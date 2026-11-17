Theo hãng thông tấn Tasnim, cơ quan truyền thông có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tehran có thể thực hiện một số điều chỉnh kỹ thuật đối với các loại tên lửa hiện có, qua đó mở rộng đáng kể phạm vi tấn công và cho phép chúng vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Hãng tin Iran cho rằng việc giảm khối lượng đầu đạn của tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 từ 2.000 kg xuống 1.500 kg có thể giúp tăng tầm bắn lên khoảng 3.000-4.000 km, so với giới hạn 2.000 km trước đây. Phiên bản Khorramshahr-4 cải tiến có thể đặt các căn cứ quân sự Mỹ và đồng minh tại Đông Âu, Đông Nam Âu, thậm chí một phần Trung Âu, trong phạm vi tấn công.

Đáng chú ý, Tasnim còn đề cập khả năng phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có tầm bắn khoảng 10.000 km, đủ để vươn tới bờ Đông nước Mỹ, bao gồm khu vực gần Washington và New York. Để bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ, tên lửa sẽ cần đạt tầm bắn hơn 13.000 km.

Tên lửa đạn đạo Iran. Ảnh: WANA

Tasnim cho rằng các điều chỉnh kỹ thuật hiện nay là khả thi do Iran có thể tận dụng công nghệ từ các phương tiện phóng vệ tinh như Qased, Zuljanah và Qaem để phát triển tên lửa có tầm bắn lớn hơn. Các yêu cầu kỹ thuật bao gồm phát triển đầu đạn có khả năng chịu nhiệt độ và áp lực cực lớn khi hồi quyển, đồng thời xây dựng những cơ sở phóng ngầm được Iran gọi là “thành phố tên lửa”.

Iran dỡ bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa

Những thông tin trên xuất hiện sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei ra chỉ thị yêu cầu quân đội đáp trả ngay lập tức và hiệu quả trước mọi mối đe dọa, bất kể quy mô hay hình thức, đồng thời không tự giới hạn phạm vi địa lý của các hoạt động quân sự.

Dưới thời Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, Iran từng áp dụng giới hạn tầm bắn 2.000 km đối với các loại tên lửa đạn đạo do nước này phát triển. Tuy nhiên, người phát ngôn IRGC, Tướng Hossein Mohebbi, mới đây xác nhận giới hạn này đã được dỡ bỏ.

“Giới hạn đó không còn được áp dụng đối với chúng tôi”, ông Mohebbi tuyên bố, song không nêu cụ thể tầm bắn mới hoặc xác nhận Iran hiện đã sở hữu tên lửa vượt quá giới hạn trước đây hay chưa. Quan chức này khẳng định những năng lực mới sẽ được chứng minh trên thực tế.

Tham vọng mở rộng tầm bắn tên lửa đã được một số chính trị gia Iran đề cập từ trước. Tháng 8/2025, nghị sĩ Amir Hayat-Moqaddam cho biết Tehran đã phát triển năng lực tấn công tầm xa trong khoảng hai thập kỷ, đồng thời cảnh báo những tên lửa tiếp theo của Iran có thể tấn công trực tiếp Washington hoặc được phóng từ trên biển nhằm vào lãnh thổ Mỹ.

Đầu tháng 11/2026, nghị sĩ Kamran Ghazanfari cũng tuyên bố Iran đã phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, tuyên bố này chưa được xác nhận bằng các kết quả thử nghiệm hoặc thông số kỹ thuật công khai.

Song song với việc mở rộng tầm bắn, Iran cũng công bố hình ảnh mới liên quan đến chương trình phát triển tên lửa.

Ngày 10/11, truyền hình nhà nước Iran phát sóng hình ảnh Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, kiểm tra một cơ sở tên lửa chiến lược ngầm thuộc IRGC, được giới thiệu là “thành phố tên lửa” mới.

Một nhà phân tích quân sự Iran cho rằng hình ảnh công bố cho thấy hai loại tên lửa mới. Loại thứ nhất được mô tả là tên lửa hành trình tàng hình đầu tiên của Iran, với động cơ phản lực được bố trí bên trong thân thay vì lắp bên ngoài như các thiết kế trước đây, qua đó có thể giảm khả năng bị radar phát hiện.

