AI có thể giải một bài toán khó chỉ trong vài giây, nhưng liệu học sinh có thể tự tìm ra lời giải khi gặp bài toán tương tự? Đây là một trong những vấn đề được nhiều quốc gia quan tâm khi AI ngày càng hiện diện rộng rãi trong giáo dục.

Tại Australia, Tổ chức Nghiên cứu Giáo dục Australia khuyến nghị không sử dụng AI trong ba năm đầu tiểu học, trong khi một số bang đã xây dựng hướng dẫn và phát triển các công cụ AI hỗ trợ học sinh trung học từng bước tìm ra lời giải. Cách tiếp cận của Australia cho thấy nỗ lực cân bằng giữa ứng dụng công nghệ và duy trì khả năng tư duy độc lập của học sinh.

AI đã trở thành công cụ quen thuộc với nhiều học sinh, sinh viên. Ảnh minh họa: ESA

Nguy cơ lệ thuộc AI và mất khả năng tư duy độc lập

Theo Tổ chức Nghiên cứu Giáo dục Australia, việc đưa AI vào lớp học quá sớm có thể khiến trẻ mất tập trung và dẫn đến hiện tượng được các nhà nghiên cứu gọi là “ảo giác học tập”. Đây là tình trạng học sinh có cảm giác đã nắm vững kiến thức nhờ nhanh chóng tìm được câu trả lời với sự hỗ trợ của AI, nhưng thực tế lại không ghi nhớ hoặc hiểu sâu nội dung bài học.

Bản khuyến nghị dẫn một số nghiên cứu quốc tế cho thấy, có những học sinh, sinh viên hoàn thành tốt bài tập khi được AI hỗ trợ, nhưng không đạt kết quả tương tự khi phải tự làm bài trong các kỳ thi.

Nguy cơ lớn nhất là việc thường xuyên phụ thuộc vào AI có thể khiến học sinh ít có cơ hội tự tìm lời giải, thử nghiệm những phương pháp khác nhau hoặc lý giải cơ sở lựa chọn đáp án. Trong khi đó, quá trình tự tìm tòi, nhận diện và sửa chữa sai sót đóng vai trò quan trọng trong việc tích lũy kiến thức, hình thành tư duy độc lập, khả năng sáng tạo và phản biện.

Đây là cơ sở để các nhà nghiên cứu khuyến nghị tránh sử dụng AI trong ba năm đầu tiểu học, từ lớp 1 đến lớp 3. Ở giai đoạn này, trẻ không chỉ tiếp thu kiến thức cơ bản mà còn hình thành phương pháp học tập và tư duy. Việc quá sớm dựa vào AI để giải quyết bài tập có thể khiến các em bỏ qua những bước cần thiết để xây dựng nền tảng học tập lâu dài.

Từ lớp 4, AI có thể được giới thiệu ở mức độ hạn chế, dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của giáo viên và kết hợp với phương pháp giảng dạy trực tiếp. Mục tiêu là bảo đảm học sinh thực sự hiểu bài, ghi nhớ kiến thức và có khả năng vận dụng để giải quyết những vấn đề tương tự hoặc tình huống mới.

Đối với bậc trung học và đại học, AI có thể được sử dụng rộng rãi hơn. Tuy nhiên, học sinh, sinh viên vẫn cần tránh phụ thuộc quá mức vào công nghệ. Giáo viên cũng phải thiết kế các hoạt động và bài tập đòi hỏi người học tự nghiên cứu, suy luận và hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, mức độ ứng dụng AI có thể khác nhau tùy theo từng bậc học, song nguyên tắc xuyên suốt là công nghệ phải hỗ trợ, thay vì thay thế quá trình tự học và tư duy của học sinh.

Các bang Australia quản lý việc sử dụng AI trong trường học ra sao?

Năm 2023, Australia ban hành khung hướng dẫn chung về sử dụng AI trong trường học, đề cập đến sáu nhóm vấn đề, gồm dạy và học; lợi ích của con người và cộng đồng; minh bạch; công bằng; trách nhiệm; quyền riêng tư, an toàn và bảo mật.

Theo khung hướng dẫn, học sinh cần được trang bị kiến thức cơ bản về cách thức hoạt động của AI, đồng thời hiểu rằng công nghệ này có thể đưa ra thông tin sai lệch hoặc chứa đựng định kiến. Mục tiêu là giúp người học sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ phát triển tư duy phản biện và sáng tạo.

Về phía nhà trường, giáo viên có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá các công cụ AI trước khi đưa vào giảng dạy, giám sát quá trình sử dụng và bảo đảm an toàn dữ liệu của học sinh.

Trên cơ sở khung hướng dẫn chung, các bang và vùng lãnh thổ xây dựng quy định phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại bang Victoria, cơ quan quản lý giáo dục ban hành hướng dẫn về lựa chọn công cụ AI, bảo vệ quyền riêng tư và bảo đảm tính minh bạch trong học tập. Đáng chú ý, nhà trường phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi cho học sinh sử dụng AI. Trường hợp phụ huynh không đồng ý, nhà trường phải tôn trọng quyết định này.

