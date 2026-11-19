Để có một Tuần lễ APEC ấn tượng, khép lại thành công của năm APEC 2026, Thâm Quyến đã tận dụng lợi thế của nơi đã làm nên nhiều kỳ tích công nghệ của Trung Quốc, tung ra các dịch vụ siêu thông minh, đưa đón khách bằng phương tiện giao thông xanh và giới thiệu tối đa văn hóa bản địa ra thế giới.

APEC Trung Quốc 2026.

Tại cuộc họp báo đầu tiên ngày 14/11 của Trung tâm Báo chí Tuần lễ Cấp cao APEC, chính quyền Quảng Đông và Thâm Quyến xác định 3 hướng trong công tác tổ chức là “xanh” gắn với văn minh sinh thái, làm nổi bật văn hóa bản địa bằng cách đưa các yếu tố này vào hoạt động trang trí, biểu diễn, ẩm thực và ứng dụng công nghệ số, AI trong phục vụ đại biểu, báo chí và khách quốc tế.

APEC 2026 xanh và thông thoáng

Tắc đường là câu chuyện khó tránh ở 1 trong 4 đô thị hạng nhất Trung Quốc như Thâm Quyến. Tuy nhiên, trong những ngày diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC, trừ những thời điểm cấm đường khi các sự kiện quan trọng nhất diễn ra trong ngày 18 và 19/11, thành phố có hơn 18 triệu dân này đường phố luôn trong tình trạng thông thoáng.

Đường phố Thâm Quyến vào giờ cao điểm sáng 18/11/2026.

Để có được điều này, từ hơn 1 tháng trước, tức 15/11, chính quyền thành phố Thâm Quyến đã phát động sáng kiến “Di chuyển xanh, đường thông thoáng” cam kết tự nguyện không sử dụng xe ô tô cá nhân trong thời gian diễn ra hội nghị. Tính đến ngày 7/11, hơn 1,5 triệu chủ phương tiện đã tham gia sáng kiến này. Với khoảng 4,84 triệu phương tiện cơ giới đang hoạt động ở Thâm Quyến, con số này tương đương cứ 3 xe thì có 1 xe nhường đường cho hội nghị APEC.

Không dừng ở đây, nhiều doanh nghiệp và cơ quan công lập cũng triển khai các phương thức làm việc linh hoạt để ủng hộ sáng kiến này.

Để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân, các dịch vụ tàu điện ngầm và xe buýt trong thành phố được giảm 50% giá vé trong suốt thời gian diễn ra hội nghị. Hệ thống tàu điện ngầm cũng tăng tần suất hoạt động và kéo dài thời gian vận hành, khoảng cách giữa hai chuyến tàu của một số tuyến rút ngắn xuống chỉ còn 2 phút. Thành phố cũng bổ sung 56 tuyến xe buýt kết nối với các nhà ga tàu điện ngầm, giúp nâng tổng năng lực vận tải bằng xe buýt thêm 20%.

Chỉnh trang không gian xanh, tận dụng cơ sở vật chất hiện có cũng là một phần của nỗ lực tổng thể. Trung tâm Giao lưu quốc tế Thâm Quyến, Quảng trường Văn hóa Vịnh Thâm Quyến và Trung tâm Hội nghị quốc tế Tiền Hải nằm trong số những địa điểm được điều chỉnh công năng, bố trí lại không gian để đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động và gặp gỡ song phương.

Góc trải nghiệm trà ở Trung tâm Báo chí APEC 2026.

Cùng với đó, các hội trường trọng điểm, đầu mối giao thông và địa điểm đón tiếp thuộc phạm vi phục vụ hội nghị sẽ được bảo đảm sử dụng 100% điện xanh, theo thông tin từ đơn vị điện lực của Trung Quốc. Nguồn điện được chuẩn bị từ các dự án điện gió ngoài khơi ở Quảng Đông và các cơ sở điện gió, điện mặt trời ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Những địa điểm đủ điều kiện tham gia thị trường điện được bảo đảm bằng hợp đồng mua điện xanh. Tại nhiều cơ sở đón tiếp chưa đủ điều kiện giao dịch trực tiếp, ngành điện sử dụng chứng chỉ điện xanh để xác nhận phần điện năng tiêu thụ tương ứng với sản lượng điện tái tạo. Tính đến 16/11, toàn bộ các hoạt động của hội nghị APEC đã sử dụng 6,06 triệu kWh điện xanh, tương đương giảm khoảng 3215 tấn khí CO2.

