của Tổng thống Trump

VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 3/11 được xem là một bước ngoặt đáng chú ý trong nền chính trị Mỹ, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong lựa chọn của cử tri và những thách thức mà Tổng thống Donald Trump cùng Đảng Cộng hòa đang đối mặt.

Bầu cử Mỹ 2026: Cái giá từ những lựa chọn của Tổng thống Trump

Bầu cử Mỹ 2026: Cái giá từ những lựa chọn của Tổng thống Trump

VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 3/11 được xem là một bước ngoặt đáng chú ý trong nền chính trị Mỹ, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong lựa chọn của cử tri và những thách thức mà Tổng thống Donald Trump cùng Đảng Cộng hòa đang đối mặt.

Đảng Dân chủ dọa luận tội lần ba, ông Trump cảnh báo đanh thép
Đảng Dân chủ dọa luận tội lần ba, ông Trump cảnh báo đanh thép

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Doanld Trump đã lên tiếng chỉ trích các nhân vật nổi bật của Đảng Dân chủ sau khi một số nghị sĩ đảng này tuyên bố sẽ thúc đẩy luận tội ông nếu giành quyền kiểm soát Hạ viện.

Đảng Dân chủ dọa luận tội lần ba, ông Trump cảnh báo đanh thép

Đảng Dân chủ dọa luận tội lần ba, ông Trump cảnh báo đanh thép

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Doanld Trump đã lên tiếng chỉ trích các nhân vật nổi bật của Đảng Dân chủ sau khi một số nghị sĩ đảng này tuyên bố sẽ thúc đẩy luận tội ông nếu giành quyền kiểm soát Hạ viện.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