Victoria cũng quy định cụ thể việc bảo vệ dữ liệu cá nhân khi sử dụng AI. Giáo viên phải hướng dẫn học sinh không cung cấp thông tin cá nhân hoặc dữ liệu sức khỏe cho các công cụ AI. Trong trường hợp cần sử dụng dữ liệu phục vụ giảng dạy, giáo viên chỉ được cung cấp những thông tin thực sự cần thiết và phải loại bỏ các chi tiết có thể xác định danh tính học sinh.

Bên cạnh đó, nhà trường cần thiết lập các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và hạn chế nguy cơ học sinh tiếp xúc với nội dung độc hại.

Một nội dung quan trọng khác là hướng dẫn học sinh cách đặt câu hỏi và đánh giá thông tin do AI cung cấp. Thay vì tiếp nhận câu trả lời một cách thụ động, học sinh được khuyến khích kiểm tra độ chính xác, tính phù hợp với yêu cầu bài học, sự chặt chẽ của lập luận cũng như khả năng tồn tại định kiến hoặc nội dung gây hại.

Bang Victoria còn khuyến khích các trường xây dựng thỏa thuận sử dụng AI với học sinh, trong đó xác định rõ những hành vi được phép và không được phép. Các hành vi bị cấm bao gồm sử dụng AI để xuyên tạc thông tin, bắt nạt người khác hoặc xâm phạm quyền riêng tư.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp học sinh sử dụng công nghệ hiệu quả mà còn nâng cao nhận thức về trách nhiệm cá nhân đối với việc sử dụng AI và kết quả học tập của mình.

Vai trò của nhà trường và gia đình trong hướng dẫn sử dụng AI

Một khảo sát tại bốn trường đại học của Australia cho thấy chỉ 47% sinh viên cho biết đã được hướng dẫn đầy đủ về cách sử dụng AI. Kết quả này phản ánh khoảng cách giữa tốc độ phổ biến của công nghệ và khả năng thích ứng của hệ thống giáo dục.

Australia ban hành khung hướng dẫn sử dụng AI trong trường học từ năm 2023. Sau đó, các bang và vùng lãnh thổ mới cụ thể hóa thành những chính sách phù hợp với địa phương. Quá trình xây dựng và triển khai chính sách cần thời gian, vì vậy việc một bộ phận sinh viên chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về sử dụng AI khi còn học phổ thông là điều có thể lý giải.

Hiện nay, khi nhiều địa phương, trong đó có bang Victoria, đã ban hành các quy định tương đối cụ thể, vấn đề quan trọng là bảo đảm nhà trường và giáo viên nắm vững, triển khai thống nhất các hướng dẫn này.

Học sinh cần được giải thích rõ những rủi ro khi sử dụng AI, cũng như quyền và trách nhiệm của bản thân trong quá trình tiếp cận công nghệ. Việc hướng dẫn không chỉ dừng ở kỹ năng sử dụng công cụ mà còn phải giúp các em nhận biết giới hạn của AI, đánh giá thông tin và chủ động trong học tập.

Đối với gia đình, mức độ cho phép trẻ sử dụng AI có thể khác nhau tùy theo quan điểm và điều kiện của từng gia đình. Tuy nhiên, các hướng dẫn của cơ quan quản lý giáo dục Australia được công bố công khai, giúp phụ huynh có cơ sở tìm hiểu và xây dựng những quy tắc phù hợp cho con em mình.

Đáng chú ý, việc sử dụng AI tại trường học cần có sự đồng ý của phụ huynh theo quy định áp dụng tại bang Victoria. Nhà trường không được yêu cầu học sinh sử dụng công cụ này nếu cha mẹ hoặc người giám hộ không đồng ý.

Các nghiên cứu gần đây cũng nhấn mạnh AI chỉ nên đóng vai trò bổ trợ, không thể thay thế hoàn toàn các phương pháp dạy và học truyền thống. Trên cơ sở đó, Australia đang tăng cường khuyến khích các trường học và giáo viên duy trì những phương pháp giảng dạy trực tiếp, giúp học sinh củng cố kiến thức nền tảng và phát triển khả năng tư duy độc lập.

Kinh nghiệm của Australia cho thấy, để đưa AI vào giáo dục hiệu quả, việc trang bị công nghệ cần đi đôi với xây dựng quy định rõ ràng, nâng cao năng lực giáo viên và tăng cường phối hợp giữa nhà trường với gia đình. Quan trọng hơn, học sinh cần được hướng dẫn sử dụng AI đúng mục đích, coi đây là công cụ hỗ trợ tiếp thu kiến thức chứ không phải phương tiện thay thế quá trình tự học và suy nghĩ.