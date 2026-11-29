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VOV.VN - Trung tướng Phạm Tuân chia sẻ khoảnh khắc ông lái tiêm kích MiG-21 áp sát máy bay B-52 và bắn rơi tại chỗ oanh tạc cơ chiến lược này của đối phương. Không quân Việt Nam đã điều chỉnh chiến thuật đánh B-52 trong Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” 1972.
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