“Đây là một cánh cửa để giới thiệu với thế giới về Thâm Quyến xanh, phát thải, đồng thời cũng là một cửa sổ quan trọng để thế giới quan sát ngành điện của Trung Quốc.” Ông Trâu Chí Dũng, Tổng giám đốc Bộ phận Thị trường và Dịch vụ Khách hàng của Cục Cung cấp Điện Thâm Quyến, Tập đoàn Điện lực Nam Phương, cho biết.

Văn hóa bản địa

Theo ông Vương Hi, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chuẩn bị Hội nghị APEC tỉnh Quảng Đông, các yếu tố văn hóa truyền thống Trung Quốc, đặc biệt là văn hóa Lĩnh Nam sẽ được đưa vào cách bài trí hội trường, chương trình biểu diễn và phục vụ ẩm thực. Với một thành phố thường được biết đến qua các doanh nghiệp công nghệ và tốc độ đô thị hóa, những chi tiết này là cơ hội đặc biệt để khách quốc tế tìm hiểu thêm về vùng đất nơi Thâm Quyến phát triển.

Ban tổ chức đã bố trí khu giao lưu văn hóa ngay trong không gian tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí ở Trung tâm Hội nghị triển lãm Thâm Quyến, quận Phúc Điền, với những tác phẩm cắt giấy, tác phẩm sắp đặt kỹ thuật số hình cánh buồm chuyển tải hình ảnh các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương cùng vượt biển hay không gian trải nghiệm trà đạo, y học cổ truyền.

Nhiều hoạt động văn hóa còn được tổ chức tại các địa điểm ngoài hội nghị, như Triển lãm chuyên đề về di sản văn hóa phi vật thể Trung Quốc từ 15-22/11, Chợ di sản, múa lân và trình diễn thời trang lấy cảm hứng từ di sản. Trong Tuần lễ Cấp cao APEC, tỉnh Quảng Đông đã giới thiệu 218 điểm trên 43 tuyến tham quan, trong đó Thâm Quyến có 2 tuyến tiêu biểu, gồm Tiền Hải và Nam Sơn.

Phóng viên VOV trải nghiệm trường thông minh mã nguồn mở OpenHarmony

Công nghệ và AI

Trong Tuần lễ Cấp cao APEC, Thâm Quyến đã tập trung quảng bá năng lực công nghệ của thành phố. Nhiều tuyến tham quan mang chủ đề này đã được giới thiệu tới truyền thông quốc tế, như tuyến đến thăm trụ sở toàn cầu của Tập đoàn BYD, trải nghiệm Trung tâm đổi mới hệ sinh thái Harmony, trong đó điểm nhấn là tuyến phố chuyên về robot và AI tại quận Long Cương, nơi tập trung các cửa hàng ứng dụng công nghệ này cùng nhiều robot biểu diễn, phục vụ khách hàng và làm vệ sinh đường phố.

Ứng dụng AI xuất hiện ở khắp nơi tại Thâm Quyến. Điển hình tại Trung tâm Báo chí APEC, Media Buddy - nền tảng giúp phóng viên tìm tư liệu, chuyển lời nói trong bản ghi âm thành văn bản, dịch sang nhiều ngôn ngữ và dựng thô video đã được giới thiệu đến các nhà báo. Để trải nghiệm và tạo ra sản phẩm, họ chỉ cần dùng thẻ phóng viên do Ban Tổ chức cấp đăng nhập vào ứng dụng trên mạng nội bộ.

Trung tâm cũng đưa vào vận hành trường quay thông minh đầu tiên tại Trung Quốc xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở OpenHarmony. Hệ thống kết nối máy quay, đèn và bàn chuyển hình, sử dụng AI để điều phối góc máy và hỗ trợ dựng video. Hệ thống có thể nhận diện tư thế và giọng nói để tự động chọn góc quay. Khi nhiều người tham gia phỏng vấn, máy quay chọn khung hình người đang nói và chuyển sang toàn cảnh nếu nhiều người cùng lên tiếng. Trường quay cũng cho phép thay đổi phông nền ảo, giúp một ê-kíp nhỏ đảm nhiệm nhiều khâu ghi hình.