Loại thứ hai được cho là tên lửa đạn đạo kết hợp phần đầu đạn của tên lửa siêu vượt âm Fattah với thiết kế của Khyber Shikan 2, có thể giúp tăng tầm bắn từ khoảng 1.400 km lên gần 2.000 km.

Tuy nhiên, truyền thông Iran chưa công bố tên gọi, thông số kỹ thuật chính thức hoặc kết quả thử nghiệm của những vũ khí này.

Các căn cứ Mỹ ở châu Âu có thể trở thành mục tiêu

Việc Iran công khai đề cập khả năng tăng tầm bắn tên lửa diễn ra cùng thời điểm Tehran phát đi những cảnh báo về việc mở rộng phạm vi đáp trả ra ngoài Trung Đông.

Ngày 11/11, báo Kayhan, tờ báo có quan điểm cứng rắn được xuất bản dưới sự giám sát của đại diện Lãnh tụ Tối cao Iran, cảnh báo rằng nếu xung đột tái diễn, các căn cứ quân sự Mỹ nằm ngoài khu vực, bao gồm tại châu Âu, có thể trở thành mục tiêu.

Theo Kayhan, việc dỡ bỏ giới hạn địa lý của các mối đe dọa đồng nghĩa các đối thủ của Iran phải tính đến khả năng tên lửa của Tehran có thể tấn công những căn cứ Mỹ cách xa hàng nghìn km, bao gồm các cơ sở tại Đức, Anh, Albania, Hy Lạp và Cyprus.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Al Mayadeen của Lebanon, ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cũng tuyên bố Tehran sẽ không chỉ nhắm vào những căn cứ Mỹ gần lãnh thổ Iran nếu Washington tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công.

Theo ông Rezaei, bất kỳ căn cứ quân sự nào được sử dụng làm điểm xuất phát cho máy bay Mỹ tấn công Iran đều có thể trở thành mục tiêu đáp trả, kể cả khi cơ sở đó nằm tại châu Âu hoặc những khu vực xa hơn. Quan chức Iran đồng thời kêu gọi các quốc gia có căn cứ quân sự Mỹ không cho phép Washington sử dụng lãnh thổ của mình để tiến hành các chiến dịch chống Tehran.

Theo hãng thông tấn Tây Á (WANA), hàng loạt cơ sở quân sự tại 9 quốc gia châu Âu được cho là đã trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ các hoạt động quân sự chống Iran. Trong số này có các căn cứ RAF Fairford, RAF Lakenheath và RAF Mildenhall tại Anh; Akrotiri tại Cyprus; Aviano và Sigonella tại Italy; Spangdahlem và Ramstein tại Đức; cùng cơ sở quân sự Souda Bay trên đảo Crete của Hy Lạp. Các cơ sở này đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ triển khai máy bay chiến đấu, tiếp nhiên liệu trên không đến vận tải quân sự, hậu cần và hỗ trợ chỉ huy.

Mỹ cân nhắc các phương án quân sự

Trong khi Iran liên tục phát đi những cảnh báo về năng lực tên lửa, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc khả năng tạm dừng các cuộc tấn công mới nếu Washington không phải đối mặt với thêm những hành động khiêu khích.

Theo ba nguồn tin am hiểu vấn đề, sau các cuộc họp với nhóm cố vấn an ninh quốc gia và một loạt báo cáo tình báo, ông Trump đã đề cập khả năng không tiếp tục không kích Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng được cho là đồng tình với các đồng minh trong khu vực đang kêu gọi Washington tránh quay trở lại một cuộc chiến toàn diện.

Dù vậy, quân đội Mỹ vẫn duy trì khả năng mở rộng chiến dịch nếu cần thiết. Washington tiếp tục tăng cường hiện diện hải quân tại Trung Đông, với việc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt gia nhập lực lượng hải quân Mỹ đang triển khai trong khu vực cùng 2 tàu sân bay khác là USS George H.W. Bush và USS George Washington.

Theo một nguồn tin thân cận với các cuộc điện đàm của ông Trump, nhà lãnh đạo Mỹ có thể cân nhắc tiếp tục không kích các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran. Trong khi đó, hai quan chức khác cho biết, các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá rằng việc nối lại các cuộc tấn công quân sự khó có thể khiến Tehran thay đổi đáng kể những yêu cầu trong đàm phán.