Ông Lạc Kỳ Kỳ, Giám đốc R&D của Công ty TNHH Công nghệ Kỹ thuật số Phát thanh Truyền hình Thâm Quyến, cho biết đây là lần đầu tiên Agent AI này được giới thiệu tới công chúng. Một số chương trình về APEC đã được làm thử nghiệm tại đây và tác nhân này hứa hẹn sẽ được ứng dụng tại Đài Phát thanh Truyền hình Thâm Quyến sau Tuần lễ Cấp cao APEC, nhằm tối ưu hóa nguồn lực và các công đoạn sản xuất một chương trình truyền hình phức tạp.

Các thiết bị phát trực tiếp được giới thiệu cùng dịp còn bao gồm bộ truyền hình ảnh không dây có thể gửi tín hiệu đồng thời tới hơn 20 thiết bị và máy quay có khả năng phát liên tục 24/7. Máy quay sử dụng AI để tự điều chỉnh cân bằng trắng và làm mờ hậu cảnh, giúp một phóng viên có thể tự vận hành buổi phát trực tiếp.

Đặc biệt, các hãng thiết bị quay nhỏ gọn nổi tiếng của Trung Quốc như DJI hay Insta360, vừa có gian trưng bày vừa sẵn sàng cho các phóng viên tại Trung tâm Báo chí sử dụng miễn phí sản phẩm, trong đó DJI mỗi lần cho mượn tối thiểu 20 máy, trong khi Insta360 cho mượn khoảng 100 máy mỗi ngày. Phóng viên có thể chỉ cần mang máy tính, không cần có máy ảnh hay thiết bị quay, vẫn có thể tác nghiệp trong thời gian diễn ra hội nghị.

Không chỉ trong Trung tâm Báo chí, hơn 7.000 thiết bị phiên dịch sử dụng AI đã được đưa vào các cửa khẩu, sân bay, các điểm giao thông đường sắt, khu mua sắm và điểm tham quan. Hơn 100.000 biển chỉ dẫn và bảng thông tin bằng tiếng nước ngoài cũng được chuẩn hóa, trong khi thông báo song ngữ được triển khai trên toàn bộ xe taxi.

Các công cụ dẫn đường thông minh, thông quan số và điều phối vận hành cũng được đưa vào công tác phục vụ. Đại biểu có lối đi riêng tại 9 cửa khẩu thuộc các tuyến đường bộ, đường biển, đường hàng không và đường sắt. Sân bay quốc tế Bảo An triển khai kiểm tra trước hành lý ký gửi, còn cửa khẩu Hoàng Cương áp dụng quy trình phối hợp kiểm tra và làm thủ tục qua cửa khẩu một lần.

Để giúp khách quốc tế sử dụng các dịch vụ hàng ngày thuận tiện hơn, cách thức thanh toán cũng có những điều chỉnh. Tất cả cổng soát vé tàu điện ngầm trong thành phố đã hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc bằng thẻ ngân hàng quốc tế. Hơn 3.000 máy ATM hỗ trợ rút tiền bằng thẻ phát hành ở nước ngoài, hơn 1.600 điểm giao dịch ngân hàng cung cấp dịch vụ đổi ngoại tệ. Một số nền tảng thanh toán nội địa cũng cho phép liên kết thẻ quốc tế, trong khi khách có thể dùng ví điện tử nước ngoài được hỗ trợ để quét mã thanh toán.

Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 đã khép lại, điều mà Trung Quốc muốn gửi đến thế giới là hình ảnh của Thâm Quyến - Thung lũng Silicon (Mỹ) phiên bản Trung Quốc - như một biểu tượng cho quá trình chuyển đổi kinh tế của nước này và thành phố mang dáng dấp của tương lai, nơi có khả năng nhanh chóng biến các ý tưởng công nghệ thành sản phẩm thực tế nhờ mạng lưới cung ứng và sản xuất phát triển, nhưng vẫn mang những nét văn hóa truyền thống Trung Hoa và luôn nỗ lực hướng tới một nền kinh tế xanh, bền vững.